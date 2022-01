Taz Hayes: Video del tiroteo del jefe de policía de Little Rock [VER]

Taz Hayes es la mujer acusada por la policía estatal de Arkansas de dispararle a otra mujer antes de que el jefe de policía de Little Rock, Arkansas, Keith Humphrey, abriera fuego y golpeara un automóvil. Surgieron videos de la escena del crimen, que puede ver a lo largo de este artículo.

La Policía del Estado de Arkansas emitió una declaración detallada sobre el tiroteo, que ocurrió en la víspera de Año Nuevo de 2021. Las autoridades dicen que Hayes disparó contra otra mujer llamada Kelecia Mayo, lo que provocó que Humphrey abriera fuego y golpeara un automóvil.

El tiroteo ocurrió cerca de Asher Avenue y Fair Park Lane. El Arkansas Times informó que Humphrey se había unido a los oficiales de patrulla en la víspera de Año Nuevo para combatir los delitos violentos en la ciudad.

“Esta es una situación sin precedentes porque involucra a nuestro jefe de policía”, escribió el alcalde de Little Rock en un comunicado. “En nuestros continuos esfuerzos por seguir siendo responsables, claros y transparentes, le hemos pedido a la Policía Estatal de Arkansas que investigue ambos incidentes y han aceptado. Agradecemos su cooperación. No habrá más comentarios mientras la Policía Estatal de Arkansas lleve a cabo su investigación”.

Esto es lo que necesita saber:

1. Taz Hayes es acusada de dispararle a Kelecia Mayo durante una pelea en el estacionamiento de una tienda de conveniencia Super Stop

El video muestra a una mujer que, según la policía, es Taz Hayes empuñando y disparando un arma después de que otra mujer rompiera la ventana de un automóvil. Puedes ver el video de arriba.

La Policía del Estado de Arkansas emitió una declaración detallada sobre el tiroteo de Humphrey.

“Un oficial de policía de Little Rock involucrado en un tiroteo que ocurrió anoche (viernes 31 de diciembre de 2021) y un disturbio armado que precedió a la llegada del oficial a 5103 Asher Avenue están siendo investigados por la Policía Estatal de Arkansas. Los comandantes del Departamento de Policía de Little Rock solicitaron a la policía estatal que investigara los incidentes, ya que ambos están relacionados entre sí”, escribieron.

“Aproximadamente a las 8:55 pm, un oficial de policía de Little Rock que patrullaba hacia el este por Asher Avenue presenció una pelea entre una multitud afuera de la tienda de conveniencia Super Stop y la estación de servicio. Cuando el oficial se acercaba a la tienda desde Mary Street, Taz Hayes, de 29 años, que estaba entre las personas que ya se encontraban en el estacionamiento, disparó un arma contra una mujer. El disparo dejó a Kelecia Mayo, de 22 años, herida”.

2. Humphreys disparó en contra en Hayes

Fue entonces cuando Humphreys comenzó a disparar, dice el comunicado de la Policía Estatal de Arkansas, aunque no lo nombra.

“El oficial de Little Rock luego le disparó a Hayes con su pistola”, dice. “Una bala recuperada más tarde por agentes especiales de la policía estatal del interior de un vehículo en el estacionamiento será examinada en el Laboratorio de Crimen de Arkansas para determinar si es la bala disparada por el oficial. Hayes resultó ilesa y fue detenida en el lugar”.

Agrega: “Mayo fue trasladada a un hospital de Little Rock e inicialmente se evaluó que estaba en estado crítico”.

El comunicado agregó: “Las preguntas relacionadas con la identidad del oficial de policía de Little Rock y su estado administrativo deben dirigirse al Oficial de Información Pública del Departamento de Policía de Little Rock”.

La policía de Little Rock escribió, según el Arkansas Times: “Durante las primeras horas de la noche del 31 de diciembre de 2021, el jefe de policía Keith Humphrey estaba trabajando en un detalle de Nochevieja junto con otros miembros del personal de comando para ayudar a patrullar. El Jefe Humphrey encontró un disturbio armado frente al Superstop en 5103 Asher Avenue. Cuando salía de su vehículo para hacer contacto, un sospechoso armado abrió fuego contra la víctima causando lesiones. El jefe Humphrey luego se enfrentó al sospechoso y descargó el arma de servicio emitida por su departamento. El sospechoso huyó y fue detenido poco tiempo después y puesto bajo custodia. La Policía del Estado de Arkansas llevará a cabo una investigación criminal independiente sobre Battery 1st y el oficial involucrado en el tiroteo. Por lo tanto, las preguntas relacionadas con la investigación criminal deben dirigirse a la Policía del Estado de Arkansas. El Departamento de Policía de Little Rock llevará a cabo una investigación administrativa interna separada. El jefe Humphrey ha sido puesto en licencia administrativa, según la política”.

3. Hayes fue acusada de agresión

Hayes fue arrestada en el tiroteo.

“Agentes especiales de la policía estatal asignados a la División de Investigación Criminal entrevistaron a Hayes, quien posteriormente fue acusada de agresión (primer grado) y encarcelada en el Centro de Detención del Condado de Pulaski”, dice el comunicado.

“Los agentes continúan su investigación hoy y luego enviarán un expediente al Fiscal de la Fiscalía Larry Jegley, quien utilizará la investigación para ayudarlo a determinar si el uso de fuerza letal por parte de un oficial de policía fue consistente con la ley de Arkansas”.

Según Arkansas Online, Hayes “estuvo involucrada en un incidente de furia en la carretera que terminó en el Superstop”.

“Se insinuó un altercado verbal que se volvió físico”, dice un informe obtenido por el sitio. “El sujeto salió de su vehículo con un arma y comenzó a disparar a otra mujer, aproximadamente seis veces, golpeando a la víctima”.

¿Quién es Taz Hayes? Puedes ver su página de Facebook aquí.

Su foto de perfil en Facebook dice: “Deseando una nueva versión 1-1-2022”.

El perfil de Facebook de Hayes dice: “Taz Hayes (MzPlayamade) AJETREO💰 | COMIDA | TRITURAR | BRILLAR😏 | COMPAÑERA DE JUEGO👌🏽 | CRUEL💯B.W.A💪🏽 | ❤️03/02/20❤️.” Ella escribió en marzo de 2021: “Mi familia se jodió y es triste🤦🏽‍♀️🤣 Me alegro de quedarme sola … ¡Simplemente amo a todos desde la distancia! ¡Todos deben recordar que todos estamos en 2021, cuando vamos a cambiar para mejor.! ¡Demasiada mierda para que nos odiemos unos a otros! ¿Todos compiten entre sí? ¿¿Eso es lo que es?? 🤦🏽‍♀️💀🤣Pero si algo sucede, todos estarán llorando, diciendo rasgaduras, obteniendo camisas, ¡todo lo que hizo en recuerdo! ¡¡Deja eso de B a un lado y AMA A TU GENTE !! ¡¡¡La vida es corta!!!”

Una mujer escribió en Facebook: “libera a mi pequeña Taz Hayes está completamente equivocado y ella ha estado intimidando durante un minuto. Taz estaba harta y solo puso ese disparo porque ella era la jugadora de Supa sobre la situación. No voy a encontrar una botella para equilibrar el arma de defensa. Ella podría haberse cortado el ojo o cualquier cosa con esa botella de vidrio, así que yo también habría hecho lo mismo. #Selfdefense #Lilboosie #Setitoff”.

4. El alcalde dice que el jefe de policía está en licencia administrativa

El alcalde de Little Rock, Frank Scott Jr., emitió un comunicado sobre el tiroteo.

“En la víspera de Año Nuevo, el jefe de policía de Little Rock, Keith Humphrey, inició un enfoque de patrulla con todas las manos en la cubierta, tal como lo ha hecho en el pasado, y requirió que el personal del comando patrullara la ciudad”, escribió el alcalde.

“Mientras patrullaba, el Jefe Humphrey vio un disturbio que, desafortunadamente, provocó un tiroteo. El jefe Humphrey también disparó su arma contra el presunto tirador y, como es práctica habitual en un tiroteo en el que intervienen agentes, ha sido puesto en licencia administrativa. La subdirectora Crystal Haskins es ahora la jefa de policía interina”.

Keith Humphrey named Little Rock police chief

Según su biografía policial, el jefe de policía Keith Humphrey “se desempeña como el 38º jefe de policía de la ciudad de Little Rock. El jefe reformador está trabajando en formas de agregar iniciativas adicionales que brindarán oportunidades para que los oficiales y el personal civil hagan una transición completa a la policía del siglo XXI. El jefe Keith Humphrey llegó a Little Rock después de haber sido jefe del Departamento de Policía de Norman, Oklahoma, de 2011 a 2019”.

La biografía dice: “El Jefe Humphrey comenzó como oficial en el Departamento de Policía de la Ciudad de Fort Worth en 1988. En 1995, se unió al Departamento de Policía de la Ciudad de Arlington (TX), siendo ascendido a Sargento (2000) y luego a Comandante (2005). en ese departamento. En 2008, fue nombrado Jefe de Policía de Lancaster, Texas, y ocupó ese puesto hasta 2011, antes de ocupar su puesto como Jefe de Policía de Norman”.

La biografía continúa: “Tiene una licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Texas A&M – Comercio y una Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Amberton. También es egresado del Programa de Estrategias para la Construcción y Liderazgo de Organizaciones Diversas de la Escuela Kennedy de Harvard y del Programa de Liderazgo en Organizaciones Policiales. El jefe Humphrey ha sido profesor adjunto en la Universidad de Oklahoma, la Universidad de Langston y la Universidad de Argosy, así como instructor de la Asociación de Desarrollo Ejecutivo de Aplicación de la Ley del FBI”.

