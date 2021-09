Mujer de 74 años salva a su perro arrojándose sobre caimán: Suzan Marciano

Un acto heroico tuvo una abuela de 74 años de edad, quien, para salvar a su fiel compañero, se lanzó encima de un caimán para liberarlo de sus fauces.

El hecho ocurrió durante el día martes, en predios del parque Burt Aaronson, al oeste de Boca Ratón en el estado de la Florida, cuando Suzan Marciano, narró a los medios de comunicación locales, como el momento en que disfrutaba de jugar con su perro, paso a ser un momento de terror.

Cuenta la mujer que se encontraba lanzándole un palo a su can, una perra de raza Golden Retriever llamada Nalu, y ella lo recogía y lo traía de vuelta para que su dueña de nuevo lo tirara. Indica que hubo un momento en que el palo cayo en las aguas del lago, y su Golden retriever se lanzó para atraparlo.

En su relato, señala que cuando se acercó a la orilla del lago, sobre las aguas claras de pronto vio una gran sombra que se acercaba a Nalu, como se llama su perra. Afirma que sintió un gran frio que recorrió su cuerpo, y el corazón encogido. Si, vio con gran impacto los dientes de una un gran caimán atrapando su mascota. Ella sin pensarlo dos veces corrió y se lanzó sobre el saurio de 1, 80 metro de largo para intentar salvarle la vida.

“Me arrojé sobre el caimán con todo mi peso”, dijo Marciano, a quien no se le ocurrió nada mejor para salvar a Nalu.

Dice Suzan que cuando el caimán sintió el peso de su cuerpo encima de él, de inmediato soltó al can, pero se giró para atacarla a ella, propinándole una mordida en la palma de una de sus manos. Después del ataque, la mascota y su dueña recibieron atención médica. Nalu tuvo que ser operada por lo profundo de sus mordidas en el estómago y en una de sus patas. Mientras que Marciano recibió suturas en su extremidad.

