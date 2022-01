Revelan que nueva subvariante del COVID “BA.2” es más contagiosa: ¿Qué se sabe?

El COVID-19 ha dejado claro que las cosas con el virus están muy lejos de llegar a su final, y luego de que la variante ómicron hizo estragos en todo el mundo, debido a su alto nivel de contagio, que por fortuna resultó menos mortal que otras cepas, los ojos ahora están puestos sobre la nueva subvariante, conocida como BA.2.

Y aunque hasta ahora la nueva subvariante de ómicron está todavía siendo analizada, el viernes autoridades del Reino Unido revelaron que esta cepa, que ya está circulando en la mitad de estados de Estados Unidos, es 1,5 veces más contagiosa que omicron.

Así lo dio conocer CNBC News, donde se aseguró que la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido dijo que BA.2 tiene una amplitud de “crecimiento “sustancial”, en comparación al omicron básico, al que refieren como BA.1.





Identifican nueva variante de Ómicron: Esto es lo que se sabe al respecto Los secuenciadores y virólogos de los laboratorios de todo el mundo estudian a BA2, una nueva variante de #Omicron. El virus fácilmente salta de persona a persona con las partículas de saliva que expulsamos al hablar. Sin embargo, en Estados Unidos, Pfizer ya se encuentra trabajando en una vacuna exclusiva contra ómicron. Armando Guzmán con… 2022-01-27T00:32:38Z

El citado medio manifestó además que hasta ahora se han reportado un total de 127 casos de la cepa BA.2 en la Unión Americana.

CNBC News mencionó el viernes que de acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), a pesar de que la subvariante BA.2 ha aumentado mucho en otros lugares del mundo en los casos, en Estados Unidos el procentaje es bajo todavía.

El citado medio mencionó que el Statens Serum Institut de Dinamarca corroboró que la subcepa es más contagiosa que la versión original.

La noticia positiva es que a pesar de las diferencias que presenta la subvariante, las vacunas contra el COVID parecer funcionar muy bien contra la cepa y los síntomas que generan enfermedad grave. Se asegura que con la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID, la eficacia es del 70% en la prevención de la enfermedad sintomática, más que el 63% que s emencionó para el ómicron original.





Se descartan las REINFECCIONES con BA.2, la SUBVARIANTE "SIGILOSA" de ÓMICRON | RTVE Noticias La aparición de nuevas variantes aumenta el riesgo de reinfección, algo que se ha notado especialmente con ómicron. En las últimas semanas se ha disparado el número de personas que han vuelto a contraer la enfermedad, pero los médicos recuerdan que hay que diferenciar bien entre una recaída y una reinfección. Para este último caso,… 2022-01-26T18:01:06Z

Asimismo, los CDC aseguraron que a nivel de efectos y gravedad, la subvariante de ómicron no parece mostrar ser más severa en cuanto a sintomatología y mortalidad.

“Actualmente no hay evidencia de que el linaje BA.2 sea más severo que el linaje BA.1”, aseguró Kristen Nordlund, vocera de los CDC.

Al hablar de las diferencias entre las cepas BA.1 y BA.2 de ómicron, CNBC News manifestó que “tienen muchas diferencias en sus mutaciones en las áreas más importantes. De hecho, la diferencia entre BA.1 y BA.2 es mayor que la diferencia entre la cepa salvaje original y la variante Alfa, que fue la primera mutación importante que echó raíces en todo el mundo”.





La pandemia aun no alcanza su pico, no es un catarrito, es una enfermedad complicada: Dr. Macías Alejandro Macías Hernández, infectólogo y ex zar para la pandemia de H1N1 en México, explicó que esperaría a que nos infectemos unos 60 millones de personas, en estos momentos puede haber cerca del 7 por ciento de la población mexicana con el virus Grupo Fórmula #AbriendoLaConversación ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! goo.gl/NAKFkj Podcast: goo.gl/PbwGxT… 2022-01-24T17:27:22Z

En su explicación, se aseguró que en la cepa BA.2 se han hallado ya cinco “mutaciones únicas en una parte clave de la proteína espiga que usa el virus para adherirse a las células humanas e invadirlas”, lo que la hace de mayor transmisibilidad.