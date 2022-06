Superluna llena de fresa Junio 2022: ¿Cuándo es y cómo verla?

Los amantes de los fenómenos astronómicos, podrán disfrutar este próximo martes 14 de junio de La Superluna llena de fresa, cuando el satélite de la tierra en su fase de luna llena, se deje ver más grande y más brillante.

El majestuoso espectáculo cósmico se podrá apreciar durante varias horas desde las 13:52 de este día, y para identificar el punto exacto del fenómeno solo hay que dirigir la mirada hacia el este cuando el sol se ponga por el oeste.

Para apreciar La luna de fresa, solo es necesario ubicarse en un lugar sin contaminación de luz, preferiblemente un lugar alto y apartado. Además, se recomienda el uso de prismáticos, de un telescopio o de una cámara que tenga teleobjetivo para captar con detalle todo el evento.

Superluna de fresa 2022: qué significa el nombre de cada Luna llena, mes por mes https://t.co/Wqoq2Ig1b9 — Clarín (@clarincom) June 11, 2022

¿Qué es una superluna?

Publica el medio La Vanguardia, que una superluna es un momento astronómico muy especial, ya que al año solo suelen haber entre dos y cuatro superlunas. Se producen cuando una luna nueva o llena se encuentra en el perigeo, que es cuando el satélite está más cerca de la Tierra. De esta forma, este martes 14 de junio la vamos a tener a algo más de 357,000 kilómetros de distancia, por lo que la veremos ligeramente más grande y brillante de lo habitual. El primero que utilizó este término fue el astrólogo norteamericano Richard Nolle en 1979.

La NASA afirma que:

Una “superluna” ocurre cuando una luna llena coincide con el acercamiento más cercano de la Luna a la Tierra en su órbita elíptica, un punto conocido como perigeo. Durante cada órbita de 27 días alrededor de la Tierra, la Luna alcanza su perigeo, a unas 226 000 millas (363 300 km) de la Tierra, y su punto más lejano, o apogeo, a unas 251 000 millas (405 500 km) de la Tierra. “Superluna” no es un término astronómico oficial, pero generalmente se usa para describir una Luna llena que se encuentra al menos en el 90 por ciento del perigeo. Las superlunas solo ocurren de tres a cuatro veces al año y siempre aparecen consecutivamente. A lo largo de la mayor parte de la órbita de la Tierra alrededor del sol, el perigeo y la luna llena no se superponen.

¿Qué es el perigeo y el apogeo?

Un nuevo espectáculo #Astronomico en el cielo: “Superluna de Fresa” será visible este 14 de junio. La #NASA aseguran que podemos ver la Luna con esa nitidez cuando está más cerca a la Tierra mientras se muestra llena, fenómeno conocido como #perigeo pic.twitter.com/R6Iyy40Bt9 — Víctor González 🇨🇱 (@Victor_Curico) June 7, 2022

De acuerdo con el portal La Republica, la órbita de la Luna es de forma ovalada, por lo que existe un punto más cercano a la Tierra (360.000 km) y otro más lejano (405.000 km).

A estas ubicaciones se les denomina perigeo y apogeo, respectivamente, señala Time and Date, un portal especializado en eventos astronómicos.

Desde La NASA, el organismo aseguró que los ciudadanos podrán ver esta luna un 15% más brillante y más grande de lo normal, y que generalmente, la Luna de Fresa se puede apreciarse durante tres días en el cielo nocturno.

¿Por qué se denomina luna de fresa?

Superluna llena de fresa de junio de 2022: cuándo y dónde verla el 14 de junio https://t.co/bn0UOQ8wbg pic.twitter.com/b6DdVYFxJA — Diario de Navarra (@DiariodeNavarra) June 13, 2022

Muy al contrario de los que suponemos, que se llama Luna de fresa, atribuyendo el color rosado al satélite, se llama así porque los meses de mayo y junio son los dos meses en que los cultivadores de fresas recogían sus cosechas. De hecho, algunas tribus propias de norteamericana (algonquinos, ojibwe, dakota y lakota), identificaban la luna llena de junio, como la luna llena de fresa.

Entre tanto en el continente europeo, se le denomina luna de fresa con relación a la cosecha de las rosas.

Horario de algunos países para ver la Luna de Fresa:

🌕 La luna llena de junio 2022 será una Superluna de Fresa, con un tamaño más grande de lo habitualhttps://t.co/0ZAabsZaIh — Informativos Telecinco (@informativost5) June 8, 2022

La hora en que la Luna entrará en su fase de luna llena será a las 11:52 a.m. (UTC). En tanto, su punto más cercano a la Tierra se dará a las 11:21 p. m. (UTC).

• Perú: 6:21 p.m.

• Chile: 7:21 p.m.

• Argentina: 8:21 p.m.

• Colombia: 6:21 p.m.

• Venezuela: 7:21 p.m.

• México: 5:21 p.m.

• Estados Unidos: 6:21 p.m.

• España: 1:21 a.m. del 15 de junio

¿Cuándo será la próxima gran luna?

🌚Superluna de Fresa, el 14 de junio: luna llena cuando más cerca está, y en época de recolección de la fresahttps://t.co/eQ1k07y4xT — EITB Noticias (@eitbNoticias) June 8, 2022

Publica La Republica, que después de la luna de fresa, la próxima superluna del 2022 sucederá el miércoles 13 de julio de 2022 y se denominará ‘luna del ciervo’. Como siempre, el satélite natural tendrá esa apariencia gigante durante casi tres días, indica la NASA.

Play

The 2022 Strawberry Supermoon – online observation – 14 June 2022 More here: virtualtelescope.eu/ Next 14 June 2022, we will have the Strawberry full Moon, also the 2nd Supermoon of the year. Of course, the Virtual Telescope will share it live, while it will rise above the glorious beauty of Rome. The live feed is scheduled for 14 June 2022, starting at 19:15 UTC. 2022-04-30T12:24:56Z

