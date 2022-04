Semana Santa 2022: ¿Cuándo es Domingo de Ramos?

Este domingo 10 de abril de 2022, inicia la celebración más solemne para los fieles católicos y cristianos en el mundo. Inicia la Semana Santa. El tiempo litúrgico que conmemora la vida, pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo, y que culmina con la esperanza de la vida eterna a través de su resurrección, el domingo de Pascua.

Domingo de Ramos: apertura de la Semana Santa

El ya está esperando al Domingo de Ramos. pic.twitter.com/DYY6M87cvP — Pasión de Sevilla (@PasionDSevilla) April 6, 2022

Este día es el sexto y último domingo del tiempo cuaresmal, y con él se da paso a la Semana Mayor, y no como muchos creen, que comienza el lunes santo.

El Domingo de Ramos este 2022, se marcará en el calendario, el día domingo 10 de abril, y con él se revivirá cuando el hijo de Dios hecho carne en María la virgen, hizo su entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén en medio de una gran muchedumbre que lo aclamó como el Mesías que esperaban para que los libertara de los romanos.

La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén

De acuerdo con CIW, el Domingo de Ramos es simbólicamente la “puerta de entrada” en la que los cristianos se preparan para entrar en la Semana Santa y, por tanto, para dirigirse a la Pascua.

Este medio explica que antes de que Jesús entrara en Jerusalén, la gente tendía sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de árboles alfombrándole el paso, tal como acostumbraban a saludar a los reyes.

Los que iban delante y detrás de Jesús gritaban: “¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!”

De hecho, entró a la ciudad de Jerusalén, que era la ciudad más importante y la capital de su nación, y mucha gente, niños y adultos, lo acompañaron y recibieron como a un rey con palmas y ramos gritándole “hosanna” que significa “Viva”.

La gente de la ciudad preguntaba ¿quién es éste? y se les respondía: “Es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea”. Esta fue su entrada triunfal.

Un mesías de héroe a villano

¡Empieza la Semana Santa🙏! Este 10 de abril a las 7:30 a.m. nos conectaremos con el Vaticano para que juntos vivamos la misa de Domingo de Ramos presidida por el Papa Francisco y a las 9:00 a.m. será la Eucaristía desde la Catedral Primada de Colombia❤️. pic.twitter.com/be1HXg92gz — Canal RCN (@CanalRCN) April 5, 2022

Sin embargo, el pueblo de Israel esperaba un Mesías no como un libertador espiritual, si no como un libertador político que los condujera a liberarse del yugo y la opresión ejercida por Roma, pero según GOT Questions, cuando Jesús no cumplió sus expectativas, cuando él se negó liderarlos en una rebelión masiva contra los ocupantes romanos, la muchedumbre rápidamente se puso en su contra, y en solo pocos días, sus hosannas cambiarían a gritos de “¡Crucifícalo!” (Lucas 23:20-21). Quienes lo aplaudieron como héroe, pronto lo rechazarían y abandonarían.

Indica este medio, que la historia de la entrada triunfal de Jesús está llena de contrastes, y esos contrastes tienen aplicaciones para los creyentes. Es la historia del rey que vino como un siervo humilde en un asno, no presumiendo en un corcel, no en vestiduras reales, sino con la ropa de los pobres y los humildes.

La publicación continúa diciendo que Jesucristo no viene a conquistar a la fuerza como los reyes de la tierra, sino a conquistar con amor, gracia, misericordia, y su propio sacrificio en favor de su pueblo, y que su reino no es de ejércitos y de esplendor, sino de humildad y servicio. Agrega que él no conquista las naciones, sino los corazones y las mentes, y que su mensaje es de paz con Dios, no de una paz temporal.

Finaliza el escrito, acotando que Jesús ha hecho una entrada triunfal en nuestros corazones, y que reina ahí en paz y amor, y que, como sus seguidores, exhibimos las mismas cualidades y el mundo ve el verdadero rey triunfante viviendo y reinando en nosotros.

El Papa Francisco, resume el Domingo de Ramos así:

“Esta celebración tiene como un doble sabor, dulce y amargo, es alegre y dolorosa, porque en ella celebramos la entrada del Señor en Jerusalén, aclamado por sus discípulos como rey, al mismo tiempo que se proclama solemnemente el relato del evangelio sobre su pasión”.

Es en el Domingo de Ramos, cuando Cristo comienza la semana decisiva para nuestra salvación.

LEER MÁS: ¿Quién es Chelsea Doss? Conozca sobre la esposa del congresista John Rose