Michael Curzio enfrenta cargos federales por el asalto al Capitolio de EE.UU.

Michael Thomas Curzio es una de las personas que enfrenta cargos federales relacionados con el asalto al edificio del Capitolio el pasado 6 de enero, y quien tiene antecedentes penales que incluyen intento de asesinato. Según el Departamento de Correcciones de Florida, Curzio pasó más de cinco años en prisión antes de ser liberado en febrero de 2019.

Michael Curzio, de 35 años, fue arrestado el 14 de enero e ingresado en la cárcel del condado de Marion en Ocala, Florida, por su presunta participación en los disturbios del Capitolio.

Esto es lo que necesita saber:

1. Michael Curzio dijo que “no se arrepiente” de lo que sucedió en el Capitolio

Curzio fue una de las primeras personas identificadas por los fiscales de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en D.C. por haber estado presente en el Capitolio durante los disturbios del 6 de enero. Según un comunicado de prensa emitido por el departamento el 8 de enero, Curzio enfrenta dos cargos federales:

Entrar o permanecer conscientemente en cualquier edificio o terreno restringido sin la autoridad legal; o, a sabiendas, con la intención de obstaculizar los asuntos gubernamentales o las funciones oficiales, participar en una conducta desordenada en los terrenos del Capitolio. Entrada violenta y conducta desordenada en los terrenos del Capitolio.

Los fiscales identificaron a Curzio como una de las seis personas identificadas “en el nivel superior del Centro de Visitantes del Capitolio de los Estados Unidos cerca de la puerta del Atrio de la Cámara” durante el motín. Las autoridades dijeron que Curzio estaba de pie al frente de la multitud cerca de un oficial de policía del Capitolio e ignoró la orden del oficial de salir del edificio.

Curzio parece haber eliminado o suspendido sus cuentas de redes sociales desde que se anunciaron los cargos. Pero según WFTV, afiliada de ABC, Curzio publicó en las redes sociales el día después de los disturbios: “Nuestro punto de vista fue expresado ayer. No me arrepiento de nada”.

El medio también informó que antes del 6 de enero, Curzio escribió sobre su viaje a Washington, DC, en su página de Facebook: “Si algo sucede, nos levantamos (improperios), nos arrestan o matan, solo sé que los amo a todos e hice lo que creía. Y si me reconocen, es porque hice porque era lo correcto”.

2. La compañera de habitación de Curzio dice que no tiene ningún vínculo con grupos activistas

Una mujer que se identificó como la compañera de cuarto de Curzio, Melissa Restifo, lo defendió en una entrevista con WFTV, afiliada local de ABC. Ella afirmó que Curzio no planeaba ingresar al Capitolio. “La multitud era tan grande que no se podía ir a ningún lado más que hacia adelante, por lo que fueron empujados efectivamente hacia adentro, es mi comprensión de cómo me lo describieron”, dijo Restifo.

Restifo insistió en que Curzio no tiene vínculos con ningún grupo activista. Como informó The New York Times, los participantes en el motín del Capitolio incluían nacionalistas blancos, teóricos de la conspiración de QAnon y miembros del grupo de extrema derecha Proud Boys.

Restifo defendió aún más el carácter de Curzio. “Él no es la persona que va a salir y destruir cosas y lastimar a otras personas, sin importar lo que diga su historial”, dijo Restifo al medio. “Es una persona muy cariñosa y de buen corazón. Él hará cualquier cosa por ti. Pero creo que siente las cosas muy intensamente y por eso pasó lo que pasó”.

3. En 2012, Curzio admitió haber apuntado con un arma al nuevo novio de su exn, pero negó que el tiroteo fuera intencional.

Curzio le disparó al nuevo novio de su exnovia en el pecho durante un enfrentamiento en su casa en abril de 2012, informó Ocala Star-Banner en ese momento. Según el periódico, Curzio dijo a los investigadores que estaba preocupado por la seguridad de su ex novia después de que ella dejó de responder a sus mensajes de texto y llamadas telefónicas.

Curzio les dijo a los detectives que compró municiones en Walmart antes de dirigirse a la casa de su ex. La víctima del tiroteo, Ariel Ramos, abrió la puerta. Curzio admitió a la policía que apuntó con el arma cargada a Ramos después de que comenzaron a discutir, pero afirmó que el tiroteo fue un accidente, diciendo que el arma se disparó por error cuando Ramos agarró la mano de Curzio.

Sin embargo, Ramos dijo que no fue un accidente, informó el Ocala Star-Banner, y le dijo a los oficiales que después de recibir un disparo, escuchó a Curzio decir: “Les dije que iba a hacer esto”.

4. Curzio se declaró culpable de intento de asesinato y fue condenado a 8 años de prisión

Secretario del Tribunal del Condado de Marion

Michael Thomas Curzio se declaró culpable de intento de asesinato en 2013.[/caption]

Curzio fue arrestado y acusado de intento de asesinato. Los registros de la corte del condado de Marion muestran que los fiscales estaban avanzando un juicio y que este estaba programado para comenzar el 22 de abril de 2013.

Pero antes de que pudiera comenzar el juicio con el jurado, Curzio decidió declararse culpable de intento de asesinato en primer grado. Si hubiera sido condenado por un jurado, Curzio podría haber enfrentado una sentencia de cadena perpetua, según el código legal de Florida.

En cambio, Curzio recibió una sentencia de prisión de ocho años. Los registros judiciales del condado de Marion dicen que Curzio había permanecido tras las rejas antes de declararse culpable. El registro muestra que Curzio recibió un crédito de un año por el tiempo cumplido.

5. Curzio salió de la prisión mucho antes

Curzio cumplió su sentencia de prisión en una instalación de mínima seguridad, según su perfil en el sitio web del Departamento de Correcciones de Florida. Aunque fue sentenciado a ocho años tras las rejas, fue liberado antes de tiempo.

El registro muestran que fue puesto en libertad el 7 de febrero de 2019. Eso significa que Curzio pasó menos de siete años tras las rejas.

El registro de Curzio muestra tres infracciones de tránsito en el condado de Marion, Florida. Fue citado en febrero de 2012. Aproximadamente una semana después, le cobraron por seguir a otro vehículo demasiado de cerca y pagó una multa de $166 dólares. Curzio también fue citado en 2005 por no tener el registro de vehículo motorizado adecuado, pero el informe dice que la citación fue desestimada.

