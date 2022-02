Suspenden producción de la vacuna de Johnson & Johnson contra el COVID: ¿Por qué?

En medio de la lucha que autoridades de diferentes rincones del mundo siguen dando para erradicar el COVID-19, y el llamado urgente a que más personas se vacunen, la farmaceútica que produce la vacuna de Johnson & Johnson, de una sola dosis, decidió suspender la producción del medicamento.

Así lo aseguró CNBC News, haciendo referencia a datos suministrados por el periódico The New York Times, donde se reveló que la única instalación de Johnson & Johnson que estaba produciendo los biológicos, decidió suspender, de manera temporal sus labores de producción.

En el reporte se mencionó además que la planta de producción de Johnson & Johnson, que queda en los Países Bajos han optado por dedicar sus recursos a la producción de otra vacuna, de la que se mencionó que “posiblemente sería más rentable”, y que tendría que ver con otro virus distnto al COVID.





Play



Así es la vacuna de Janssen: un solo pinchazo y fácil conservación La ministra de Sanidad, Carolina Darias, avanzó este finde semana que el martes 13 de abril llegarán a España las primeras dosis de la vacuna de Janssen, filial de la estadounidense Johnson & Johnson, que solo precisa de una dosis para su administración. La previsión del Ministerio de Sanidad es que España reciba hasta 5,5… 2021-04-12T12:18:20Z

La suspensión en las labores de producción habría comenzando en diciembre pasado , lo que incidiría directamente en los suministros que lleguen a Estados Unidos, donde la vacuna de Johnson & Johnson es una de las tres disponibles, junto a la de Pfizer y Moderna.

Sobre la suspensión en su producción, el New York Times destacó que la compañía lo hizo sin informar abiertamente sobre la situación.





Play



EMA dice que coágulos son efecto “muy raro” de vacuna de Johnson & Johnson | AFP AMPLIACION: La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) estimó el martes que los coágulos sanguíneos deben ser considerados como efectos secundarios "muy raros" de la vacuna anticovid de Johnson & Johnson, cuyos beneficios siguen siendo mayores a los riesgos. Subscribe to AFP and activate your notifications to get the latest news 🔔 youtube.com/channel/UCY8d83kIW6sK4au73qeZZTw/?sub_confirmation=1 2021-04-20T19:33:13Z

“La compañía estadounidense, que ya se ha retrasado mucho en sus entregas a los países más pobres, cerró silenciosamente a fines del año pasado la única planta que fabricaba lotes utilizables de la vacuna, según personas familiarizadas con la decisión”, destacó el Times.

A pesar del reporte, también se advirtió que por ahora se presume que la decisión es temporal, y que el tiempo inicial que se dieron para frenar la producción en la planta de Leiden será solamente de un par de meses.





Play



¿Por qué se pausó el uso de la vacuna de Johnson & Johnson? Te lo explicamos | Noticias Telemundo Video oficial de Noticias Telemundo. Se han detectado seis casos de trombosis entre más de 6.8 millones de personas que han recibido la dosis única de esta vacuna contra el COVID-19. Expertos destacan que es un efecto “extremadamente raro” y dicen que las vacunas siguen siendo seguras. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUBSCRIBETE: bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias Noticias… 2021-04-13T21:29:33Z

Se espera que la emisión de nuevas vacunas se retome este año, pero se desconoce si las reservas existentes lograran cubrir la demanda del medicamento, especialmente en países más pobres.

El año pasado la vacuna de Johnson, también conocida como Jansen, se puso en pausa en su suministro, debido a preocupaciones generadas por la presencia de coágulos en algnos casos, pero luego se autorizó nuevamente su aplicación.

Ante la preocupación que esta decisión acarrea, El Times aseguró que fuentes familiarizadas con la interrupción, que significará la falta de cientos de millones de dosis, revelaron que se han contratado otras instalaciones de producción, pero todavía no están en marcha.

“Este no es el momento de cambiar las líneas de producción de nada, cuando las vidas de las personas en todo el mundo en desarrollo están en juego”, dijo el Dr. Ayoade Alakija, codirector del programa de administración de vacunas de la Unión Africana, quien manifestó su rechazo a la decisión y su preocupación por los efectos que ello tenga en el mundo.

El Times también citó a Jake Sargent, vocero de Johnson & Johnson, quien sin entrar en detalle sobre la suspensión de producción dijo que están “enfocados en asegurar que nuestra vacuna esté disponible donde la gente la necesita” y que la red de producción global “esté trabajando día y noche” para seguir luchando contra la pandemia.