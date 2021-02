Tercer cheque de estímulo: ¿Podrías recibir $1,400 por cada dependiente?

Una nueva propuesta que pasa por el Congreso le daría a los estadounidenses que califican un tercer cheque de estímulo COVID-19 por un valor de $1,400, cada uno.

Sin embargo, ¿cuánto dinero obtendría por cada dependiente?

Según el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, la propuesta de dar a los estadounidenses que califiquen un “reembolso de recuperación” incluiría $1,400 por cada dependiente.

Según KARE11, los pagos son parte del plan de $1.9 billones del presidente Joe Biden para el alivio del COVID-19. Biden no tiene autoridad unilateral para aprobar su propuesta; para eso necesita al Congreso ya que la Constitución le da autoridad de financiamiento a ese organismo. El plan podría someterse a votación en la Cámara la próxima semana. Se llama Plan de Rescate Americano (American Rescue Plan). Sin embargo, podría modificarse en un comité el lunes.

Los demócratas esperan que el plan sea aprobado por el Congreso a mediados de marzo. Fox59 indicó que Biden podría estar dispuesto a negociar sobre algunos aspectos de su plan de ayuda, como el salario mínimo, para así obtener más apoyo republicano para otras partes.

Esto es lo que necesitas saber:

Según el documento de Medios y Arbitrios, el plan “proporciona un crédito fiscal reembolsable de $1,400 por cada miembro de la familia que se pagará por adelantado, similar a los Pagos por Impacto Económico en la Ley CARES y la Ley de Apropiaciones Consolidadas de 2021”.

¿Cuánto recibirá la gente?

El crédito es de $1,400 para un solo contribuyente ($2,800 para contribuyentes conjuntos), además de $1,400 por dependiente. El crédito se elimina gradualmente entre $75,000 y $100,00 de ingresos brutos ajustados ($112,500 y $150,000 para los contribuyentes del hogar y $150,000 y $200,000 para los contribuyentes conjuntos) proporcionalmente al ingreso del contribuyente que exceda el umbral de eliminación de más de $25,000 ($37,500 para los contribuyentes del hogar y $50,000 para contribuyentes conjuntos). Por lo tanto, bajo esta estructura de eliminación, el crédito se reduce a cero para todos los contribuyentes en los niveles de AGI de $100,000, $150,000 y $200,000 (dependiendo del estado civil para efectos de la declaración)”.

Para los propósitos de este crédito, “un dependiente incluye tanto a los niños como a los dependientes que no son niños”, dice el documento de la Cámara de Representantes de EE.UU.

“Un contribuyente es elegible para un crédito con respecto a cualquier individuo en el hogar para quien un número de Seguro Social está asociado con dicho individuo en la declaración de impuestos. Los pagos por adelantado generalmente no están sujetos a compensación administrativa por deudas federales o estatales vencidas, incluida la compensación por manutención de niños vencida”.

El documento agrega lo siguiente,

Se ordena al Tesoro que emita este crédito como pago anticipado con base en la información de las declaraciones de impuestos de 2019 o 2020. Además, el Tesoro tiene amplia autoridad para realizar pagos a poblaciones que no declaran en base a la información de declaración disponible para el Secretario. La Tesorería llevará a cabo un acercamiento a los no declarantes para informarles cómo solicitar su pago por adelantado. Los contribuyentes que reciban un pago por adelantado que exceda su crédito máximo elegible según la información de la declaración de impuestos de 2021 no estarán obligados a reembolsar ningún monto del pago al Tesoro. Si el crédito fiscal de 2021 de un contribuyente excede el monto del pago por adelantado, los contribuyentes pueden reclamar la diferencia en sus declaraciones de impuestos de 2021.