No todos los repelentes son iguales: ¿Cómo evitar los mosquitos este verano?

Ahora que el verano está en pleno apogeo, los mosquitos han aparecido en todo Estados Unidos. El uso de repelentes de mosquitos puede proteger tanto su salud como su cordura este verano.

Si bien los mosquitos dejan picaduras molestosas y con picazón en la piel, también pueden representar un riesgo grave y, a veces, mortal para su salud. Cuando un mosquito pica, puede transmitir patógenos dañinos que causan enfermedades peligrosas como la malaria, el dengue, el zika y el virus del Nilo Occidental.

Evitar las picaduras de mosquitos/h2>

Los mosquitos hembras pican a las personas para obtener nutrientes vitales de nuestra sangre. Luego usan estos nutrientes para hacer sus huevos. Una sola comida de sangre puede dar unos 100 huevos de mosquito que se convierten en larvas que se mueven.

Hay varias formas de evitar las picaduras de mosquitos, desde usar ropa larga y holgada y limitar el tiempo al aire libre hasta colocar mosquiteros en las ventanas y deshacerse del agua estancada que los mosquitos podrían usar para reproducirse.

Sin embargo, una de las mejores maneras de protegerse cuando va a un lugar donde los mosquitos andan hambrientos es usar repelentes de mosquitos.

Nuestro equipo del Laboratorio de Fisiología de Vectores Moleculares de la Universidad Estatal de Nuevo México ha estudiado diferentes tipos de repelentes de mosquitos y su eficacia durante más de una década. Esto es lo que necesita saber para protegerse este verano:

Todo sobre repelentes

El uso de repelentes de mosquitos se remonta muy atrás en la historia, ciertamente anterior a los relatos históricos escritos. Algunos de los registros más antiguos sobre el uso de repelentes de mosquitos se remontan a los primeros tiempos de la historia egipcia y romana. Durante este período, el humo de los fuegos artificiales se usaba a menudo para repeler a los mosquitos.

Hoy en día, tenemos más opciones que nuestros antepasados ​​cuando se trata de elegir qué tipo de repelente de mosquitos usar: aerosoles y lociones, velas, bobinas y vaporizadores, por nombrar algunos.

Estos repelentes interfieren con el sentido del olfato, del gusto o ambos de los mosquitos. El repelente bloquea o sobreestimula estos sentidos. Los científicos entienden cómo funcionan ciertos repelentes como el DEET a nivel molecular, pero para muchos de ellos, aún se desconoce por qué exactamente repelen a los mosquitos.

Prueba de repelentes

Utilizamos una variedad de experimentos científicos de laboratorio y pruebas de campo para averiguar qué funciona. Para algunos productos, la prueba fue tan simple como poner el brazo tratado de un voluntario en una jaula con 25 mosquitos y esperar la primera picadura de mosquito.

Para otros, como las velas de citronela, usamos un túnel de viento de baja velocidad y pusimos una vela o dispositivo entre una persona y una jaula de mosquitos. Según la eficacia repelente del dispositivo, los mosquitos volaban hacia la persona o se alejaban. Otro experimento que llevamos a cabo fue el ensayo de elección del tubo en Y, en el que los mosquitos eligieron volar hacia la mano de alguien o, si eran repelidos, volar hacia la opción vacía o en blanco.

Repelentes de mosquitos que no funcionan

Las pulseras no funcionan. Los grandes almacenes y las cadenas de farmacias venden cientos de diferentes variedades de pulseras. Se comercializan como pulseras, pulseras y relojes “repelentes de mosquitos”, y sus materiales pueden variar de plástico a cuero. Incluso si están cargados de repelentes, no pueden proteger todo el cuerpo de las picaduras de mosquitos.

Los dispositivos ultrasónicos repelentes no funcionan. Estos vienen como complementos eléctricos, variedades independientes o accesorios similares a relojes que pretenden emitir un sonido de alta frecuencia que disuade a los mosquitos imitando a los murciélagos. Sin embargo, en estudios científicos, los dispositivos repelentes ultrasónicos no logran repeler a los mosquitos. De hecho, cuando nuestro laboratorio probó uno de estos dispositivos, encontramos un ligero aumento en la atracción de mosquitos hacia el usuario.

Los suplementos dietéticos (vitamina B, ajo, etc.) no funcionan. Ninguna evidencia científica muestra que estos suplementos protejan a las personas de las picaduras de mosquitos.

Los repelentes a base de luz no funcionan. Estos dispositivos vienen como bombillas de colores y no atraen a los insectos que vuelan hacia la luz blanca. Este enfoque funciona bien con polillas, escarabajos y chinches, pero no con mosquitos.

Repelentes de mosquitos que funcionan

Y aquí está nuestra clasificación de lo que funciona, comenzando con el mejor repelente/ingrediente activo.

1. DEET funciona. DEET, nombre químico, N,N-dietil-meta-toluamida, fue desarrollado en la década de 1950 por los EE. UU. Army y es un repelente de mosquitos bien establecido con una larga historia de uso. Cuanto mayor sea el porcentaje, mayor será el tiempo de protección, hasta seis horas.

2. La picaridina funciona. Este repelente sintético puede proteger hasta por seis horas a una concentración del 20%. Este repelente es una alternativa prometedora para el DEET.

3. El aceite de eucalipto limón, u OLE, funciona. OLE, con el ingrediente activo PMD, es una alternativa de origen vegetal al DEET y la picaridina. Sus propiedades repelentes pueden durar hasta seis horas.

4. Otros aceites esenciales: algunos funcionan, otros no tanto. Aplicamos 20 aceites esenciales diferentes en una mezcla de loción de aceite esencial al 10 % en la piel de los voluntarios. Esto es lo que encontramos:

El aceite de clavo funciona. Este aceite, con el ingrediente activo eugenol, puede proteger de las picaduras de mosquitos durante más de 90 minutos a una concentración del 10% en loción. El aceite de canela funciona. Este aceite, con los principios activos cinamaldehído y eugenol, puede proteger de los mosquitos durante más de 60 minutos a una concentración del 10% en loción. El geraniol y el 2-PEP, o propionato de 2-feniletilo, actúan durante unos 60 minutos a una concentración del 10 % en loción. El aceite de citronela funciona, pero no tan bien. Encontramos aceite de citronela al 10% de concentración solo protegido de las picaduras de mosquitos durante unos 30 minutos.

Si planea mezclar su propio repelente de mosquitos a base de plantas este verano, recuerde que los aceites esenciales son mezclas complejas de productos químicos hechos de plantas que pueden causar irritaciones en la piel en altas concentraciones.

Según nuestro estudio, recomendamos usar repelentes con el ingrediente activo DEET si vive o viaja a regiones con un alto riesgo de transmisión de enfermedades transmitidas por vectores. Sin embargo, los repelentes a base de plantas funcionarán bien para evitar las molestas picaduras de mosquitos en áreas de bajo riesgo, siempre que los vuelva a aplicar según sea necesario.

Por Immo A. Hansen, Profesor Asociado de Biología, Universidad Estatal de Nuevo México y Hailey A. Luker, Ph.D. Estudiante de Biología, Universidad Estatal de Nuevo México.

Este artículo se vuelve a publicar de The Conversation bajo una licencia Creative Commons. Lea el artículo original.