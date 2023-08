Tax Free Weekends 2023/Libre de impuestos de regreso a clases

Ya estamos en la temporada de regreso a clases y algunas tiendas anuncian su Semana de Libre de Impuestos o “Tax Free Weekends”.

Durante los fines de semana libres de impuestos, los estados participantes reducen el impuesto sobre las ventas en ciertos artículos y hacen que las compras para el regreso a la escuela sean un poco más asequibles. Eso significa que, si compra en un minorista en un estado mientras ese estado está en su feriado libre de impuestos, no pagará impuestos en sus compras. No necesita tener cupón.

Todos los estados que ofrecen fines de semana libres de impuestos imponen algunas restricciones sobre lo que puede comprar libre de impuestos.

Las tiendas que ofrecen Tax Free Weekends o Semana Libre de Impuesto son Walmart, Amazon y Target.

Para promo codes y cupones de Amazon, Target, y Walmart.

Target anuncia su Tax Free Weekends

Las ofertas de la temporada para el regreso a clases en Target, especialmente sobre los Fines de Semana Libre de Impuestos o “Tax Free Weekends.”

Todas las tiendas Target en estados que ofrecen días festivos sin impuestos, ofrecen una oportunidad única para ahorrar, ya que no se cobrarán impuestos sobre las ventas en ciertos artículos seleccionados.

Si no pueden comprar durante esos días o sus estados no ofrecen esta opción, pero no se preocupen, ya que Target seguira ofreciendo ofertas insuperables, desde menos de un dólar, durante toda la temporada.

Para más información sobre el surtido de este año en las colecciones de regreso a clases y a la universidad, visita las tiendas Target o la página de Target.com.