Buscan submarino con pasajeros que desapareció mientras iban a ver el Titanic

Hamish Harding es un multimillonario que está a bordo de un submarino turístico desaparecido que estaba explorando el naufragio del Titanic, según una publicación de Facebook ahora eliminada de su hijastro. Harding tiene una esposa llamada Linda Harding, dos hijos y dos hijastros.

Action Aviation también confirmó a Associated Press que el presidente de su compañía, Hamish Harding, está a bordo.

El 19 de junio de 2023, OceanGate Expeditions, que dirigió la expedición, confirmó la desaparición del submarino y escribió en Instagram: “Estamos explorando y movilizando todas las opciones para traer de vuelta a la tripulación a salvo”.

“Todo nuestro enfoque está en los miembros de la tripulación del sumergible y sus familias”, continuó el comunicado. “Estamos profundamente agradecidos por la amplia asistencia que hemos recibido de varias agencias gubernamentales y compañías de aguas profundas en nuestros esfuerzos por restablecer el contacto con el sumergible. Estamos trabajando para el regreso seguro de los miembros de la tripulación”.

Sky News informó que el sumergible “es capaz de sumergirse 13,120” pies y tiene 96 horas de “soporte vital”, y agregó que el naufragio del Titanic está a 12,500 pies debajo de la superficie; unirse a la expedición costó 250.000 dólares, informó Sky News. El submarino desapareció el domingo 18 de junio de 2023, según un comunicado de prensa de la Guardia Costera de EE.UU., y transportaba a cinco personas, que no fueron nombradas por la agencia.

Según Sky News, se supone que el submarino emite un ping cada 15 minutos, pero no se han escuchado pings durante siete horas. Según Sky News, la misión de rescate se ve agravada por el hecho de que viajar a las profundidades donde se encuentra el Titanic requiere vehículos submarinos especializados.

USA Today informó que el submarino desapareció “435 millas al sur de St. John’s, Newfoundland”. Según The Sun, se cree que los otros dos a bordo del sumergible desaparecido son Paul-Henry Nargeolet, de 73 años, o Premier Exhibitions, RMS Titanic, y Stockton Rush, director ejecutivo y fundador de OceanGate Inc.

Esto es lo que necesita saber:

1. El hijastro de Harmish Harding confirmó que Harding, que está casado con su esposa Linda Harding, estaba en el submarino antes de eliminar la publicación

Según Sky News, Brian Szaz, el hijastro de Harding, publicó en Facebook: “Mi padrastro, Hamish Harding, desapareció en un submarino, oren por una recuperación exitosa”.

Sky News escribió que Szaz también publicó: “Pensamientos y oraciones por mi padrastro Hamish Harding ya que su submarino desapareció explorando el Titanic. La misión de búsqueda y rescate está en marcha”.

Szaz, un ingeniero de grabación/mezcla, escribió más tarde en Facebook: “Por privacidad, mi madre me pidió que borrara todas las publicaciones relacionadas, gracias por el apoyo”.

La Guardia Costera de EE.UU. confirmó en un comunicado de prensa: “La Guardia Costera está buscando a cinco personas después de que el buque de investigación canadiense Polar Prince perdiera contacto con su sumergible durante una inmersión, aproximadamente a 900 millas al este de Cape Cod, el domingo por la mañana”.

El comunicado señala: “Una estación aérea de la Guardia Costera de Elizabeth City, Carolina del Norte, un avión Hércules C-130, así como un avión P8 canadiense equipado con capacidad de sonar submarino, están buscando actualmente el sumergible desaparecido”.

David Concannon, asesor de la compañía, dijo a The Associated Press el lunes por la tarde que Oceangate perdió contacto con el submarino el domingo por la mañana y que tenía suministro de oxígeno para 96 horas.

“Han pasado 32 horas desde que el submarino salió a la superficie”, dijo Concannon a la AP.

OceanGate Expeditions había publicado información sobre la expedición del Titanic en las redes sociales. “Los restos del Titanic se encuentran a unas 400 millas de la costa de Terranova. Sin torres de telefonía celular en medio del océano, confiamos en Starlink para proporcionar las comunicaciones que necesitamos durante la Expedición Titanic 2023 de este año”, se lee en una publicación de Instagram. La empresa tenía una página web dedicada a la expedición, pero no está disponible.

2. El hijo adolescente de Hamish Harding, Giles Harding, ha tenido otras aventuras con él

Harding también tiene un hijo adolescente, Giles Harding, que relata sus propias exploraciones en su página de Instagram. Según One More Orbit, la esposa de Harding se llama Linda Harding y también tienen un hijo llamado Rory. Harding también tiene una hijastra llamada Lauren, informó ese artículo, describiendo a Hamish Harding como “un experimentado piloto de aviones y corredor de aviones, como presidente de su compañía Action Aviation”.

En Instagram, Giles Harding se llama a sí mismo un “explorador adolescente”.

Esquire Magazine Middle East escribió sobre una de las aventuras de Hamish Harding: “El residente de los Emiratos Árabes Unidos, Hamish Harding, se dirige a las profundidades del Challenger Deep en Mariana Trench el 5 de marzo para explorar lugares en los que ningún hombre ha estado antes”.

Gulf News describió esa escapada de esta manera en 2021:

Hamish Harding, presidente de Action Aviation, entrará en un DSV Limiting Factor especialmente diseñado, un vehículo de inmersión profunda para dos personas, en apoyo del compromiso de los EAU con la exploración y la ciencia mediante la búsqueda de evidencia de contaminación humana en el punto más profundo de la Tierra. y en busca de nuevas especies que viven a casi 11 km bajo el nivel del mar.

Giles Harding acompañó a su papá en ese viaje, según su página de Instagram. En 2021, Giles Harding compartió una foto con su padre y escribió: “Muy agradecido de haber estado allí cuando aterrizaron y muy orgulloso de la tripulación y de mi padre @actionaviationchairman por su logro”.

Ese mismo año, Giles compartió una foto que lo mostraba con su padre en una cabina y escribió: “El 9 de julio de 2019, mi padre formó parte de un equipo increíble que se embarcó en un viaje para intentar romper el récord mundial de la circunnavegación más rápida de la tierra a través de ambos polos.”

3. Hamish Harding escribió en Instagram que se había unido a la ‘Misión RMS TITANIC’ como especialista de la misión y dijo que ‘Se acababa de abrir una ventana meteorológica’

Dos días antes de que el submarino desapareciera, Harding habló sobre la empresa en Instagram.

“Me enorgullece anunciar finalmente que me uní a @oceangateexped para su misión RMS TITANIC como especialista de misión en el submarino que va al Titanic”, escribió.

“Debido al peor invierno en Terranova en 40 años, es probable que esta misión sea la primera y única misión tripulada al Titanic en 2023. Se acaba de abrir una ventana meteorológica y mañana intentaremos bucear”, escribió. .

“Comenzamos a navegar desde St. Johns, Newfoundland, Canadá ayer y estamos planeando comenzar las operaciones de buceo alrededor de las 4 am mañana por la mañana. Hasta entonces, tenemos muchos preparativos y sesiones informativas que hacer”.

Continuó: “El equipo del submarino tiene un par de exploradores legendarios, algunos de los cuales han realizado más de 30 inmersiones en el RMS Titanic desde la década de 1980, incluido PH Nargeolet. ¡Más actualizaciones de expedición para seguir SI el clima se mantiene!”

4. Hamish Harding ha promocionado sus muchas aventuras, incluido viajar al espacio

El 15 de mayo de 2022, Harding escribió sobre sus aventuras en Facebook y escribió: “Desde la circunnavegación de la Tierra en 2019 hasta el buceo en el punto más profundo del lecho marino, el Challenger Deep, en 2021 hasta… ¡Vuelo espacial el 20 de mayo de 2022!”.

Harding voló al espacio con Blue Origin, la empresa de exploración espacial fundada por el fundador de Amazon, Jeff Bezos. “Blue Origin anunció hoy que la tripulación que volará en su misión NS-21 incluirá: el inversor y astronauta NS-19 Evan Dick; la ingeniera eléctrica y ex líder de pruebas de la NASA Katya Echazarreta; el piloto de jet privado y presidente de Action Aviation, Hamish Harding; el ingeniero civil de producción Víctor Correa Hespanha; el aventurero y cofundador de Dream Variation Ventures, Jaison Robinson; y explorador y cofundador de la firma de capital privado Insight Equity Victor Vescovo, Commander, USN (Ret.)”, decía una publicación en el sitio web de Blue Origin.

One More Orbit informó que “los muchos logros de Hamish incluyen varios récords mundiales de aviación, así como viajar al Polo Sur dos veces (primero con Buzz Aldrin y luego con su hijo Giles, respectivamente, las personas más viejas y más jóvenes en llegar al Polo Sur). ”

5. Hamish Harding, cuyo patrimonio neto es de al menos mil millones de dólares, posee tres récords mundiales Guinness

Aunque el patrimonio neto de Harding no está claro, es multimillonario, según The Scotsman.

Según el sitio web del Libro Guinness de los Récords, Harding tiene el récord mundial con Victor Vescovo por el “tiempo más largo atravesando la parte más profunda del océano en una sola inmersión”, con 4 horas y 15 minutos.

La pareja también tiene un segundo récord, según el sitio web: “La distancia más lejana recorrida a lo largo de la parte más profunda del océano es de 4,634 km (2,88 millas) por Hamish Harding (Reino Unido) y Victor Vescovo (EE. UU.), quienes atravesaron el fondo del mar. del Challenger Deep en Mariana Trench durante una inmersión de 4 horas y 15 minutos en el factor de limitación del vehículo de inmersión profunda (DSV) el 5 de marzo de 2021”.

Harding tiene un tercer récord, dice el sitio web: “La circunnavegación más rápida de la Tierra a través de ambos polos geográficos en avión es de 46 horas, 40 minutos y 22 segundos, lograda por el Capitán Hamish Harding (Reino Unido), el Capitán Jacob Bech (Dinamarca), el Capitán Jeremy Ascough (Sudáfrica), el Capitán Yevgen Vasylenko (Ucrania) y el Ejecutivo de Qatar (Qatar) en el Centro Espacial Kennedy, Florida, EE. UU. el 11 de julio de 2019”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Policía detiene al sospechoso de matar a tiros a cuatro personas en Idaho