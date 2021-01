Mujer quedó captada en video cuando envenenaba el café de su esposo

Suncha Tinevra es la anciana neoyorquina acusada de envenenar a su marido al poner un veneno para hormigas y cucarachas en su café. Su esposo se enfermó por ingerir el veneno insectos, pero sobrevivió, explicaron los investigadores en un comunicado de prensa.

Según la fiscal de distrito del condado de Queens, Melinda Katz, las pruebas quedaron captadas en video, en donde se ve a Suncha Tinevra, de 70 años de edad, cuando le echó la sustancia venenosa al café de su esposo en dos o tres ocasiones. La mujer, fue arrestada el 14 de enero y debe de regresar a la corte el próximo 10 de marzo, según muestran los registros de la corte estatal.

El registro en el sitio web del Sistema Judicial Unificado del Estado de Nueva York muestra que Suncha Tinevra contrató al abogado defensor Todd Douglas Greenberg. Heavy se acercó hasta su oficina para indagar sobre el caso de Suncha Tinevra. En el momento de escribir esta noticia, no se ha obtenido una respuesta.

Esto es lo que necesita saber:

Defendant allegedly laced spouse’s coffee with boric acid used to kill insects.

Update: Septuagenarian woman charged with attempted assault for repeated poisoning of husband inside their Oakland Gardens' home.

Suncha Tinevra había intentado envenenar a su esposo hasta en tres veces, según un comunicado de prensa de la oficina del fiscal de distrito. Los fiscales dijeron que Suncha Tinevra quedó grabada “exprimiendo una sustancia en polvo de color blanca de una botella de tapa roja y etiqueta amarilla” en el café de su esposo el pasado 12 de enero. NBC New York informó que el video provenía de un sistema de vigilancia doméstico.

Suncha Tinevra quedó grabada agarrando la botella que estaba debajo del fregadero de la cocina. Los fiscales explicaron que cuando los detectives registraron la casa de Tinevra el 14 de enero, “recuperaron una botella con una tapa roja y una etiqueta amarilla que estaba debajo del fregadero”. La botella resultó ser un insecticida que contenía “ácido bórico 100%”.

El fiscal de distrito, Katz incluyó el siguiente comentario en el comunicado de prensa:

Los registros judiciales muestran que Suncha Tinevra fue arrestada el pasado 14 de enero alrededor de las 9:00 p.m. Ella compareció ante el juez del Tribunal Penal de Queens, Jeffrey Gershuny, al día siguiente. Ahora, la mujer enfrenta los siguientes cargos:

• Intento de asalto en segundo grado (delito grave)

• Peligro imprudente en segundo grado (delito menor)

• Posesión criminal de un arma en cuarto grado (delito menor)

Según el fiscal de distrito Katz, Suncha Tinevra podría enfrentar una sentencia de hasta cuatro años de prisión si es declarada culpable de los cargos.

El juez decidió liberar a Tinevra, según muestran los registros judiciales. El juez Gershuny también ordenó a Tinevra que se mantuviera alejada de su esposo mientras el caso avanza. Los registros muestran que se emitió una Orden de protección temporal.

A 70-year-old woman is accused of lacing her husband’s coffee with ant and roach killer multiple times, causing him to become sick. https://t.co/tmTeKUWeOT

— NBC New York (@NBCNewYork) January 17, 2021