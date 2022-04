Arrestan a hombre acusado de grabar a niñas en probadores de Walmart: Dalton Matheson

Un caso de acuso sexual en contra de adolescentes y niñas se conoció en la presente semana, en el estado de Florida. Los hechos publicados por medios de comunicación locales, dieron cuenta de un hombre de 29 años de edad, quien se dedicaba a filmar a niñas y jóvenes en probadores de tiendas ubicadas en el condado de Lee, Florida.

Durante el miércoles (06.04.2022) las autoridades y la Oficina del Sheriff del Condado de Lee, anunciaron que capturaron a Dalton Matthew Matheson, de 29 años de edad, un hombre residente de Cape Coral, quien fue acusado de utilizar su teléfono celular para grabar a las menores de edad cuando estas se dirigían a los probadores de las tiendas de ropa.

29-year-old Dalton Matthew Matheson is charged in connection with a voyeurism incident at a Walmart dressing room.https://t.co/hTvPdbkmmo — ABC 27 (@abc27) April 7, 2022

El hombre, fue identificado por las autoridades, debido a que una de las cámaras de vigilancia de un camerino de una tienda Goodwill ubicada en Challenger Boulevard registraron alrededor de las 9:30 de la mañana del pasado 2 de abril al hombre grabando a las niñas, según aseguró el Departamento de Policía de Fort Myers.

Con estas grabaciones, la policía recurrió a las redes sociales para publicar su imagen y se procediera a su respectivo arresto, el cual se llevo a cabo en las instalaciones de Lee Tran cerca de Pine Ridge Road, informó NBC. De igual manera, como sucedió en la tienda Goodwill, el hombre también realizaba estas grabaciones en vestidores de Walmart.

Precisamente fue en un Walmart de San Carlos Boulevard en Fort Myers, donde el padre de dos niñas, de cuatro y 12 años, persiguió al sujeto, luego de que sus hijas le narraran que lo vieran nuevamente usando su teléfono celular para grabarlas.

Los investigadores aseguraron que la manera del hombre de llevar a cabo dichas grabaciones, era que el sujeto, al igual que las mujeres, agarraba algo de ropa, disimulando que iba a comprar prendas de vestir, y antes de que las jóvenes entraran al probador, el hombre ingresaba a un camerino, justo al lado del de las chicas, quienes también se encontraban comprando ropa, según NBC.

De igual manera, la policía dijo que cuando el hombre se encontraba adentro, tomaba su teléfono movil y comenzaba a grabar a las jóvenes desde la parte superior del probador mientras se cambiaban y probaban ropa.

Así mismo, en una de esas ocasiones una mujer, se percató de lo que estaba sucediendo y alertó al hombre, quien al ser descubierto, salió corriendo de la tienda, informó ABC News.

El alguacil del condado de Lee, Carmine Marceno, dijo en conferencia de prensa que:

“He sido muy claro, protegeré a los que no pueden protegerse a sí mismos. Este pedazo de (improperio) está donde pertenece, tras las rejas en el motel Marceno. No hay nada más precioso que un niño y asegurarnos de proteger a nuestros hijos a toda costa”.

WATCH LIVE: LCSO PRESS CONFERENCE LIVE NOW: The Lee County Sheriff's Office is holding a press conference about a recent 'video voyeurism case.' READ MORE: https://bit.ly/3JkOitA Publicado por NBC2 News en Jueves, 7 de abril de 2022

Por su parte, Carolyn Johnson, vicepresidenta sénior de servicios y desarrollo de misiones de Goodwill, también se pronunció ante lo sucedido, afirmando que “Estamos completamente perturbados” y que la tienda tomará todas las medidas para que hechos como este no vuelvan a suceder.

“Irónicamente, a principios de este año y finales del año pasado, comenzamos a modernizar todas nuestras tiendas que incluían techos desplegables para que la parte superior de la puerta coincidiera con el techo para que no haya forma de que esto suceda. Siempre es una buena idea que los padres y cualquier persona que venga a nuestra tienda estén atentos a su entorno”, dijo Johnson.

Piece of shit, Dalton Matheson, a Fort Myers Beach man, was charged with filming two young girls in a Florida Walmart’s fitting room. Lee County Sheriff Carmine Marceno mic drop! pic.twitter.com/eWnO6gPFvK — ➡️🧨Desi🧨⬅️ (@Desi2024) April 8, 2022

En cuanto al joven de 29 años, quien se encuentra en la cárcel del condado de Lee, enfrenta cargos por:

• Dos cargos de voyerismo sexual

• Un cargo de resistirse a un oficial sin violencia

• Un cargo de hurto menor

Finalmente, un juez ordenó a Matheson que no visitara ninguna tienda Walmart y que no podría acercarse a las víctimas y/o cualquier otra menor de 18 años. Además, le fue fianza fijada en $46,000 dólares.

Si usted sabe algo sobre este incidente, comuníquese con SWFL Crime Stoppers.





Father chases man who secretly recorded daughter & others in Lee County fitting rooms A Cape Coral man was arrested four days after allegedly using his cellphone to film underage girls in a Goodwill dressing room in Fort Myers, authorities said. Dalton Matheson, 29, is facing charges after law enforcement released his image on social media Wednesday morning. NBC2 has your story here: nbc-2.com/news/crime/2022/04/07/man-wanted-for-filming-girls-in-dressing-room-at-fort-myers-goodwill/?preview_id=124261&preview_nonce=fbd1c8cf28&preview=true&_thumbnail_id=124385 2022-04-07T22:25:40Z

