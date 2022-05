Ted Bundy: la rocambolesca teoría de cómo el asesino embarazó a su ex mujer en la cárcel

Ted Bundy fue uno de los asesinos en serie estadounidenses más conocidos del siglo XX. Según Fox News, su abogado defensor, John Henry Browne, describió al asesino como “malvado de nacimiento”. Browne explicó que “Ted era la única persona en mis 40 años como abogado que diría que nació absolutamente malvado. No quería creer que la gente nacía malvada, pero llegué a la conclusión de que Ted sí. Tuve ese sentimiento de inmediato cuando lo conocí. Era manipulador, era deshonesto. Pero al mismo tiempo… Parecía muy creíble. Pero mi lado intuitivo dijo: ‘No, él no está diciendo la verdad sobre mucho de esto'”.

Ted Bundy murió en la silla eléctrica en 1989 a los 42 años, después de confesar decenas de asesinatos en la década de 1970. Se desconoce el número real de víctimas. El asesino Bundy era conocido por atraer a mujeres y niñas con su encanto, violarlas, matarlas e incluso realizar actos sexuales con sus cadáveres en descomposición. El abogado Browne dijo que sentía que el asesino estaba listo para morir cuando finalmente fue ejecutado en la prisión estatal de Florida el 24 de enero de 1989.

¿Con quién se casó mientras estaba en la cárcel?

Durante el juicio de Bundy por el asesinato de Kimberly Leach, pudo casarse legalmente con la excolega del Departamento de Servicios de Emergencia del Estado de Washington, Carole Ann Boone, según The Only Living Witness: The True Story of Serial Sex Killer Ted Bundy. En el libro, Boone habló sobre su relación con Bundy y dijo: “Me gustó Ted de inmediato. Nos llevamos bien”, dijo, según el libro. “Me pareció una persona bastante tímida con muchas más cosas debajo de la superficie”.

Boone terminó mudándose al estado de Florida para estar cerca de Bundy, quien estaba encarcelado en el estado. Incluso supuestamente lo ayudó en la fuga de prisión de Bundy en 1977, según lo informado por Rolling Stone. En el juicio por asesinato de Bundy, mientras Boone actuaba como testigo, Bundy le pidió que se casara con él y ella accedió en la sala del tribunal, según Serial Killer Shop. The Serial Killer Shop informó que “el 9 de febrero de 1980, Carole Anne Boone se convirtió en la esposa de Ted Bundy. Al día siguiente, Bundy fue condenado a muerte por tercera vez”. Vea la propuesta en el siguiente video.

Play

Video Video related to ted bundy: la rocambolesca teoría de cómo el asesino embarazó a su ex mujer en la cárcel 2022-05-20T22:40:19-04:00

En octubre de 1982, Boone dio a luz a una hija llamada Rose (también llamada “Rosa”) y declaró que Bundy era el padre. Se rumoreaba que Boone y Bundy concibieron al niño durante una visita en la cárcel, aunque, según los informes, no se les permitió estar en la prisión de Raiford en ese momento. Cuando se trata de los rumores sobre la concepción de Rose, Daniel Lukacs de Serial Killer Shop dijo: “Un rumor dice que Bundy embarazó a su esposa durante una cita frenética detrás de una máquina expendedora en la sala de visitas. Otra historia especialmente lasciva informa que Carole Boone Bundy le pasa un condón a su esposo a través de un beso.

Presuntamente, Bundy luego llenó el condón con su esperma y luego se lo devolvió a su esposa a través de un beso compartido entre los dos durante otra visita. Según los informes, Carole le dijo a la prensa que no era de su incumbencia cuando se le preguntó los detalles de la concepción”.

Cuando Boone conoció a Bundy, los dos trabajaban juntos, ella estaba divorciada y tenía un hijo adolescente, que supuestamente se llamaba Jamey. Boone y Bundy estuvieron casados ​​entre 1980 y 1986. Hoy, se informa que Boone y su hija cambiaron sus nombres, según lo informado por Quora.

¿Se conoce la identidad de su hija?

En un foro, Life on the Row, algunos han especulado que una mujer llamada Abigail Griffin, que vive en Oklahoma, es la hija de Bundy, antes llamada “Rose”. Esta especulación no ha sido confirmada, pero Griffin tiene una página de Facebook. En 2016, otro usuario de Life on the Row dijo: “No diré mucho para proteger su privacidad, pero la hija de Bundy SÍ usa Facebook. Jamey Boone (el hijo mayor de Carole) tiene una página de FB, que está vinculada a la página de FB de Carole, a través de la cual puede encontrar a su hija.

Carole se volvió a casar después de Ted y su hija tomó el apellido de su padrastro. “Se ha convertido en un ser humano amoroso e inteligente que trabaja con gente con necesidades especiales y es madre de una hija adorable. Simplemente demuestra que, al final del día, la genética no vale ni un centavo”, decía un comentario.

Otro usuario, llamado Joe Bob, agregó que “estoy bastante seguro de que vive en el Reino Unido. Sus fotos de Facebook en las que ha sido etiquetada han sido eliminadas. Vi una discusión en reddit hace unos meses y poco después, las fotos desaparecieron”.