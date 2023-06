Policía detiene al sospechoso de matar a tiros a cuatro personas en Idaho

El mayor Jon Kaylor es un minero y padre casado que se encuentra bajo custodia en la ciudad de Kellogg, Idaho, según un funcionario de la cárcel del condado de Shoshone.

El Departamento del Sheriff del condado de Shoshone escribió en una publicación de Facebook: “El 18 de junio, aproximadamente a las 7:30 p.m., el Departamento de Policía de Kellogg y la SCSO respondieron a la referencia de la ciudad de Kellogg sobre cuatro personas fallecidas por heridas de bala”.

Un funcionario de la cárcel del condado de Shoshone confirmó a Heavy el 19 de junio de 2023 que Kaylor está bajo custodia, pero dijo que aún no ha sido registrado en la cárcel. Dijo que no podía decir si Kaylor estaba bajo custodia por los disparos o por algo más hasta que el alguacil emitiera otro comunicado de prensa. Kaylor se hace llamar Majorjon Kaylor en Facebook. Su nombre completo es Mayor Jon Martin Kaylor.

Esto es lo que necesita saber:

Las autoridades confirmaron que un sospechoso está bajo custodia en los 4 homicidios pero no han confirmado el nombre del sospechoso

El Departamento del Sheriff escribió en su comunicado de prensa que el sospechoso de los cuatro homicidios está bajo custodia.

“El sospechoso ha sido detenido y no hay amenaza para la comunidad. Esta investigación está en curso con KPD e ISP como investigadores principales. Publicarán más detalles a medida que continúe la investigación”, dice el comunicado.

Las autoridades aún no han nombrado al sospechoso o las víctimas ni han publicado detalles adicionales de los tiroteos, incluido el motivo.

En el Día del Padre, la esposa de Kaylor, Kaylie Kaylor, escribió en Facebook: “Feliz Día del Padre al mejor papá de todos los tiempos. Te veo a ti y a todo lo que haces por tus hijos y por mí. Trabajas duro, te mantienes firme y no te rindes. Eres exactamente la persona a la que quiero que nuestros hijos admiren. Nuestra vida juntos es la mejor y soy increíblemente afortunada de tener a alguien como tú como padre de mis hijos. ¡Los niños y yo te queremos! No puedo esperar a que llegues a casa del trabajo ♡”

Sin embargo, la publicación ya no es visible.

Ambos Kaylors llenaron sus páginas de Facebook con fotos familiares.

El mayor Jon Kaylor también escribió en 2020 sobre crecer en medio de las dificultades:

TODOS SABEN SOBRE LOS CUPONES DE COMIDA Y LOS TALLARINES RAMEN, PERO ALGUNOS NO SABEN SOBRE CAMINAR A LA LAVANDERIA CON GRANDES BOLSAS DE ROPA, HERVIR AGUA EN LA ESTUFA PARA LOS BAÑOS, ENCENDER VELAS EN LA CASA PORQUE SE FALLÓ LA LUZ Y NO POR UNA TORMENTA. ALGUNOS NO SABEN DE HUELGA, ROPA DE SEGUNDA MANO, DORMIR EN EL SOFÁ O EN EL SUELO.

ALGUNOS NO SABEN ACERCA DE COMPRAR COMESTIBLES EN UNA DESPENSA DE ALIMENTOS O ESPERAR EN UNA LÍNEA DE ALMUERZO PARA UNA COMIDA, O ENCENDER EL HORNO PARA CALENTAR LA CASA. ALGUNOS NO SABEN DE LAVAR LA ROPA A MANO EN LA BAÑERA O EN EL FREGADERO Y SECARLA EN UN TENDIDO. ALGUNOS NO SABEN DE DUCHARSE EN CASA DE OTRA PERSONA.

SI NO HAS LUCHADO, NO ESPERO QUE LO ENTIENDAS.

YO NUNCA COMÍ DE CUCHARA DE PLATA POR ESO NUNCA ME BURLARÉ DE OTRA PERSONA QUE LUCHA…DONDE MUCHO SE DA, MUCHO SE REQUIERE. ME HIZO QUIEN SOY HOY. NOS ADAPTAMOS, SUPERAMOS Y SOBREVIVIMOS!!

MANTENTE HUMILDE‼️😔💥😶💯