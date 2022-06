¿Quién es Mafer Walker la mujer que habla “lenguaje alienígena”? [VIDEO VIRAL]

Mafe Walker, una mujer colombiana, oriundo de Bogotá pero radicada en Ciudad de México, se hizo famosa estos últimos días, al hacer viral un video en donde asegura poder comunicarse con los extraterrestres en idioma “alienígena”, debido a que tiene en su sangre un “ADN galáctico estelar”.

La mujer de 45 años de edad no solo dijo que puede hablar en este idioma, sino que ella misma es un portal entre varias dimensiones. Según el portal Kienyke Walker se define así misma como médium, ‘maga’ y un ‘ser multidimensional’ que pertenece a una ‘confederación galáctica’ y una experta en el lenguaje en códigos.

La mujer, además de hablar un “idioma extraterrrestre”, asegura que su ADN pertenece a otra galaxia. https://t.co/hRe5xE0IG8 — Prensa Libre (@prensa_libre) June 12, 2022

“Recibiendo toda su sabiduría hemos conectado y abrí todo mi canal, todo el conocimiento. A través de Agatha recordé todos mis dones psíquicos, todas las memorias que llevamos en el ADN de otras galaxias, constelaciones, las estrellas, otros planetas, y mi cuerpo, toda mi data, se empezó a activar”, señaló Walker en la entrevista con los presentadores Borghetti y Roger González, del matutino Venga la Alegría de TV Azteca.

Mafer Walker, a través de su cuenta de TikTok @mafewalkerstarseed, en donde al momento de esta publicación cuenta con más de 197,2mil seguidores, comparte videos de sus experiencias hablando supuestamente con extraterrestres en una lengua desconocida, grabaciones que se hacen más místicas al realizarlas desde lugares ancestrales de México, como la ciudad antigua de Teotihuacán, el bosque de Chapultepec y las pirámides de Cholula, en Puebla.

“En este momento estoy recibiendo códigos intergalácticos vibracionales desde la telepatía del espacio anajintaima in najamaica anikintaiah para que you claim your sacred gifts, mis amores”, dice en unos de sus videos.

Según ha explicado la mujer, lo que se ve en sus videos son “secuencias vibracionales solares, con sus cuerdas vocales, para elevar la energía de las personas”. Dice. “Emito emanaciones vibracionales que te conectan con el recuerdo del corazón. Y al conectar con el corazón se conecta con el gran recuerdo de dónde venimos nosotros, se recuerda el para que estamos en la Tierra: propósito, plan de su alma, las misiones terrenales ya que todos somos semillas estelares”, describe Walker, de acuerdo a El Tiempo.

Mafer Walker se ha robado la atención con su peculiar lenguaje 🤭👽🛸 https://t.co/EkGq4J08YF — Uno TV (@UnoNoticias) June 13, 2022

Mafe Walker quien además ejerce como guía espiritual, médium, dice que los mensajes de esos seres son una “invitación a recordar nuestros dones, y el corazón, a la unión”. Señala que “vamos a llegar a un punto en que todo va a ser telepático, todo va a ser telepatía, vamos a recibir estos dones sagrados y cada uno va a despertar esos dones”.

Mafer Walker: en el centro de la burla

Tal y como se puede ver en los vídeos de sus redes sociales, Mafe Walker comenzó a entonar palabras ininteligibles, que provocó las mofas y los memes en las redes sociales. Cada frase en alienígena que entonaba la tiktoker tiene un significado: “Siento el corazón, me ama, te amo. El cuerpo lo siente, las células, es una energía extremadamente alta”.

Y, es que estas publicaciones de la influencer han dado mucho de qué hablar. Muchos la catalogan de charlatana, otros se burlan, y hasta memes le han hecho.

“Aunque la gente no sepa que existe, está escondido y está brotando”, insistía esta guía espiritual. De acuerdo con La vanguardia la mujer explicó que “Entiendo que para la mente es curioso, es extraño, pero a eso vamos a evolucionar, lo vamos a ir integrando. Yo vengo aquí a la Tierra y elegí estar acá y lo comparto con mi corazón, rompo todas esas estructuras y ya los bebés, los niños son unos ejemplos, ellos ya están como conectados a la naturaleza, ya emanan frecuencia, lo que yo emano ellos también lo van a despertar”.

El que invitó a Mafe Walker a venga la alegría : pic.twitter.com/3q3wIXb8Up — Silvestre Murillo 🤠 (@Salchipappa) June 9, 2022

En la entrevista concedida a Venga la alegría, Walker expresó a sus seguidores que por medio de las redes sociales la pueden contactar para prestarles sus servicios como médium y guía espiritual, como también ofreció sesiones presenciales para ayudarles a expandir sus mentes hacia un portal divino, según Caracol Noticias.

GRITÉ JAJAJAJAJAJA Verbo tubí hajajaja pic.twitter.com/dGj85fupGi — Pako Salado (@pakosaladote) June 12, 2022

De hecho, dice El Tiempo, que los servicios que ofrece Mafe Walker son los siguientes:

• Reprogramadora de códigos galácticos

• Energía cuántica

• Emanación de frecuencias solares Hz extremadamente altos de dimensiones extra de la Tierra

• Activación de códigos galácticos en tu memoria de ADN celular

• Activación de dones psíquicos

• Extracción de implantes etéricos/físicos

Los marcianos tratando de entender que dijo Mafer Walker…. pic.twitter.com/WofJ6Ax3RL — SrGuzman (@GznJay) June 10, 2022

Sobre estos últimos, según InfoBae, Mafe Walker señala que es capaz de destruir ‘implantes’, que dice que son “chips metálicos o estructuras que rompen la vibración y desarmonizan tu esencia. A veces son visuales y me las muestran, y otras veces las percibo con mi pineal”, que es un órgano pequeño del cerebro que produce melatonina.

“Al desactivarlas o extraerlas, todo vuelve a sincronizarse con tu propia esencia y se armoniza tu vibración al corazón. Pueden ser hasta bloqueos inconscientes y al deshacerlos vuelves a tu energía original pura, sin interferencias. Aperturo portales, es decir, tus chakras, para recibir nueva data, códigos propios, señales en tu canal para activar tus dones y poderes humanos. Telepatía, telequinesis, teletransportación, viajes astrales. Activo la intuición y amplifico ondas en la pinea”, indicó Walker.

Mafer Walker hablando alienígena

Los alienígenas: pic.twitter.com/t2mNcbHa6j — Marco A. Flores M (@marcoflores95) June 9, 2022

¿Cómo Mafer habla en “alienígena”?

Según explica ella misma, sus sesiones consisten en lo siguiente: “De mi ADN galáctico estelar transmito en emanación de ondas sonoras de cristales vibraciones que cuando vibran emiten una onda de sonido a muy alta frecuencia, es decir, una sonografía en las que las ondas penetran al campo electro/magneto y a los electrones, protones, neutrones de cada una de las células del cuerpo”.

Y añade:

“Todo lo transmito través del sonido, una vez que rebota en un tejido u órgano vuelve a recibir la onda de sonido, nosotros no la percibimos, pero las ondas sonoras de cristales si, así esos cristales vuelven a vibrar según lo que reciben expandiendo el campo electro/ magneto yendo las células a una velocidad en neutralidad, perfecta en alineación a los latidos de tu corazón, al líquido cefalorraquídeo, médula espinal, sistemas parasimpático y simpático en función óptima. Se perciben vibraciones y el cuerpo manifiesta una realidad a una sensación de estado vital y en balance perfecto”, dice Walker.

Hasta el momento, sobre este idioma, ningún parte científico se ha pronunciado para dale crédito o avalarlo, no obstante, la influencer sigue asegurando que “ya no vamos a ser países sino un país, la Tierra, va a ser un cambio evolutivo en el ser humano y amo que estemos aquí todos, siempre unidos”.

Puede ver la entrevista completo en Venga la Alegría aquí.

