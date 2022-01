¿Encontraron restos humanos de la pequeña Summer Wells?

La gente está buscando el término “encantrados restos humanos de Summer Wells”, pero no hay nada nuevo en la investigación. Summer Wells sigue desaparecida, y la tendencia se debe a que se encontraron restos humanos en Tennessee que ni siquiera son un niño.

El 28 de diciembre de 2021, WJHL.com informó que, a pesar de ese descubrimiento, los investigadores no tenían actualizaciones para compartir sobre la investigación del caso de Summer Wells.

El canal de televisión informó que “le dijeron que no hay actualizaciones pero que la investigación está activa y en curso”.

Summer Wells es una niña de Tennessee de cinco años de edad que ha estado desaparecida desde junio de 2021. Sus padres, su madre Candus Bly y su padre Don Wells, se han enfrentado a un gran escrutinio.

Además, el sitio web de la familia no tiene actualizaciones. La actualización más reciente de la familia en Twitter dice: “Gracias a todos los que nos ayudan a restaurar nuestra familia y encontrar a nuestra hija Summer Moon-Utah Wells. Amor y Oraciones, DonCandus”.

Thank You Everyone who is helping us restore our Family and find our Daughter Summer Moon-Utah Wells. Love and Prayers, DonCandus pic.twitter.com/m3SiuT5h2G

Esto es lo que necesita saber:

No hay mucha información disponible sobre los restos humanos encontrados en Tennessee. Sin embargo, el sexo y la edad de los restos ni siquiera están claros. Por lo tanto, no hay evidencia en este momento de que los restos sean Summer Wells.

Según WHNT, los restos humanos fueron encontrados en la autopista Andrew Johnson en el condado de Knox.

La Oficina del Médico Forense confirmó que eran humanos, pero “la edad, el sexo o la hora de la muerte aún no se han determinado”.

I'm pretty confident the human remains found in Knox County Tennessee are not Summer Wells. @americanlaw411 spoke with Don Wells a few hours ago. Don was never contacted by Authorities. Don said he vaguely heard about the remains.

También se encontraron restos humanos en el condado de Maury, Tennessee, pero se creía que eran los restos de un adulto.

Las autoridades emitieron una declaración sobre el caso de Summer Wells el 15 de diciembre de 2021, el sexto aniversario de su desaparición.

“Han pasado seis meses desde que Summer Wells, de 5 años, fue reportada como desaparecida de su casa en Ben Hill Road en el condado de Hawkins. El caso sigue sin resolverse y pesa mucho sobre todos aquellos que trabajan para encontrar respuestas. La investigación permanece activa y en curso mientras los agentes de TBI trabajan junto con la Oficina del Sheriff del condado de Hawkins y el FBI para determinar qué sucedió con Summer”, escribió la Oficina de Investigaciones de Tennessee.

“En este momento, no hay evidencia de que haya sido secuestrada. Sin embargo, se continúan explorando todas las avenidas, incluido el juego sucio y la posibilidad de que se alejara y se perdiera en el terreno montañoso y accidentado que rodeaba su casa. Le pedimos a cualquiera que haya visto a Summer en cualquier momento el martes 15 de junio que se presente si aún no lo ha hecho”.

Concluyeron: “Apreciamos el interés continuo del público en este caso e instamos a cualquier persona con información confiable a que llame al 1-800-TBI-FIND. También alentamos al público a ser cauteloso al donar a particulares que afirman estar trabajando con las fuerzas del orden en este caso. Nos han informado de varias personas que parecen estar utilizando la desaparición de Summer para su propio beneficio personal”.

“No sabemos qué le sucedió, y es extremadamente frustrante … es simplemente desgarrador”, dijo la portavoz de la Oficina de Investigaciones de Tennessee, Leslie Earhart, en una conferencia de prensa en junio de 2021.

No ha habido señales de la niña desde entonces. Se emitió una Alerta AMBER en todo el estado. La familia Wells tiene un sitio web llamado Find Summer Wells.

ENDANGERED CHILD ALERT: We need your help to find 4-year-old Summer Moon-Utah Wells, missing from Rogersville.

If you see her, please call the Hawkins County Sheriff’s Office at 423-272-7121 or the TBI at 1-800-TBI-FIND. pic.twitter.com/HihurzP6Wy

— Tennessee Bureau of Investigation (@TBInvestigation) June 16, 2021