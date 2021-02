[VIDEO] Ted Cruz bromea sobre su viaje a Cancún, y dice que Trump “no se va a ninguna parte”

El senador estadounidense de Texas, Ted Cruz, participa en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en ingles) después de días de prensa negativa en los medios por su breve viaje a Cancún. Cruz pronunció un apasionado discurso en la Conferencia en Orlando, Florida, en el que declaró: “Donald J. Trump no se va a ningún lado”. También hizo una broma sobre la controversia sobre sus breves vacaciones en Cancún.

El comentario de Trump fue recibido con un aplauso de la audiencia de activistas conservadores. Cruz también dijo que algunos en Washington están “aterrorizados” por Trump y los “millones y millones de personas” que lucharon por él. “Quieren que se vaya”. Eso no sucederá, dijo Cruz.

Cruz también abordó brevemente la controversia de Cancún bromeando al respecto al comienzo de su discurso. “¡Debo decir que Orlando es increíble! No es tan agradable como Cancún, pero es agradable”, bromeó el senador de Texas, quien interrumpió su viaje después de que estallaron las críticas porque los tejanos en casa estaban lidiando con cortes de energía y una tormenta invernal sin precedentes que ha provocado muertes. “Qué increíble variedad de oradores aquí en CPAC. Por un segundo, pensé que estábamos en Des Moines”, dijo Cruz, quien ha dicho que su viaje a Cancún fue un error pero que estaba tratando de “ser un buen papá”.

Ver el vídeo:

Sen. Ted Cruz (R-TX) says "a whole lot of voices in Washington" are "terrified" of Trump:

"Let me tell you right now, Donald J. Trump ain't goin' anywhere." pic.twitter.com/SGVpHLq6oL

