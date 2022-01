La OMS confirma que el COVID no se irá pronto: Advierten que hay que vivir con eso

El mundo lleva ya casi dos años luchando contra el COVID-19 y sus efectos, y aunque han sido muchas las voces que han dado esperanza sobre lo que pudiera ser el fin del COVID, o al menos de la pandemia, la máxima autoridad de salud internacional advirtió que por lo menos en el futuro cercano, el coronavirus no se irá del panorama.

Así lo reveló el director de la OMS (Organización Mundial de la Salud), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien manifestó que el COVID no desaparecerá a corto plazo, según lo dio a conocer la agencia de noticias EFE.

El funcionario internacional fue claro en destacar que el COVID no se acabará pronto, pero sin embargo advirtió que será necesario aprender a vivir con ello, pero tomando cada vez medidas más eficaces para hacerle el quite a un virus.

“Vamos a vivir con el COVID-19 en el futuro próximo, y necesitamos aprender a gestionarlo con sistemas sostenidos e integrados de lucha contra las enfermedades respiratorias agudas”, comentó Tedros en declaraciones realizadas durante la apertura del Comité Ejecutivo de la OMS.





¿Pueden los contagiados de Covid-19 generar anticuerpos de por vida? Una investigación publicada en la revista Nature sugiere que los casos leves de Covid-19 dejan a los infectados con una protección de anticuerpos duradera. Este estudio ha sido el primero en identificar células de larga vida productoras de anticuerpos en la médula ósea de pacientes que se recuperaron de Covid-19 leve o moderado. En esta Consulta… 2021-06-03T21:26:46Z

El jefe de la OMS recalcó que el mundo debe estar atento al desarrollo del COVID en los próximos meses, e insistió en que los gobiernos gestionen

Hasta ahora, de acuerdo con datos suministrados por World Meters, el COVID ha acabado con la vida de más de 5 millones 600 mil personas. Asimismo, ha dejado más de 356 millones de contagios reportados.

Y aunque la variante más reciente del COVID: ómicron, no resultó ser tan devastadora y mortal como otras anteriores, entre ellas Delta, el funcionario instó a que no se caiga en la falsa creencia de que el COVID ya pasó o que es inofensivo.





Esto es lo que va a pasar con el coronavirus según los expertos Erradicación, pandemia o enfermedad estacionaria. Son los tres escenarios que los expertos que trabajan para conocer el coronavirus barajan. Mientras tanto, creen que la llegada del calor puede reducir los contagios y trabajan en una vacuna que combata este nuevo coronavirus que ya ha llegado a más de 60 países del mundo. #Coronavirus #Covid-19 La… 2020-03-02T17:34:34Z

“Aprender a vivir con el COVID-19 no significa darle total libertad, no puede suponer que aceptemos las 50 000 muertes semanales actuales para una enfermedad que es predecible y tratable”, dijo el funcionario de salud.





Media briefing on COVID-19 – WHO Director-General Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus The world is at a perilous point in the COVID-19 pandemic. We have just passed the tragic milestone of 4 million recorded deaths, which likely underestimates the overall toll. It didn’t have to be this way and it doesn’t have to be this way going forward – WHO Director-General Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus Watch the… 2021-07-09T13:14:20Z

En especial, el director de la OMS mencionó que no se puede dejar de lado la manera como el COVID deja secuelas duraderas en muchas personas, por lo que pidió que la gente se proteja.

“No se deben ignorar las consecuencias del ‘covid largo’, que todavía no se conocen totalmente”, aseveró.