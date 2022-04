¿Quién es Chelsea Doss? Conozca sobre la esposa del congresista John Rose

Chelsea Doss Rose es la esposa del congresista de Tennessee, John Rose. Es madre de sus dos hijos y directora ejecutiva de la Fundación FFA de Tennessee. La pareja se casó en el año 2011, cuando el representante John Rose tenía 46 años y Chelsea Rose tenía 22 años. La diferencia de edad entre la pareja llamó la atención en Twitter y otras redes sociales en abril de 2022 en medio de ataques conservadores que acusaban a los demócratas y miembros de la comunidad LBGT de aseo.

Chelsea Rose, que ahora tiene 33 años, vive con su esposo e hijos en Cookeville, Tennessee, cerca de donde creció. Estudió agricultura en la universidad. John Rose, que ahora tiene 57 años, fundó una empresa de tecnología de la información y, con su esposa, administra la granja familiar. Las Rosas no han comentado sobre el centro de atención que se ha puesto en su matrimonio.

John Rose también fue comisionado de agricultura de Tennessee y fue presidente de Tennessee Future Farmers of America, una organización de la que su esposa ha sido miembro desde sus días de escuela secundaria. Estuvo involucrado en el grupo cuando ella era un miembro adolescente y cuando estaba en la universidad. Chelsea Rose ahora trabaja para la FFA y su esposo también sigue involucrado en el grupo, según sus publicaciones en las redes sociales. Fue elegido para su escaño en la Cámara de Representantes de EE.UU. en 2008 y representa al sexto distrito de Tennessee.

Esto es lo que necesita saber sobre Chelsea Rose, la esposa del congresista John Rose:

1. Chelsea Doss Rose recibió una beca otorgada por John Rose, su futuro esposo, cuando estaba en la universidad en Tennessee Tech y dijo: ‘John ha hecho posible todo lo que he hecho en FFA desde la escuela secundaria’, y agregó que él ‘entrenó Ella’





Chelsea Brooke Doss nació en Murfreesboro, Tennessee, según su anuncio de compromiso de 2011. Se graduó de Eagleville High School en 2007 y jugó baloncesto y sóftbol mientras estuvo allí, según el anuncio. También fue vicepresidenta del cuerpo estudiantil y presidenta de la FFA. Su futuro esposo era el presidente de la Fundación FFA de Tennessee en el momento de su compromiso.

Según el anuncio de compromiso, Doss recibió la Beca Rose cuando tenía 20 años en la Universidad Tecnológica de Tennessee. Ella estaba estudiando administración de agronegocios y comunicaciones agrícolas en la universidad. La beca, otorgada por John Rose, lleva el nombre de sus padres. Fue oficial de la FFA del estado de Tennessee y oficial nacional de la FFA en la universidad.

Un comunicado de prensa de Tennessee Tech de 2009 sobre cómo Doss se convirtió en oficial nacional de la FFA decía: “Chelsea Doss de Tennessee Tech University es la cara fresca de la FFA de hoy y se convierte en un pionero para otros estudiantes en todo el país que buscan carreras en agricultura. Doss rompe muchos de los viejos estereotipos de FFA, anteriormente llamados Future Farmers of America. La primera mujer oficial nacional de Tennessee no creció en una granja. De hecho, menos de los miembros actuales de la FFA viven en granjas”.

She said about her future husband, “John has made everything possible that I’ve done in FFA beyond high school. Through the scholarship that he provides, I’ve not had to have a job through college. I’ve been able to train, improve, focus on FFA and focus on school. That scholarship has made all the difference . He has also coached me during my preparation, which has been extremely helpful.”

2. Chelsea y John Rose se casaron en enero de 2011 en la Primera Iglesia Bautista de Cookeville

Chelsea y John Rose se casaron el 8 de enero de 2011, según su página de Facebook. El anuncio de compromiso en el Eagleville Times decía que se casaron en la Primera Iglesia Bautista en Cookeville. No quedó claro de inmediato cuándo comenzó su relación romántica o cuánto tiempo habían estado saliendo. Ella todavía estaba en la universidad en Tennessee Tech en ese momento. Su esposo también se graduó de Tennessee Tech, en 1988.

Según su perfil de LinkedIn, Chelsea Rose se graduó de Tennessee Tech en 2012. Luego estudió en la Universidad de Tennessee y obtuvo una maestría en comunicación/periodismo agrícola en 2014. Mientras estaba en la escuela de posgrado, también trabajó como especialista en asuntos gubernamentales en la Asociación de Cooperativas Eléctricas de Tennessee.

Chelsea Rose también se desempeñó como pasante legislativa para el entonces vicegobernador Ron Ramsey, según un proyecto de ley de la Cámara de Representantes de Tennessee que reconoce su tiempo trabajando en el gobierno del estado. El proyecto de ley señala que ella es, “una granjera de carrera en Rose Farm, Chelsea ha dedicado su vida a la agricultura estadounidense, sirviendo primero como presidenta de la Asociación de Futuros Agricultores de América de Tennessee de 2007-2008, tiempo durante el cual también se desempeñó como pasante de comunicaciones. para la Cooperativa de Agricultores de Tennessee”.

El proyecto de ley agrega que ella “no es ajena a los honores y elogios, recibió el Premio Derryberry 2012 y el Premio Harold Love 2012, participó en el Desfile del Torneo de las Rosas 2010 y la Gira internacional de oratoria motivacional 2010, y se desempeñó como Maymester. profesor invitado en la Universidad Texas A&M y orador principal en la Convocatoria de la Universidad Tecnológica de Tennessee”.

También dice: “Sra. Rose también es una miembro activa y devota de la Iglesia de Cristo de Rockvale, donde sirve fiel y amablemente a sus compañeros de congregación. … Dejando a un lado sus muchos logros, Chelsea Rose disfruta del amor y la compañía de su esposo, John Williams Rose, y sus tres perros, The Sixth Snoopy of the Hall. beagle registrado; Buster, segundo beagle al mando; e Inky, el adorable labrador negro”.

3. El primer hijo de la pareja nació en 2017 y su hijo menor nació en 2021: la pareja perdió un hijo en 2019

El hijo mayor de Rose, Guy, nació en 2017, y su hijo menor, Sam, nació en 2021, según las páginas de redes sociales de la pareja. En 2019, la pareja perdió un hijo llamado Mack, según un comunicado de prensa de la oficina de la representante Rose. Chelsea Rose fue hospitalizada con complicaciones en noviembre de 2019 y el bebé nació y no sobrevivió.

“Estamos desconsolados por la pérdida inesperada de nuestro esperado bebé. Dios llenó nuestros corazones de alegría y esperanza cuando supimos que seríamos bendecidos con otro hijo. Puede que no podamos caminar con él en esta vida, pero rezamos para que algún día lo veamos en Gloria”, dijo John Rose en un comunicado. “Pedimos sus oraciones por nosotros, nuestro hijo Guy, nuestra familia y nuestros amigos cercanos que nos ayudarán a avanzar en los días venideros. Agradecemos sinceramente a nuestro médico ya las enfermeras competentes que le dieron a este niño todas las oportunidades. Además, extendemos nuestras condolencias a las familias que han pasado o están pasando por una pérdida extraordinaria, como esta”.

Happy birthday to our son Sam! He's one year old today. He's walking, exploring and he's always interested in what big brother is up to. We love you buddy! pic.twitter.com/onnu5uueEy — John Rose (@JohnRoseforTN) March 23, 2022

Chelsea Rose escribió en Facebook un año después de la muerte de Mack: “Hoy se cumple un año desde que perdimos a nuestro pequeño hijo, Mack. Lamentablemente, rompí fuente espontáneamente a las 18,5 semanas y nuestro bebé no era lo suficientemente grande para sobrevivir fuera del útero. Se han derramado muchas lágrimas durante el año pasado, pero también muchas bendiciones han llegado a nuestras vidas gracias a Mack y a las personas que oraron por nosotros, nos consolaron y nos apoyaron de muchas maneras desde entonces”.

Ella agregó: “Me encanta que este día sea el comienzo del mes de concientización sobre la adopción. Si está interesado, me encantaría conmemorar a Mack este año ayudando a una familia que no puede tener un bebé de forma natural y quiere adoptar. En este caso, este año, pasa a ser mi hermana mayor y mi cuñado. Si desea ayudarlos en su búsqueda para darle a un bebé un hogar cristiano amoroso en el que crecer, considere donar. Pero, si no hace nada más, espero que diga una oración hoy por las muchas mamás y papás deseosos para quienes el parto simplemente no es fácil. Gracias.”

4. Chelsea Rose fue directora ejecutiva de la FFA de Tennessee de 2014 a 2017 y regresó a la organización en 2021

Chelsea Rose se convirtió en directora ejecutiva de Tennessee FFA en 2014, según un comunicado de prensa de la fundación.

“Esta es una oportunidad increíble para servir a la organización que me moldeó durante mis años de formación”, dijo Rose en un comunicado en ese momento. “Estoy emocionado de aplicar mi experiencia y conjunto de habilidades de una manera que maximice el potencial de la Fundación FFA de Tennessee, al mismo tiempo que fomente relaciones significativas con las partes interesadas de la industria. La FFA ocupa un lugar especial en mi corazón y me enorgullece tener la oportunidad de trabajar con donantes, maestros, estudiantes y ex alumnos en este rol”.

El comunicado de prensa agregó: “Rose obtuvo una licenciatura en ciencias en agricultura de la Universidad Tecnológica de Tennessee en 2012, momento en el que recibió el premio Derryberry, el honor estudiantil más alto de la universidad. Ahora está inscrita a tiempo parcial en el programa de Maestría en Ciencias en agricultura de la Universidad de Tennessee, Knoxville, y espera graduarse más adelante este año. Chelsea y su esposo John, quien es voluntario de toda la vida de la FFA, viven en Hickman, TN. Crían ganado vacuno, tabaco, heno y semillas de festuca Kentucky 31. Rose comenzará su nuevo cargo el lunes 24 de marzo en la 86.ª Convención Estatal Anual de la FFA de Tennessee”.

Rose dejó la organización de 2018 a 2021, pero regresó en octubre de 2021, según su perfil de LinkedIn. Su esposo a menudo ha publicado fotos en las redes sociales que muestran su asistencia continua a los eventos de la FFA de Tennessee y su apoyo a la organización. Su LinkedIn dice que administra personal, recauda fondos y aboga por la Fundación FFA de Tennessee.

5. Chelsea Rose publica a menudo sobre su fe cristiana en las redes sociales

Chelsea Rose a menudo publica en Facebook sobre su fe cristiana, algo que también es importante para su esposo. A menudo ha hablado de su fe en la campaña electoral y mientras servía en el Congreso. Son miembros de una iglesia bautista.

En diciembre de 2021, escribió en Facebook: “Si está considerando una Resolución de 2022, considere leer la Biblia completa. Y, si está dispuesto a hacer ese compromiso, hay una Biblia de un año esperándolo, sin cargo. Le enviaremos una Biblia lo antes posible para que pueda comenzar el 2022 en la palabra de Dios. Simplemente siga el enlace a continuación y regístrese. Solo toma 15 minutos al día y estará muy contento de haberlo hecho”.

En abril de 2017, escribió en Facebook: “En este Día del Señor, John y yo estamos agradecidos por un bebé que nacerá a principios de octubre. Agradecemos todo el aliento de amigos y familiares durante los últimos 6 años o más. Pedimos sus oraciones por Guy Williams Rose a medida que continúa creciendo. ¡Este es un momento emocionante!”

