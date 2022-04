Tammy Sunny Sytch: mito de la WWE implicada en un accidente mortal de tráfico

Tammy Sytch es una ex luchadora de la WWE conocida como “Sunny” que está acusada de estar involucrada en un accidente fatal en Florida el 25 de marzo de 2022, en el que murió un hombre.

Según el Ormond Beach Observer, Julian Lafrancis Lasseter de Daytona Beach Shores murió en el accidente.

El nombre completo de la exluchadora es Tamara Lynn Sytch, y Sytch, de 49 años de edad, era llamada “Sunny” en el ring.

“Nuestros corazones están con la familia Lasseter que perdió a su ser querido en un evento tan trágico”, dijo el jefe de policía de Ormond Beach, Jesse Godfrey, al Ormond Beach Observer. “Nuestro objetivo en el Departamento de Policía de Ormond Beach es mantener seguras las carreteras de la ciudad, por lo que si ve un vehículo que funciona de una manera que le hace pensar que el conductor puede estar incapacitado, no dude en llamar al 911. Puede ahorrar la vida de alguien.”

El Mercedes de Sytch se estrelló contra la parte trasera de un Kia en un semáforo, dicen los informes

Según TMZ, que obtuvo el informe del accidente de tráfico en el caso, el accidente ocurrió el 25 de marzo de 2022, a lo largo de la autopista 1 de EE.UU. en el condado de Volusia, Florida, alrededor de las 8:28 p.m.

Los informes dicen que el Mercedes 2012 de Sytch se estrelló contra la parte trasera de un Kia Sorento 2013 que estaba en un semáforo. Luego, el Kia se estrelló contra otro vehículo, según TMZ, que agregó que los testigos acusaron a Sytch ante la policía de “conducir a gran velocidad”.

El conductor murió. Sytch también fue llevado al hospital con heridas desconocidas. TMZ informó que la policía escribió que creían que Sytch “estaba bajo la influencia del alcohol en el momento del accidente”, pero las pruebas están pendientes.

No aparecen registros para Sytch en el condado de Volusia, la base de datos de registros judiciales de Florida. Heavy se ha comunicado con el jefe de policía de Ormond Beach para obtener más detalles y el informe del accidente de tráfico. La policía le dijo a TMZ Sports que la presentación de cargos penales contra Sytch podría depender de los resultados de las pruebas de toxicología.

Sytch tiene un historial problemático con la ley





Según TMZ, Sytch fue arrestada “al menos seis veces por DWI, incluso en 2019 en Nueva Jersey”.

También fue acusada en 2022 de “amenazar con matar a un hombre con unas tijeras”, informó TMZ.

Según un artículo de Post and Courier del 5 de marzo de 2022, la vida de Sytch estuvo fuera de control durante algún tiempo. El 24 de febrero en Keansburg, Nueva Jersey, fue acusada de “una variedad de delitos de conducción” menos de seis semanas después de que fue arrestada por cargos de amenazas terroristas y posesión ilegal de un arma, informó el periódico. Fue acusada de OWI, conducción imprudente, conducción negligente y otros delitos.

El incidente de las tijeras se produjo el 13 de enero en Nueva Jersey, cuando fue acusada de levantar un par de tijeras y amenazar con matar a su “pareja íntima” frente a un oficial, mientras parecía estar “bajo la influencia de las drogas y el alcohol”. informó Post and Courier.

El periódico informó que “desde 2018, Sytch ha sido acusado de violación de una orden de restricción de violencia doméstica, desacato, evasión de la policía, varios delitos de DUI y conducción de un vehículo motorizado mientras estaba bajo suspensión de la licencia”.

Fue liberada de prisión en junio de 2021 acusada de eludir a un oficial de policía y violar una orden de restricción. También ha tenido violaciones de libertad condicional anteriores, según Post and Courier.

Lasseter, exprofesor de matemáticas y tasador de bienes raíces, fue recordado “por su generosidad y entusiasmo”

El obituario de Lasseter, publicado en el Daytona Beach News-Journal, dice que Julian L. (“Fran”) Lasseter, Jr., “murió instantáneamente en un accidente de tráfico el 25 de marzo de 2022 y está pasando una nueva vida eufórica en el cielo. ”

Lasseter, de 75 años, “nació el 21 de noviembre de 1946 en Winter Haven, Florida. Se graduó de la Escuela Secundaria Winter Haven y asistió un año a la USF antes de transferirse a la Universidad de Florida, donde se comprometió con la Fraternidad Alpha Tau Omega. En la UF, obtuvo un B.S. en Entomología y una Maestría en Educación”, dice el obituario.

“Él enseñó matemáticas en Howard Bishop Junior High en Gainesville y luego en Seabreeze HS en Daytona Beach. Comenzó a trabajar como tasador de bienes raíces en Coast Federal, luego en Massey Appraisal Company y, en 1980, comenzó su propio negocio, Lasseter Appraisal Company”.

En sus primeros años, el obituario dice: “Fran fue miembro y presidente del Volusia County Gator Club, con boletos de temporada para los partidos de fútbol en casa durante décadas. Después de unirse a un Toastmasters Club, se convirtió en un consumado orador público, dando discursos humorísticos y motivadores, uno de los cuales se tituló ‘Si no te ríes, no estás viviendo'”.

El obituario dice que él era “conocido por su generosidad y entusiasmo por vivir la vida al máximo, Fran le dio a muchas personas una ‘ayuda’. Veía ayudar a las personas como la misión de su vida. Fran era miembro de Unity of Daytona Beach y creyente en Cristo. Uno de sus dichos favoritos era ‘Estoy en el plan de Dios’”. Le sobreviven su hija y varios nietos.

Sytch es considerada una de las ‘Primeras Divas’ de la Lucha Libre Profesional





Según su perfil de IMDb, Sytch “nació el 7 de diciembre de 1972 en Freeport, Nueva Jersey, Estados Unidos. Es actriz, conocida por WCW Monday Nitro (1995), WWF Superstars (1986) y WWF Shotgun Saturday Night (1997).

Se retiró de la lucha libre en 2004 para convertirse en asistente de vuelo, informa el sitio. También dirigía un salón de bronceado y albergaba un sitio web para adultos, informa el sitio.

El sitio Pro Wrestling Fandom dice que ella “es una gerente de lucha libre profesional estadounidense, una personalidad y una luchadora ocasional”.

El sitio informa:

Logró su mayor éxito bajo el nombre de ring Sunny dentro de la World Wrestling Federation (WWF) durante la década de 1990, y es ampliamente considerada como una de las primeras Divas. También actuó bajo su propio nombre en Extreme Championship Wrestling, World Championship Wrestling y Ring of Honor.

