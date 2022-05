JoAnn Matouk Romain: su caso sigue sin resolverse 12 años después

La muerte de JoAnn Matouk Romain fue declarada como ahogamiento con indicios de suicidio, pero su familia insiste en que algo no cuadraba y que incluso hizo una revelación antes de su muerte sobre un primo oficial de policía que podría hacerle daño.

Romain desapareció el 12 de enero de 2010, después de un servicio religioso vespertino en la iglesia católica St. Paul on the Lake en Grosse Pointe Woods, un suburbio de Detroit, Michigan. Su cuerpo fue encontrado por dos pescadores más de dos meses después, el 20 de marzo de 2010, en Amherstburg, Ontario, a unas 30 millas al suroeste de la iglesia, según documentos judiciales presentados en su caso.

La muerte fue examinada en un episodio de Unsolved Mysteries en Netflix en “Lady in the Lake”. El episodio fue estrenado en octubre de 2020.

Esto es lo que necesita saber:

La manera de morir en el caso de Romain quedó indeterminada después de tres autopsias separadas

El cuerpo de JoAnn Romain fue autopsiado en tres ocasiones distintas y los forenses que realizaron las autopsias llegaron a la misma conclusión: su causa de muerte fue ahogamiento y su manera de morir quedó indeterminada, según los documentos judiciales presentados en el caso. Hay seis formas de muerte que un médico forense puede informar: natural, accidental, homicidio, suicidio, indeterminada y pendiente.

Debido a que el cuerpo de Romain fue encontrado en Canadá, un forense canadiense realizó la primera autopsia. Su cuerpo fue encontrado por un pescador en el río Detroit. Habían pasado dos meses desde que desapareció. La autopsia del forense canadiense encontró a Romain ahogada, pero no pudo determinar la forma de su muerte. Luego, la oficina del médico forense de Michigan realizó su propia autopsia después de que se liberara su cuerpo. El médico forense llegó a la misma conclusión, diciendo que Romain se ahogó, pero no hubo una determinación segura sobre su forma de muerte. El homicidio era “menos probable” que el suicidio, determinó el forense, porque no tenía lesiones significativas. Un ahogamiento accidental también parecía “bastante improbable” porque no tenía una razón para estar cerca del agua en una noche de enero, según documentos judiciales.

Su hija, Michelle Romain, solicitó una tercera autopsia. Un médico de la Universidad de Michigan también dijo que JoAnn Romain se ahogó, pero la autopsia no reveló por qué. Su hija sostiene que hubo evidencia de una lucha. Faltaba una solapa decorativa en su bolso y tenía un moretón en el brazo.

El río Detroit, donde se encontró el cuerpo de Romain, se conecta con el lago adyacente a la iglesia donde desapareció por primera vez.

Aquí hay un mapa de la iglesia donde la policía encontró su auto y huellas, y el lugar donde se encontró su cuerpo:

El cuerpo de Romain fue encontrado a unas 30 millas al suroeste del lugar donde desapareció. Su cuerpo fue encontrado en el lado canadiense del río Detroit en Amherstburg, Ontario, unas seis semanas después de su desaparición. El río Detroit forma parte del límite entre los Estados Unidos en Michigan y Ontario en Canadá, y conecta el lago St. Clair, adyacente a la iglesia, en el norte con el lago Erie en el sur. El río fluye hacia el suroeste durante unas 32 millas entre Detroit, Michigan y Windsor, Ontario, Canadá, según Britannica.

Se presentó una demanda que afirma que la policía encubrió la verdad en el caso

La familia de JoAnn Matouk Romain presentó una demanda contra la ciudad de Grosse Pointe Farms, Grosse Pointe Woods y algunos policías, alegando que hubo un encubrimiento relacionado con la muerte de Romain. Un grupo de tres jueces en la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito de los Estados Unidos en Detroit falló unánimemente a favor de la ciudad y su departamento de policía en agosto de 2019.

La opinión presentada en la demanda dice:

Según la familia de Joann Matouk Romain, dos departamentos de policía locales y muchos oficiales encubrieron el asesinato de Joann. El presunto complot requería engañar a otros oficiales, a la Guardia Costera de los EE. UU. y a las autoridades canadienses. ¿El motivo? Para ayudar a un amigo que vendía alcohol a los oficiales a precios más baratos que Costco. Lo que al principio suena fantasioso se amarra con algunos hechos extraños. Por ejemplo, la hija de Joann jura que un oficial no identificado la interrogó sobre Joann antes de que la policía sospechara que Joann estaba desaparecida. Otro oficial tenía la llave de repuesto de Joann que supuestamente desapareció un mes antes de su desaparición.

Dos oficiales vieron el auto de Romain en la iglesia, y el segundo oficial estaba preocupado porque vio el auto y nadie más alrededor, dice la demanda. Vio que no había nadie en el automóvil y encontró huellas que conducían al terraplén del lago St. Clair, pero ninguna huella regresaba en la dirección opuesta. Un equipo de buceo buscó en el agua esa noche y hasta el día siguiente, pero su cuerpo no fue encontrado hasta más de dos meses después, a 30 millas de distancia en el lado canadiense del río Detroit.