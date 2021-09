Cyrus Baxter: se suicida en accidente automovilístico provocado

Cyrus Baxter, quien también era conocido como Cyrus Russell, que era parte de la familia Baxter Boys en las redes sociales, falleció. Los tributos fluyen en Internet después de que su madre, Ebonie Baxter, confirmó que su hijo había muerto en un accidente automovilístico.

Ebonie Baxter y su esposo Byron Baxter influencers en las redes sociales. La familia dirige el canal de YouTube Baxter Boys, que tiene 122.000 suscriptores. Ella usa su nombre completo, Ebonie Marie Baxter, en Facebook. Según los registros online, la familia vive en Georgia.

Cyrus Baxter era el mayor de los hijos de Ebonie. La página de Instagram de la familia tiene 1.2 millones de seguidores. Según Fox8, la historia de Byron fue destacada por celebridades como Cardi B.

Tenga en cuenta que algunos de los videos de Ebonie pueden resultar molestos para algunos. Un funcionario dijo en un video que creía que su hijo se había quitado la vida al conducir a alta velocidad en un accidente automovilístico provocado. Ebonie habla abiertamente sobre el suicidio y comparte su dolor de una manera muy vívida en las cuentas de redes sociales de la familia.

Si usted o un ser querido necesita ayuda, no dude en llamar a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 800-273-8255. La ayuda siempre está disponible en ese número.

Esto es lo que necesita saber:

Ebonie Baxter confirmó en Facebook que Cyrus ha muerto en videos y publicaciones en vivo

La confirmación de la muerte de Cyrus Baxter llegó en Facebook por parte de su madre, quien publicó una serie de publicaciones al respecto. La página de Instagram de la familia también ha publicado tributos a Cyrus.

El 11 de septiembre de 2021, Ebonie Baxter escribió en Facebook:

“Mi hijo se ha ido. Estoy despiertq pensando en sus últimos momentos. Me duele tanto. Veo que hay un falso GoFundMe cuando el final de mi hijo ya está pagado. Mañana recojo sus cenizas. ¿Cómo se atreve la gente? Dios, por favor, ayúdame a superar esto. Hijo mío, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué pude haber hecho? Quiero escuchar tu voz hijo como lo hice todos los días. Solo quiero despertar de esta pesadilla. Mi hijo está muerto💔 No te culpo, Dios, sé que lo amabas más que a mí, sé que lo tienes ahora, pero estoy rota…”

El 9 de septiembre, escribió una publicación desgarradora en Facebook:

“La enfermedad mental es real. Como madre de un adulto joven que me preocupa constantemente puede abrumador. Siempre que tiene problemas, espero junto al teléfono orando para obtener una respuesta la mañana siguiente. Reviso mi teléfono para ver si mis mensajes han sido “leídos” para confirmar que está vivo. Como madre, intentas hacer todo lo posible para cambiar la percepción de su realidad. Le pides que venga, le pides que vaya a almorzar contigo. ¡Diablos! Le pago a mi hijo un bono diario de $ 10 solo para tomar su medicación todos los días. Como mamá haces lo que puedes. Esta mañana es uno de esos días. Estoy revisando mi teléfono para ver si ha ‘leído’ mis mensajes. Eso me permite saber que ha sobrevivido otra noche. La gente puede preguntar: “¿Por qué no vas a su casa?”. (…) Tampoco hay ayuda legalmente. Lo retendrían durante 72 horas y lo dejarían salir para reiniciar el ciclo. Me siento impotente. No quiero perder a mi hijo. ¡Ojalá hubiera algo que pudiera hacer que funcionara! Pero mientras tanto, todo lo que puedo hacer es esperar y mirar mi teléfono para ver si se despierta y “lee” mis mensajes. Eso me permite saber que al menos sobrevivió otra noche.”

Sin embargo, luego llegó la trágica noticia.

En una transmisión en vivo, ella dijo que fue a su casa para ver dónde estaba, pero no estaba allí. Dijo que Cyrus había amenazado con suicidarse. “Solo oré por él. No sabía adónde ir”, dijo en un video. “Lo he estado llamando toda la noche y toda la mañana”.

En ese video, ella se dirigía a la comisaría de policía para buscarlo. Eso fue el 9 de septiembre. El video continúa mostrándola solicitando la notificación de la muerte de su hijo a los oficiales. Entonces llegó esa notificación. Cyrus estaba muerto.

“Permítanme expresarles mi más sentido pésame. Ahora mismo parece un suicidio. Estaba conduciendo a alta velocidad y terminó en unos árboles”, le dijo un policía a Ebonie Baxter en el video en vivo.

Ebonie escribió: “Todo lo que siempre quise fue que sonriera”

Ebonie expresó su dolor e ira en Facebook. Ella escribió:

Me dirigí a la funeraria para hacer los arreglos para mi hijo. Durante 20 años fui la mejor madre que pude ser para él. ¡Peleé todas sus batallas y tampoco me importó! Muchos dirán que no fui estricta. Quise que siempre sonriese. Quería que supiera cuánto lo amaba. Ayer se quitó la vida. Estrelló su coche contra los árboles mientras hablaba por teléfono con una mujer. Estoy destrozada. Mientras me dirijo a esta funeraria para firmar el papeleo para ver su cuerpo, rezo para que DIOS me guarde. No creo que recé lo suficiente. ¿Di lo suficiente, le insistí lo suficiente como para pasar más tiempo conmigo? Durante más de 20 años fuimos él y yo. Ahora él está con DIOS y yo estoy aquí para recoger los pedazos rotos. Estoy jodidamente enojada. ¡Estoy herida! ¿Cómo diablos sigo después de esto? ¿Dónde está la fuerza que se supone que debo tener?”

Ebonie compartió muchos otros videos de Facebook en vivo sobre su hijo.