Karol G y Anahí cantaron “Sálvame” de RBD [VIDEO]

Sin duda alguna la ex agrupación RBD marcó a toda una generación de adolescentes, que hasta hoy en día, después de que la banda se desintegrara, sigue cantando a todo pulmón sus canciones, y emocionándose con pequeños fragmentos de la telenovela juvenil que marcó un antes y después en los años 2000.

La famosa cantante colombiana, Karol G no fue ajena al ‘boom’ generado por RBD y siempre se ha llamado a si misma como una fan de la agrupación. Es por ello, que la paisa aprovecho su concierto por México para cumplir uno de sus más grandes sueños y darle a sus fanáticos y momento bastante emotivo.

En la noche del sábado 11 de junio, la interprete de ‘El Makinon’ se presentó en la Arena Ciudad de México frente a millones de fanáticos que se reunieron para disfrutar del ‘Bichota Tour’ y escuchar a Karol G interpretar sus más grandes éxitos.

Como en sus conciertos pasados, en donde ha invitado a grandes artistas para que la acompañen en el escenario, México no fue la excepción, y la cantante tenía bajo la manga una invitada bastante especial. Durante toda la noche, los asistentes ya especulaban que la famosa ‘Mia Colucci’ interpretada por Anahí, se presentaría en tarima.

“Estaba pidiéndole a Dios toda la semana que pudiera mantener mi cordura, la persona que está ahí, ustedes la aman tanto como yo y fue parte de mi crecimiento, de las de mis amigas que escuchábamos su música, representaba todo lo que yo sentía, literal le daba ‘play’ a todas sus canciones y me acostaba en la cama y lloraba, porque sabía que nunca en la vida iba a poder conocerla. Fui a su concierto en Medellín hasta arriba y cuando la invité sabía que llevaba once años afuera de los escenarios y ha tenido mil invitaciones y aceptó la mía”, fueron las palabras de Karol G.

Anahí volvió a los escenarios después de 11 años

Mientras en las pantallas salía fotos de Anahí, la mexicana subió al escenario vestida con un top y pantalón negro, utilizando un sombrero rosado y la estrellita en la frente que solía usar “Mía Colucci”. En ese momento, en medio de la emoción de los fanáticos estallaron en emocionantes y comenzaron a cantar el exitoso tema ‘Sálvame’ que se conoció hace más de 15 años.

A través de las redes sociales, el histórico momento quedó capturado por los asistentes, y fue la propia Anahí quien a través de su cuenta en Instagram compartió un breve video de lo que fue su salida al escenario, el cual tiene más de 640 mil reproducciones y muchos mensajes de felicitaciones.

“Como les explico lo que acabo de vivir … 🙏❤️ @karolg”, fueron sus palabras.

En otros videos, se ve la interpretación de los dos artistas en el escenario, mientras Karol G, como toda una fanática, admira la presentación de la mexicana. Entre abrazas, lagrimas y palabras de agradecimiento, se vivió un gran momento entre las dos.

“Es un momento muy emotivo, yo soy súper fan de ella, me siento muy feliz por dos motivos, primero porque llevaba 11 años alejada del escenario y no sabía si regresar porque desconocía si la gente la iba a responder a su salida. Le dije que ese momento iba a ser tan épico que nunca se iba a olvidar. Te extrañamos horrible en los escenarios”, decía Karol G.

Este fue el video con ese momento en el que ambas interpretaron la canción:

Por su parte, Anahí también brindó unas palabras. “Karol, eres una reina, todos los que estamos aquí sabemos el gran ser humano que eres, con esa alma que tienes, Karol para mí ha sido un honor tremendo estar aquí contigo y sí, he estado un poco lejos, once años que no me paraba en un escenario y los nervios son fuertes, sólo quiero decirles que siempre están en mi corazón y que lo que juntos vivimos y construimos, no se olvida nunca, les quiero decir nunca dejen de creer en sus sueños, todo es posible, hasta siempre, me los llevo en el alma”, dijo.

De igual manera, en redes sociales, ambas artistas se enviaron mensajes bastante emotivos. “TE AMO @Anahi

Te amo de la forma más pura, más real y genuina🥺 Hoy cumpliste mi sueño y el de toda una generación … Ese escenario esta noche fue completamente tuyo y mi corazón también!!!! GRACIAS !!!!!!!”, publicó en su cuenta de Twitter, Karol G.

TE AMO @Anahi Te amo de la forma más pura, más real y genuina🥺 Hoy cumpliste mi sueño y el de toda una generación … Ese escenario esta noche fue completamente tuyo y mi corazón también!!!! GRACIAS !!!!!!! — LABICHOTA (@karolg) June 12, 2022

A lo que Anahí le respondió: “No se ni como explicar… Le regalaron 100 años de vida a mi corazón. 🙏🥹❤️ No lo voy a olvidar jamás @karolg”.

No se ni como explicar… Le regalaron 100 años de vida a mi corazón. 🙏🥹❤️ No lo voy a olvidar jamás. @karolg pic.twitter.com/4ni7DC39dl — Anahi (@Anahi) June 12, 2022

Así fue el concierto de la Bichota

A las 22:00 horas local de México inició el último concierto por el país de su gira Bichota Tour Reloaded en la Arena Ciudad de México, teniendo de asistentes a 19 mil 200 personas, según la organización del evento. La colombiana ingresó al escenario vestida de blanco con rosado, utilizando un sombrero rosado, y su espectacular cabellera azul, para interpretar en compañía de sus diez bailarinas y cinco instrumentistas éxitos como “Mi cama”, “Ay Dios mío” y “Poblado”, “Gato malo”, “Pineapple” y “Secreto”, luego de tres años de no presentarse en México.

“La última vez que vine a México a cantar fue en el 2019, han pasado tres años y hay un montón de éxitos que no he cantado, así que esta noche nos vamos a desquitar”, dijo Karol.

No puedo creer que que canté “Sálvame” en vivo con Anahí #RBD #KAROL G X ANAHI pic.twitter.com/EiHUi9F5yF — Estefanía Camacho 🏳️‍🌈 (@sirenaplacosa) June 12, 2022

Entre tanto, las luces de los miles de celulares iluminaron el recinto, mientras que a las 23:04 de la noche la cantante anunció la gran sorpresa. Anunciando que compartiría micrófono con Anahí. “Te dije que este iba a ser un momento tan épico qué no se iba a repetir”, le dijo Karol.

.@karolg cumplió el sueño de toda una generación: cantar ‘Sálvame’ junto a la mismísima @Anahi. Qué regalo tan grande.🥵 pic.twitter.com/2F1BXosSeF — Juan Alcaraz (@JuanAlcarazS_) June 12, 2022

Tras la fantástica interpretación de ‘Sálvame’, Karol cambió de escenario para estar más cerca de sus seguidores, e interpretó “Ocean” y “200 copas”. En ese momento, la colombiana dijo unas palabras de amor propio y empoderamiento a su publico, y pidió un brindis entre todos los asistentes. “Después de esta, ya no va. Si por su ego y su orgullo, no te busca, es porque no haces falta. Pa’arriba, vamos a brindar porque ustedes están aquí, por la salud, por la vida, por el amor y el desamor”, dijo la Bichota.

Ainda estamos aqui. Que momento!obrigado por tudo Karol G e Anahí ❤ pic.twitter.com/vSun2yJSPG — Anahi Charts (@AnahiOnCharts) June 12, 2022

El show tuvo una duración de dos horas y siete minutos, para terminar el gran concierto la antioqueña cantó su éxito “Tusa” y dio las gracias al publico asistente. “Gracias México por hacer parte de mi vida”, concluyó.

LEER MÁS: Joe Louis Esquivel: Identificado como el sospechoso del tiroteo en Smithsburg