La película de Steven Spielberg, The Post, narra los esfuerzos del Washington Post, propiedad de Katharine Graham, para publicar los documentos del Pentágono que exponían la deshonestidad del gobierno en la Guerra de Vietnam. Un personaje central en la película y la saga de la vida real fue Ben Bagdikian, el intrépido reportero que ayudó a destapar el caso.

Bagdikian falleció a los 96 años

¿Qué le pasó a Ben Bagdikian? ¿Dónde está ahora? Bagdikian ha fallecido. Murió a la edad de 96 años en 2016, según The New York Times. En el obituario sobre Bagdikian, el Times lo llamó un “periodista y crítico de los medios de comunicación que se convirtió en una célebre voz de conciencia para su profesión, pidiendo estándares más estrictos de integridad y servicio público en una era de gustos y tecnología cambiantes”. Vivía en Berkeley, California, cuando murió.





Play



Video Video related to ben bagdikian: ¿qué fue del reportero que destapó los papeles del pentágono? 2021-09-10T22:17:11-04:00

En el obituario para Bagdikian, The Washington Post elogió su papel en la publicación de los documentos del Pentágono, que el gobierno luchó con uñas y dientes por mantener ocultos. “Durante su mandato como editor nacional de The Washington Post a principios de la década de 1970, Ben H. Bagdikian se embarcó en dos misiones secretas en circunstancias muy diferentes. Primero, obtuvo los Papeles del Pentágono para The Post, y los entregó físicamente en la casa del entonces editor Benjamin C. Bradlee”, según informó el Post. Como también muestra la película, “la publicación de los artículos finalmente resultó un hito para la libertad de prensa”.

The Post explicó que no fue el único movimiento periodístico valiente realizado por Ben Bagdikian. “Meses más tarde, el Sr. Bagdikian fue a una prisión de máxima seguridad haciéndose pasar por un asesino para una serie de investigación del Post”, escribió The Post.





Play



Video Video related to ben bagdikian: ¿qué fue del reportero que destapó los papeles del pentágono? 2021-09-10T22:17:11-04:00

El drama cinematográfico está protagonizado por Tom Hanks en el papel de Bradlee y Meryl Streep como Graham, quien es una dama que organiza fiestas en el patio para altos funcionarios del gobierno. Bagdikian es interpretado por el actor Bob Odenkirk (muchos espectadores lo conocen como Saul Goodman de Breaking Bad).

El papel de Bagdikian está muy lejos del de Goodman. “Interpreta a Ben Bagdikian, el reportero del Washington Post que escribió sobre los Papeles del Pentágono, la evaluación secreta del gobierno de las posibilidades del país en Vietnam, filtrada por Daniel Ellsberg en 1971”, señaló Newsweek.

Bagdikian fue muy crítico con los medios actuales

The Nation señaló que, después de la valentía con los Papeles del Pentágono, Bagdikian fue muy crítico con el peligro de los monopolios en los medios. “Bagdikian habló sobre el peligro inherente a permitir el dominio del discurso por parte de un puñado de corporaciones ricas y egoístas”.

“Bueno, los medios son propiedad cada vez más de unas pocas corporaciones multinacionales muy grandes: los medios de comunicación, periódicos, revistas, libros, películas, televisión, radio…”, dijo Bagdikian a Frontline. “Lo que estamos viendo en los medios ahora es una disminución del periodismo de investigación y un aumento de las funciones de entretenimiento suave, que son las menos costosas de producir y las que generan más ingresos”.