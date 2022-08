Talmadge Hayer: ¿dónde está actualmente el asesino de Malcolm X?

Talmadge Hayer (Thomas Hagan) fue condenado por asesinar al líder de derechos civiles Malcolm X. El asesinato de 1965 fue reexaminado en el documental de Netflix Who Killed Malcolm X?

El documental plantea serias dudas sobre la investigación del asesinato, especialmente en lo que respecta a dos hombres que fueron condenados por cooperar con Hayer, pero que mantuvieron su inocencia.

¿Dónde está hoy Talmadge Hayer, también conocido como Thomas Hagan? Hayer es ahora un hombre libre. Hayer, el único hombre que admitió el asesinato, salió de prisión en 2010, según la CNN. En el momento del asesinato, Hagan se hacía llamar Talmadge X Hayer. Como muestra el documental, recibió un disparo en la pierna durante el intento de asesinato y fue capturado en el lugar. También usó el nombre Mujahid Abdul Halim. A lo largo de los años, ha implicado a otros cuatro hombres como sus cómplices, pero nunca han sido acusados ​​ni arrestados por el crimen.

Esto es lo que necesita saber:

Hayer fue puesto en libertad condicional en 2010, pero ya estaba en un programa de liberación laboral

En 2010, CNN informó que Hayer, ahora llamado Thomas Hagan, había obtenido la libertad condicional. Él “salió de la instalación correccional de Lincoln de mínima seguridad a las 11 AM. La instalación está ubicada en la intersección de West 110th Street y Malcolm X Boulevard”, escribió el canal.

Ya estaba en un programa de liberación laboral desde 1992 que le permitía vivir en su casa con su familia de Brooklyn la mayor parte de la semana, informó la CNN, y agregó que esperaba convertirse en asesor contra el uso de drogas. The New York Times informó que anteriormente se le había negado la libertad condicional 16 veces antes de que finalmente se le concediera la libertad condicional.

“Lamento profundamente mi participación en eso”, dijo a la junta de libertad condicional sobre el asesinato de Malcolm X, según CNN. “No creo que nunca debería haber sucedido”. Los registros penitenciarios confirman su liberación. Confesó haber disparado tiros que alcanzaron a Malcolm X.

Hayer acusó a cuatro hombres más de cometer el asesinato

En 2008, el New York Post informó que Hayer trabajaba en un restaurante de comida rápida, y lo describió entonces como un “hombre de 66 años de edad, delgado y con un bigote gris bien recortado. Lleva una gorra de béisbol baja cuando está en público y habla en voz baja, apenas por encima de un susurro”. Estaba casado y con hijos. Él era, en el momento del tiroteo, un miembro “militante” de la Nación del Islam y tenía 23 años, informó The Post.

En 2008, le dijo al Post que ya no era miembro de la Nación del Islam (aunque seguía siendo musulmán), diciendo: “No era realmente una ideología correcta. Hay muchos conceptos erróneos”. Obtuvo una licenciatura y un máster en prisión, según informó The Post. También ha trabajado como consejero de albergues para personas sin hogar.

Según el ABAJournal, Hayer ha sostenido durante mucho tiempo que los otros dos hombres condenados por el asesinato eran inocentes. Ellos son Muhammad Abdul Aziz y Kahlil Islam, también conocidos como Thomas 15X Johnson y Norman 3X Butler.

Hayer presentó una declaración jurada en 1978 diciendo que otros cuatro miembros de una mezquita de la Nación del Islam de Nueva Jersey lo ayudaron a cometer el asesinato, pero el caso no se reabrió, según ABAJournal. Sin embargo, a raíz del documental de Netflix, la oficina del fiscal de distrito de Manhattan está realizando una revisión preliminar de las condenas en el caso.

También nombró parcialmente a los cuatro hombres en lo que se llama las “Declaraciones juradas de Hayer”. El libro Malcolm X, African American Revolutionary afirma que Hayer dijo que no sabía quién dio la última orden. Puede leer una declaración jurada de Hayer aquí.

El documental se basa en la declaración jurada de Hayer. Durante años, los investigadores han acusado a William Bradley (ahora llamado Al-Mustafa Shabazz) de ser el sospechoso que disparó una escopeta en la escena, matando a Malcolm X.

“Es una acusación”, dijo Bradley al Post. “Nunca me hablaron. Simplemente me acusaron de algo que no hice”.

En 2015, el Post describió a Hayer/Hagan como “alguien que vivía una vida tranquila en Brooklyn”. Una antigua página de LinkedIn dice que desde 1992 hasta 2003 “ayudó al personal profesional de una agencia pública de servicios sociales que se ocupaba de la población sin hogar”.