¿Hace realmente más calor ahora que hace 100 mil años?

A medida que la ola de calor se apodera de grandes franjas de la Tierra, muchas personas intentan poner las temperaturas extremas en contexto y preguntan: ¿Cuándo fue la última vez que estuvo así de caliente?

A nivel mundial, 2023 ha visto algunos de los días más calurosos en las mediciones modernas, pero ¿qué pasa más atrás, antes de las estaciones meteorológicas y los satélites?

Algunos medios de comunicación han informado que las temperaturas diarias alcanzan un máximo de 100.000 años.

Como científico del paleoclima que estudia las temperaturas del pasado, veo de dónde viene esta afirmación, pero me estremezco ante los titulares inexactos. Si bien esta afirmación puede ser correcta, no hay registros de temperatura detallados que se extiendan hasta 100 mil años atrás, por lo que no lo sabemos con certeza.

Esto es lo que podemos decir con certeza sobre cuándo fue la última vez que la Tierra estuvo muy caliente.

Este es un nuevo estado climático

Los científicos concluyeron hace unos años que la Tierra había entrado en un nuevo estado climático que no se había visto en más de 100 mil años. Como el científico climático Nick McKay y yo discutimos recientemente en un artículo de una revista científica, esa conclusión fue parte de un informe de evaluación climática publicado por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) en 2021.

La Tierra ya estaba más de 1 grado Celsius (1,8 Fahrenheit) más caliente que en la época preindustrial, y los niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera eran lo suficientemente altos como para garantizar que las temperaturas se mantuvieran elevadas durante mucho tiempo.

Incluso en los escenarios más optimistas del futuro, en los que los humanos dejen de quemar combustibles fósiles y reduzcan otras emisiones de gases de efecto invernadero, es muy probable que la temperatura global promedio se mantenga al menos 1 C por encima de las temperaturas preindustriales, y posiblemente mucho más, durante varios siglos.

Este nuevo estado climático, caracterizado por un nivel de calentamiento global de varios siglos de 1 C o más, se puede comparar de manera confiable con las reconstrucciones de temperatura de un pasado muy lejano.

Cómo estimamos la temperatura pasada

Para reconstruir las temperaturas de tiempos anteriores a los termómetros, los científicos del paleoclima confían en la información almacenada en una variedad de archivos naturales.

El archivo más extendido que se remonta a muchos miles de años se encuentra en el fondo de lagos y océanos, donde una variedad de pruebas biológicas, químicas y físicas ofrecen pistas sobre el pasado. Estos materiales se acumulan continuamente con el tiempo y se pueden analizar extrayendo un núcleo de sedimento del lecho del lago o del fondo del océano.

Estos registros basados ​​en sedimentos son ricas fuentes de información que han permitido a los científicos del paleoclima reconstruir las temperaturas globales pasadas, pero tienen limitaciones importantes.

Por un lado, las corrientes de fondo y los organismos excavadores pueden mezclar el sedimento, borrando cualquier pico de temperatura a corto plazo. Por otro lado, la línea de tiempo para cada registro no se conoce con precisión, por lo que cuando se promedian varios registros para estimar la temperatura global pasada, las fluctuaciones a pequeña escala pueden cancelarse.

Debido a esto, los científicos del paleoclima son reacios a comparar el registro a largo plazo de temperaturas pasadas con extremos a corto plazo.

Una mirada hacia decenas de miles de años atrás

La temperatura global promedio de la Tierra ha fluctuado entre condiciones glaciales e interglaciales en ciclos que duran alrededor de 100 mil años, impulsada en gran medida por cambios lentos y predecibles en la órbita de la Tierra con cambios concomitantes en las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Actualmente nos encontramos en un período interglacial que comenzó hace unos 12.000 años cuando las capas de hielo se retiraron y aumentaron los gases de efecto invernadero.

Mirando ese período interglacial de 12,000 años, la temperatura global promediada durante varios siglos podría haber alcanzado su punto máximo hace aproximadamente 6,000 años, pero probablemente no superó el nivel de calentamiento global de 1 C en ese punto, según el informe del IPCC. Otro estudio encontró que las temperaturas promedio globales continuaron aumentando durante el período interglacial. Este es un tema de investigación activa.

Eso significa que tenemos que mirar más atrás para encontrar un momento que podría haber sido tan cálido como hoy.

El último episodio glacial duró casi 100.000 años. No hay evidencia de que las temperaturas globales a largo plazo alcanzaran la línea de base preindustrial en ningún momento durante ese período.

Si miramos aún más atrás, al período interglacial anterior, que alcanzó su punto máximo hace unos 125.000 años, encontramos evidencia de temperaturas más cálidas. La evidencia sugiere que la temperatura promedio a largo plazo probablemente no fue más de 1,5 C (2,7 F) por encima de los niveles preindustriales, no mucho más que el nivel actual de calentamiento global.

¿Ahora que?

Sin reducciones rápidas y sostenidas en las emisiones de gases de efecto invernadero, la Tierra actualmente está en camino de alcanzar temperaturas de aproximadamente 3 C (5,4 F) por encima de los niveles preindustriales para fines de siglo, y posiblemente un poco más.

En ese punto, necesitaríamos mirar hacia atrás millones de años para encontrar un estado climático con temperaturas tan cálidas. Eso nos llevaría de vuelta a la época geológica anterior, el Plioceno, cuando el clima de la Tierra era un pariente lejano del que sustentó el surgimiento de la agricultura y la civilización.

Por Darrell Kaufman, Profesor de Ciencias Ambientales y de la Tierra, Universidad del Norte de Arizona

Este artículo se vuelve a publicar de The Conversation bajo una licencia Creative Commons. Lea el artículo original.