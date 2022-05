John Gotti: ¿cuánto dinero tenía el jefe de la mafia de Nueva York?

El famoso mafioso John Gotti es el foco de una miniserie de A&E Gotti: Godfather & Son. En la miniserie, John Gotti, Jr. reflexiona sobre la estrecha relación que tuvo con su padre, así como los detalles que llevaron al encarcelamiento de su padre y su propia salida de la mafia.

Dado el continuo interés en Gotti como icono cultural y el imperio criminal que creó durante la década de 1980, algunos pueden preguntarse cuánto ganó el jefe del crimen durante su vida. Según Celebrity Net Worth, Gotti tenía un valor neto estimado de $ 30 millones. Aprenda cómo lo hizo y cómo le gustaba gastarlo a continuación.

1. En el apogeo de su poder, ganó entre $ 10 y $ 12 millones por año

En su libro Underboss, el autor y ex asociado de la mafia Sammy “The Bull” Gravano estimó que Gotti tenía un ingreso anual de no menos de $5 millones durante sus años como jefe. Él dice que si bien no tiene pruebas para respaldar sus afirmaciones, estima que la recaudación anual de Gotti era posiblemente de entre $ 10 y $ 12 millones.

Gotti también era conocido por sus gustos caros. Según el Chicago Tribune, Gotti se hizo conocido como el “Dapper Don” en público por su hábito de lucir trajes Brioni de $ 2K y cenar en algunos de los restaurantes más elegantes de Nueva York. Gotti hizo su fortuna a través de una combinación de narcóticos, pornografía, apuestas, extorsión laboral, autos robados y prostitución. Cuando Gotti fue juzgado por asesinato en 1985, su abogado supuestamente trató de hacerlo pasar por un hombre sin afiliación a la mafia y dijo que era un fontanero que ganaba $ 60,000 al año.

2. Apostaba regularmente con cantidades tan altas como $30,000 y una vez perdió $60,000 en un juego de dados

Muchos han confirmado que John Gotti fue un jugador compulsivo durante su vida. Esta compulsión se extendió a juegos de mesa como Scrabble y Monopoly. En sus memorias The Sinatra Club: My Life Inside the New York Mafia, el ex asociado Paul Polisi dijo que Gotti apostaba regularmente grandes cantidades de dinero en efectivo. “Aunque a Gotti le encantaba jugar a las cartas, era un pésimo jugador de póquer y casi nunca ganaba, pero era excelente en los juegos de mesa”, escribió Polisi.

“John y yo, Foxy y Jerothe, un chico joven que había estado con John desde que era un niño, jugábamos maratones de Scrabble y Monopoly”, agregó. “Apostamos en esos juegos y John ganaba muchos de ellos”.

Polisi también reveló que una vez jugaron al Monopoly con dinero real en lugar de dinero falso, y que los jugadores tenían que gastar $ 3,000 para comprar. All That’s Interesting continuó diciendo que cuando Gotti realmente jugaba, gastaba más de $ 30K por noche. Según se informa, considerado como una pérdida de las ganancias de la familia Gambino, Gotti incluso perdió la friolera de $ 60,000 en un solo juego de dados.

3. La familia criminal Gambino ganaba unos $ 500 millones anuales

En su artículo titulado “John Gotti Running the Mob”, el periodista Selwyn Raab detalló el ascenso al poder del mafioso. Informa que Gotti organizó el golpe contra el ex jefe de la familia Gambino, Paul Castellano, el 16 de diciembre de 1985, y que él era el jefe interino en todo menos en el nombre, lo que significa que todos los capos de la familia sabían que él mandaba realmente. Fue nombrado formalmente nuevo jefe de la familia Gambino el 15 de enero de 1986.

En el momento de la toma de posesión de Gotti, la familia Gambino era considerada la familia mafiosa estadounidense más poderosa, y su mandato como jefe les permitió obtener un ingreso anual de 500 millones de dólares. Según Celebrity Net Worth, la familia Gambino hizo la mayor parte de su fortuna a través de una combinación de usurpación de préstamos, construcción, juegos de azar, secuestro y extorsión. Gotti siguió siendo el cabeza de familia hasta poco antes de su muerte en 2002.

4. Durante un juicio por asesinato en 1986, supuestamente le pagó a un jurado $60,000

Gotti fue acusado de asesinato en tres ocasiones distintas durante su vida y fue absuelto de los tres cargos. Durante su juicio de 1986, el New York Times informa que pagó al undécimo miembro del jurado para que votara no culpable. Al miembro del jurado en cuestión, George Pape, se le pagaron 60.000 dólares por sus servicios.

Gotti fue absuelto el 13 de marzo de 1987 y Pape fue arrestado por cargos de obstrucción de la justicia en 1992. Según los informes, Pape ocultó información de que era un amigo cercano de alguien relacionado con Gotti y, por lo tanto, se le permitió estar en el jurado “George Pape no tenía por qué estar en el jurado de John Gotti y él lo sabía”, dijo más tarde el fiscal, y agregó que Pape no tenía ningún problema en “vender su voto”.

Pape terminó cumpliendo tres años de prisión. Bosko Radonjich, el hombre que supuestamente pagó a Pape en nombre de Gotti y resultó ser el amigo cercano de Pape al que se aludió durante su juicio, desaparecería poco después de la sentencia de Pape y permaneció prófugo durante ocho años. Los cargos contra Radonjich por manipulación del jurado se retiraron en 2000, según el New York Times.

5. Dos veces ofreció millones a la Hermandad Aria para matar a gente mientras estaba en prisión

Gotti fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional en 1992. Sin embargo, después de que se produjera una pelea violenta con un recluso, Gotti se acercó a los líderes de la Hermandad Aria, David Sahakian y Michael McElhiney, y les ofreció pagarles para que mataran al recluso en cuestión. Según New York Daily News, la cantidad específica que ofreció Gotti no estaba clara. Dicho esto, el medio especula que el jefe del crimen ofreció a la Hermandad Aria entre $ 40K y $ 400K.

“Aparentemente, la cantidad se comunicó en el lenguaje de señas de la prisión”, reveló un fiscal. En 1997, Gotti hizo una oferta igualmente costosa. Después de leer el libro Underboss de Sammy “The Bull” Gravano, se enteró de que el consigliere de Gambino, Frank Locascio, se había jactado de querer matarlo. Respondió poniendo un precio de $ 1 millón por la cabeza de Locascio. New York Daily News confirmó que no se llevó a cabo ningún golpe.