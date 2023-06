¿Quiénes iban en el submarino desaparecido a ver los restos del Titanic?

¿Quién está en el submarino perdido que iba a ver el Titanic? Un aventurero multimillonario, un respetado experto en naufragios del Titanic y el director ejecutivo de la empresa que puso el sumergible turístico en el mar.

Eso es según el hijastro y la compañía del multimillonario, y Sky News, que dice que Hamish Harding, P.H. Nargeolet y Stockton Rush se encuentran entre los cinco pasajeros. Los nombres de los otros dos pasajeros no han sido informados.

Las autoridades aún no han publicado una lista de pasajeros ni nombres mientras buscan en el océano el sumergible desaparecido, que desapareció el domingo 18 de junio de 2023, mientras buceaba para explorar el naufragio del Titanic, según la Guardia Costera de EE. UU.

El 19 de junio de 2023, OceanGate Expeditions, que dirigió la expedición, confirmó la desaparición del submarino y escribió en Instagram: “Estamos explorando y movilizando todas las opciones para traer de vuelta a la tripulación a salvo”.

“Todo nuestro enfoque está en los miembros de la tripulación del sumergible y sus familias”, continuó el comunicado. “Estamos profundamente agradecidos por la amplia asistencia que hemos recibido de varias agencias gubernamentales y compañías de aguas profundas en nuestros esfuerzos por restablecer el contacto con el sumergible. Estamos trabajando para el regreso seguro de los miembros de la tripulación”.

Esto es lo que necesita saber sobre los pasajeros del submarino desaparecido:

Stockton Rush, director ejecutivo de OceanGate

Stockton Rush, de 61 años, es el director general de OceanGate Inc., la empresa cuyo submarino turístico desapareció.

Su esposa, Wendy Rush, es directora de comunicaciones de OceanGate, líder del equipo de expedición, y está en el equipo de seguimiento y comunicaciones del submarino desaparecido, según su página de LinkedIn.

Según su biografía de OceanGate, Stockton Rush “es director ejecutivo y fundador (2009) de OceanGate Inc. Rush supervisa las estrategias financieras y de ingeniería de OceanGate y proporciona una visión clara para el desarrollo de 4000 metros (13 123 pies) y 6000 metros (19 685 pies) sumergibles tripulados capaces”.

El sitio web señala que Rush “es cofundador y miembro de la Junta de Síndicos de la Fundación OceanGate (2012), una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo catalizar la tecnología marina emergente para nuevos descubrimientos en ciencias marinas, historia y arqueología”.

La página de LinkedIn de Rush dice que tiene su sede en Seattle, Washington.

Stockton Rush habló con Sky News sobre el naufragio del Titanic en febrero de 2023.

“Lo que realmente te llama la atención es lo hermoso que es”, dijo al sitio de noticias británico.

Según la biografía de su empresa, Rush era “el piloto de transporte a reacción más joven del mundo” a los 19 años, y “sirvió como primer oficial de DC-8 durante los veranos universitarios, volando desde Jeddah, Arabia Saudita para Overseas National Airways bajo un subcontrato de Saudi Arabian Airlines”.

También trabajó para McDonnell Douglas Corporation como ingeniero de pruebas de vuelo, dice su biografía.

Princeton Alumni Weekly informó que los antepasados ​​del padre de Rush “incluyeron dos firmantes de la Declaración de Independencia, Benjamin Rush y Richard Stockton”.

Durante los últimos 20 años, dice la biografía de OceanGate, Stockton Rush, el CEO de OceanGate, “ha supervisado el desarrollo de múltiples empresas de IP exitosas. Formó parte de la junta directiva de BlueView Technologies de Seattle, un fabricante de pequeños sistemas de sonda de alta frecuencia”.

Hamish Harding, aventurero multimillonario

Hamish Harding es un multimillonario que preside Action Aviation, que confirmó a Associated Press que estaba a bordo del submarino desaparecido.

Según Sky News, Brian Szaz, el hijastro de Harding, publicó en Facebook: “Mi padrastro, Hamish Harding, desapareció en un submarino, oren por una recuperación exitosa”.

Szaz, un ingeniero de grabación/mezcla, escribió más tarde en Facebook: “Por privacidad, mi madre me pidió que borrara todas las publicaciones relacionadas, gracias por el apoyo”.

El hijo adolescente de Harding, Giles Harding, escribe sobre sus aventuras en su página de Instagram. Según One More Orbit, la esposa de Harding se llama Linda Harding y también tienen un hijo llamado Rory. Harding también tiene una hijastra llamada Lauren, informó ese artículo, describiendo a Hamish Harding como “un experimentado piloto de aviones y corredor de aviones, como presidente de su compañía Action Aviation.

Dos días antes de que el submarino desapareciera, Hamish Harding habló sobre el viaje en Instagram.

“Me enorgullece anunciar finalmente que me uní a @oceangateexped para su misión RMS TITANIC como especialista de misión en el submarino que va al Titanic”, escribió.

“Debido al peor invierno en Terranova en 40 años, es probable que esta misión sea la primera y única misión tripulada al Titanic en 2023. Se acaba de abrir una ventana meteorológica y mañana intentaremos bucear”, escribió. . “Comenzamos a navegar desde St. Johns, Newfoundland, Canadá ayer y estamos planeando comenzar las operaciones de buceo alrededor de las 4 am mañana por la mañana. Hasta entonces, tenemos muchos preparativos y sesiones informativas que hacer.

One More Orbit informó que “los muchos logros de Hamish incluyen varios récords mundiales de aviación, así como viajar al Polo Sur dos veces (primero con Buzz Aldrin y luego con su hijo Giles, respectivamente, las personas más viejas y más jóvenes en llegar al Polo Sur).”

PH Nargeolet, experto en Titanic

Paul Henri Nargeolet es un experto en Titanic y explorador francés. Estaba casado con la ex presentadora de noticias de Nueva York Michele Marsh, quien murió de cáncer de mama en 2017, según su obituario en The New York Times.

Según la biografía de su empresa en el sitio web del grupo EM, Nargeolet es “ampliamente considerado la principal autoridad” en el naufragio del Titanic. El sitio web dice que es un “renombrado experto en el Titanic, que dirigió seis expediciones al lugar del naufragio del Titanic y dio conferencias en numerosas exhibiciones del Titanic en todo el mundo. Es conocido como ‘el mayor explorador del Titanic'”.

En LinkedIn, Nargeolet da su ubicación en Kent, Connecticut, y su título como “Director del Programa de Investigación Submarina en Premier Exhibitions, RMS Titanic, Inc”.

Según su página de LinkedIn, Nargeolet es un excomandante, subpiloto, capitán de barco, buzo de limpieza y buzo profundo de Marine Nationale, que es la Armada francesa.

Según EM Group, Nargeolet es “ampliamente considerada la principal autoridad en el lugar del naufragio, P.H. ha dirigido varias expediciones al Titanic, completó 35 inmersiones en el sumergible y supervisó la recuperación de 5000 artefactos, incluida la recuperación de la “pieza grande”, una sección de 20 toneladas del casco del Titanic (ahora en exhibición en Las Vegas)”.

Según el sitio, en 2010, el Nargeolet nacido en Francia “sirvió como líder de la expedición en la inmersión tecnológicamente más avanzada al Titanic y encabezó el primer mapa de inspección integral del barco, que incluyó imágenes de las secciones de proa y popa y todo su campo de escombros de artefactos. en sonar de alta resolución e imágenes ópticas 3D”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Los sitios más turísticos de Estados Unidos para este verano 2023