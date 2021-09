Gabby Petito: autopsia confirmó que cuerpo hallado es de la joven y que fue asesinada

Luego de varios días de incertidumbre por la desaparición de la joven Gabby Petito, se confirmó la noticia más desoladora posible. Durante este martes, 21 de septiembre, el FBI y el medico forense del condado de Teton, confirmara que los restos encontrados el pasado domingo en un un bosque de Wyoming sí corresponden a los de Petito y que su muerte fue declarada como un homicidio.

De acuerdo con un tweet publicado por FBI Denver se dieron a conocer detalles preliminares sobre el resultado del medico forense.

“El médico forense del condado de Teton, el Dr. Brent Blue, confirmó que los restos son los de Gabrielle Venora Petito, fecha de nacimiento el 19 de marzo de 1999. La determinación inicial del forense Blue sobre la forma de muerte es homicidio. La causa de la muerte permanece pendiente de los resultados finales de la autopsia”.

Teton County Coroner Dr. Brent Blue confirmed the remains are those of Gabrielle Venora Petito, date of birth March 19, 1999. Coroner Blue’s initial determination for the manner of death is homicide. The cause of death remains pending final autopsy results. pic.twitter.com/JoHenMZ9UU — FBI Denver (@FBIDenver) September 21, 2021

Gabby Petito desapareció a finales del mes de agosto cuando se encontraba de viaje con su prometido, Brian Laundrie, de 23 años de edad, quien desapareció días después, está siendo buscado por la Policía, por ser persona de ‘interés’ en este caso.

Gabby Petito: confirman que el cuerpo encontrado es el de la joven desaparecida y apuntan a un "homicidio" https://t.co/sKyj6RL4YZ — BBC News Mundo (@bbcmundo) September 21, 2021

La joven pareja partieron en el mes de julio de 2021 rumbo al oeste de Estados Unidos para visitar los parques nacionales, en un carro tipo van, el cual fue recuperado en casa del prometido de Petito. Ambos estaban filmando una serie de YouTube llamada “Van Life”.

#EstadosUnidos

El FBI confirmó que el cadáver encontrado el domingo en un parque de Wyoming corresponde al de la joven Gabby Petito. Por otro lado, Brian Laundrie, el novio de Petito, desapareció de su casa en Florida tras negarse a colaborar con las autoridades. pic.twitter.com/SRF5fK02wf — TCS Noticias (@tcsnoticias) September 21, 2021

De acuerdo con el informe de la policía, en el camino de su viaje por carretera, la pareja se peleó y Laundrie regresó solo a la casa de sus padres en North Port el 1 de septiembre. Días más tarde, el 11 de septiembre, la familia de Gabby reportó la desaparición de hija, y pidieron al novio de ella, hablar con las autoridades para esclarecer lo sucedido.

Gabby Petito, de 22 años, de Blue Point, Nueva York, fue descrita por las autoridades de Nueva York como una “mujer blanca, de aproximadamente 5 pies y 5 pulgadas de alto y 110 libras”. Que tenía cabello rubio y ojos azules, y varios tatuajes, incluido uno en el dedo y otro en el antebrazo que decían ‘déjalo estar’. La camioneta en la que ambos viajaban fue recuperada”. Blue Point se encuentra en Long Island.

La familia de Gabby Petito reportó su desaparición al no tener noticias de ella

La familia de Petito alertó a las autoridades acerca de su desaparición luego de no haber tenido noticias suyas durante su viaje a través del país, lo cual describieron como inusual. El viaje de Petito a parques nacionales comenzó en julio, informó Fox News.

“Habíamos estado en contacto con ella mientras viajaba”, le dijo a The Daily Beast el padre de Petito, Joe. “Hablaba con ella una vez a la semana, su madre hablaba con ella dos o tres veces por semana. Mi hijo le hablaba con frecuencia en Snapchat, FaceTime; mi sobrina estaba constantemente en contacto con ella”.

El padre de Petito publicó varios pedidos urgentes para encontrar a su hija en su página de Facebook. “Por favor encuentren a Gabby. Esta es mi hija Gabby Petito. Por favor compartan y ayuden a encontrarla. Fue vista por última vez camino al Parque Nacional Yellowstone en Salt Lake City, Utah”, escribió.

Brian Laundrie regresó a North Port con la camioneta de la pareja 10 días antes de que su familia reportara la desaparición de Gabby

Luego de que el prometido de la joven no diera detalles de la desaparición de su novia, la policía comenzó a tratarle como persona de interés. A raíz de ello, y a sorpresa de todos, el joven desapareció y fue a partir del 18 de septiembre de 2021, que la policía de North Port comenzó una búsqueda masiva de Laundrie en Carlton Reserve. Esa es una reserva de 24,565 acres ubicada en el condado de Sarasota, Florida.

“El Departamento de Policía de North Port, el FBI y los socios de la agencia están llevando a cabo una búsqueda de Brian Laundrie en la vasta reserva de Carlton. Su familia dice que creen que ingresó al área a principios de esta semana. Más detalles cuando estén disponibles”, escribió la policía de North Port en Twitter.

Una TikToker aseguró haber tenido contacto con Brian Laundrie

La usuaria de TikTok Miranda Baker afirmó en varios videos que se hicieron virales, que recogió el 29 de agosto de 2021, de camino a Jackson Hole, Wyoming a Brian Laundrie mientras hacía autostop, él estaba sin Gabby Petito, y pensó que estaba actuando de manera extraña.

“Una vez dije que Jackson Hole se puso nervioso”, dijo en un video de TikTok. “Parecía que necesitaba salir, estaba un poco ansioso. Y ahí fue cuando las cosas se pusieron raras”. Ella dijo que él continuó intentando hacer autostop cuando salió de su auto. Ella pensó que era extraño que le ofreciera $200 por un viaje de 10 millas, dice.

Ella agregó: “Él se apresuró a salir del auto, y luego dijo ‘Voy a encontrar a alguien más para hacer autostop’, y nosotros pensamos, está bien’. Fue una situación extraña”.

En los videos, ella afirma que Laundrie sospechosamente no tenía una mochila llena, y señala: “Crees que si vas a acampar durante días y días querrás comida y una tienda de campaña y él no tenía nada de eso”. Agregó que él afirmó que su prometida estaba de regreso en su camioneta manejando sus cuentas de redes sociales.

“Salíamos del parque hacia el sur cuando dijo que estaba acampando hacia el norte. Nos había dicho que él y Gabby no estaban acampando en un campamento regulado … estaban acampando en medio de la nada en el río Snake. Dijo que había caminado durante días en el río Snake … dijo que todo lo que tenía era una lona para dormir”. Ella dijo que “se veía limpio y no olía mal”.

La pareja estaba grabando una miniserie para su canal de YouTube





Play



VAN LIFE | Beginning Our Van Life Journey A glimpse into our van adventures! After our first cross country trip in a little Nissan Sentra, we both decided we to wanted downsize our lives and travel full time, but trying to fit everything for two people into the tiny little trunk of the car, also spending way too much on gas, food, and… 2021-08-19T21:11:25Z

La serie de YouTube de la pareja se llama “VAN LIFE | Comenzando el viaje de nuestra vida en furgoneta”. Uno de sus videos tiene más de 145.000 visualizaciones.

Tiene ocho minutos de duración y muestra a la pareja caminando juntos por la playa. Aparecen cerca en el video, que los muestra juntos durante varios viajes. Luego los muestra en el camino. Se besan en una escena; están comiendo sushi en la próxima. En un cuadro, están frente al puente Golden Gate. En otro, ven juntos la puesta de sol en la playa.

Hacen volteretas en la playa frente a un parque de diversiones y montan juntos en una noria antes de besarse un poco más.

Su canal de YouTube, llamado Nomadic Statik, tiene más de 1,37 millones de usuarios. El video de Van Life es su único video.

LEER MÁS: Demandan a maestra de Michigan por cortar cabello a una niña