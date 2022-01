Una mesera desapareció en 1992 y un hombre en 2020 en Houston: ¿Qué se sabe de ellos?

Las personas desaparecidas de Houston incluyen el caso sin resolver de Tara Breckenridge, mesera en un club que desapareció en 1992. Su caso apareció en Unsolved Mysteries.

El Proyecto Charley ejecuta una base de datos de personas desaparecidas que enumera a 120 personas que fueron reportadas como desaparecidas en Houston. El Departamento de Seguridad Pública de Texas opera el Centro de Información de Personas Desaparecidas y el boletín en línea para divulgar información en esos casos.

Cualquier persona que tenga información sobre los siguientes casos de personas desaparecidas o sobre cualquier otro caso de personas desaparecidas de Houston y el Condado de Harris debe llamar al Centro de Información de Personas Desaparecidas del Departamento de Seguridad Pública de Texas al 512-424-5074 o al 1-800-346-3243 o al Unidad de Personas Desaparecidas de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris al (713) 274-9360.

Estas son algunas de las historias de las personas desaparecidas de Houston:

Javonta Devolon Boxley desapareció en 2020 y su vehículo fue encontrado abandonado

Boxley, quien desapareció a los 19 años, fue visto por última vez en el sureste de Houston el 3 de agosto de 2020, y su vehículo fue encontrado abandonado en Manvel, Texas, en la carretera estatal 288, mirando hacia el sur cerca de la carretera 6, según The Charley Project.

Boxley es un hombre negro con cabello negro, ojos marrones y orejas perforadas, dice la descripción. Su madre, Toya, le dijo a Click 2 Houston que su hijo estaba severamente deprimido cuando desapareció. Texas Equusearch buscó al adolescente desaparecido en el condado de Brazoria, pero no lo encontraron, informó el medio de comunicación.

Breckenridge desapareció del trabajo hace casi 30 años y su novio era una persona de interés que niega estar involucrada y no fue acusado

La desaparición de Tara Suzette Breckenridge, de 23 años, apareció en Unsolved Mysteries, que detalla el extraño caso que involucra un club de striptease, notas de amor de un admirador y un novio del que ella habló de dejar. Breckenridge se mudó a Houston desde un pequeño pueblo, donde tomó un trabajo como camarera en The Men’s Club. Su amiga dijo en el programa que la ocupación estaba fuera de lugar para la joven de una familia religiosa devota, pero que necesitaba el dinero.

Breckenridge tenía una relación con su novio Wayne Hecker, quien estaba en la lista policial de posibles sospechosos, según el programa. Las autoridades creen que Breckenridge fue asesinada, pero su caso sigue siendo un caso abierto de personas desaparecidas, según Unsolved Mysteries, y Hecker niega cualquier participación en su desaparición.

Su madre, Becky, dijo en el programa que la relación era “inestable” y que Breckenridge estaba considerando una ruptura. Breckenridge y su madre a veces hablaban de que ella terminaría la relación sin discutirlo con Hecker.

La noche de su desaparición fue una noche lenta en el club, y Breckenridge pidió irse temprano cuando los gerentes se ofrecieron a despedir a dos camareras. Estaba fuera de lugar, dijo su ex manager en el programa. El guardia de seguridad acompañó a Breckenridge a su auto y la vio alejarse.

Hecker le dijo a la policía que estaba a 15 minutos de distancia en un salón de billar esa noche. Llamó a su novia, pero nunca hablaron, dijo. Cuando ella no llegó a casa, él fue a buscarla y encontró su auto abandonado en una carretera. Dijo que encontró su maza en su auto, que siempre llevaba consigo, dijo Hecker en el programa. La alarma del automóvil no estaba activada y las luces intermitentes no estaban encendidas, dijo Hecker en el programa.

Los testigos le dijeron a la policía que Hecker salió del salón de billar alrededor de la medianoche y regresó alrededor de la 1:45 a. m., dijo un investigador en el programa. Pero la policía no pudo encontrar evidencia de juego sucio y Hecker nunca fue acusado.

“No me han acusado de ningún delito. No, en absoluto. Amaba a la mujer hasta la muerte”, dijo Hecker en el programa. “Ella es lo mejor que me ha pasado. Ella es una gran chica. Sí, lo hago, la amo, la amo con todo mi corazón. Y espero que todo el mundo escuche eso. No cometí un delito, por lo que no se me puede acusar de uno. Es tan simple como eso.”

La policía también encontró notas de amor de un admirador en el club de striptease, que tenía un conocimiento íntimo de los problemas de relación de la pareja. Pero las autoridades dijeron en el programa que las notas no eran amenazantes y que no levantó sospechas en una entrevista con la policía.

