[VIDEO] Brad Boynton: el incomprensible enojo contra un repartidor de Amazon

Brad Boynton es un ex empleado de Amazon de Carolina del Norte que fue capturado en un video viral regañando a un repartidor de Amazon llamado Nikolas Mayrant.

Daily Mail informó que Boynton está acusado de insultar con consignas racistas a Mayrant cuando Mayrant trató de entregarle un paquete en Cornelius, Carolina del Norte.

Sin embargo, según Daily Mail, Amazon niega que Boynton haya usado la N-word, diciendo que en su lugar dijo las palabras, “Nader, Nader”, porque estaba hablando con alguien por teléfono cuyo nombre era Nader. Amazon le dijo a Daily Mail que Boynton había sido despedido y, contrariamente a la información en las redes sociales, Mayrant no fue despedido y todavía trabaja para Amazon.

“Estábamos profundamente preocupados por lo que observamos en el video y abrimos una investigación sobre el incidente”, dijo el portavoz de Amazon. “Después de hablar con ambas partes y trabajar rápidamente para comprender exactamente lo que sucedió, tomamos medidas inmediatas. No toleramos el comportamiento de intimidación o acoso de ningún tipo. Como resultado de nuestra investigación, hemos despedido a la persona que se muestra intimidando a nuestro compañero de entrega “.

La página de LinkedIn de Boyton ahora está eliminada.

El video se volvió viral por primera vez después de ser publicado en Reddit.

Sus registros online muestran que Boynton, de 40 años, vive en Carolina del Norte y tiene vínculos con Virginia.

Esto es lo que necesita saber:

Heather Rose, la hermana de Mayrant, también compartió el video en Instagram. Dijo:

“Sé que el racismo sigue vivo, es decir, lo veo todo el tiempo en Internet y entonces me duele, pero es un poco más desgarrador e impactante ver cuando es mi hermano de sangre. Cualquiera que conozca a mi hermano sabe que es la persona más tranquila y se queda solo. Ayer, mientras trabajaba para @amazon, le estaba entregando un paquete a este hombre en Cornelius, Carolina. Comenzó a tomar fotos de mi hermano y llamó a Amazon para presentar una denuncia. Más tarde descubrimos que era porque al hombre no le gustó la forma en que estacionó su camión @amazon. Mi hermano le preguntó por qué hacía las fotos, porque nunca le ha pasado. Entonces, mientras hablaba por teléfono con su amigo colega de Amazon, comenzó a maldecirlo y a llamarlo N**** varias veces. (…) ¡Mi hermano está ahora sin trabajo con un coche y un apartamento por pagar! He llamado a Amazon 100 veces para presentar una queja. Hagan lo mismo.”