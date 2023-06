Los sitios más turísticos de Estados Unidos para este verano 2023

La temporada de verano 2023 “grita” vacaciones, descanso, arena, playa, brisa, mar, y demás planes divertidos, y nada mejor que aprovechando que esta época es de vacaciones para muchos, salir de paseo solo o acompañado por los mejores destinos del país o del mundo.

Agéndate, porque a continuación te vamos a recomendar algunos lugares para que visites desde el próximo 21 de junio, cuando el sol y el verano entren de lleno a reinar.

Diez de los mejores lugares de los Estados Unidos

De acuerdo con la revista Forbes, estos son los sitios turísticos más emblemáticos de Estados Unidos para este verano 2023, los cuales no debes dejar de visitar.

• 1. Phoenix, Arizona

La bloguera escritora de viajes, Lucee Santini recomienda, de acuerdo con Forbes, como destino turístico a Phoenix, teniendo en cuenta que ha sido noticia recientemente por ser la sede de la Superbowl LVII, y el lugar de inicio de la gira de Taylor Swift y la sede de los entrenamientos de primavera de la MLB. Pero según ella hay mucho mas que experimentar en una ciudad que esta en crecimiento y de gran belleza natural.

“El Valle del Sol es conocido por su clima soleado durante todo el año, sus hermosas excursiones y sus paisajes pintorescos”, dice Lucee Santini, quien también es una gran admiradora de lugares como el Jardín Botánico del Desierto, un oasis de 144 acres en medio del desierto.

• 2. Florida Keys, Florida

Muy visitados, los cayos son la meca de los deportes acuáticos en los Estados Unidos. Explica GuiaViajesa, que contiene más de 1.700 islas a lo largo de la península de la Florida, el archipiélago alberga la única barrera de coral aún viva de todo el país, y es el destino perfecto para practicar deportes náuticos como el buceo, vela, esquí acuático y la pesca.

• 3. San Diego, California

La ciudad, que alberga 33 playas ideales para practicar el surf, es uno de los más activos en el sur de California. Aquí las actividades están a la orden del día. Además del parque acuático SeaWorld y el parque temático Legoland, abierto todo el año. En verano, el viajero puede participar en eventos como el Del Mar Racetrack y la convención ComicCon, que atrae a los fans de los cómics y de superhéroes del mundo entero.

• 4. Orlando, Florida

A pesar de ser temporada de lluvias en la Florida, lo que reduce el flujo de turistas, visitar Orlando durante el verano puede valer la pena. El viajero puede disfrutar de grandes descuentos de alojamiento en hoteles, resorts y entradas a Walt Disney World, Universal Studios Florida y SeaWorld Orlando ¡Pero hay que levantarse temprano! Al visitar los parques por la mañana, es posible permanecer lejos de las lluvias de verano que, generalmente, caen al final de la tarde.

• 5. Savannah, Georgia

Esta vez es Melissa Klurman experta en viajes y colaboradora de Reader’s Digest, The Points Guy y Travel Awaits, quien, según Forbes, recomienda esta ciudad por toda su riqueza histórica, culinaria y destacando en el centro de la ciudad sus 22 plazas ajardinadas, que incluyen al Forsyth Park, famoso por Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal.

• 6. Cataratas del Niágara, Nueva York

De acuerdo con Forbes, Michele Herrmann, escritora y creadora de contenidos sobre viajes, gastronomía y estilo de vida, dice que las cataratas del Niágara son uno de los destinos más visitados por personas de todo el mundo, gracias a atracciones emblemáticas como el Maid of the Mist y la Cave of the Winds. Fundado en 1885, el Parque Estatal de las Cataratas del Niágara siempre ha sido un punto de interés para los visitantes de las cataratas, y ahora un nuevo Centro de Bienvenida de 46 millones de dólares que se inaugurará a finales de esta primavera contará con elementos sostenibles, exposiciones prácticas e historia autóctona para enriquecer la experiencia.

• 7. Puerto Rico

Kay Kingsman, escritora de viajes y bloguera en The Awkward Traveller, eligió según Forbes, este destino porque tras recuperarse con fuerza de los huracanes Irma y María en 2017. Puerto Rico avanza a toda velocidad hacia 2023, con nuevas vías para disfrutar sin dejar de ser fiel a su identidad boricua.

Puerto Rico, la isla del encanto, es un destino de belleza natural, con kilómetros de hermosas costas y el único Parque Nacional de selva tropical de América. “Para los aficionados a la náutica, también hay muchas islas frente a la costa con suave arena blanca y aguas cristalinas para bucear”, dice Kingsman.

Otros atractivos naturales son la reapertura de las famosas Cuevas de Camuy, conocidas por su extensa red de cuevas de cal naturales y cursos de agua subterráneos que esperan ser explorados. Y luego está la vanguardista empresa autosostenible Earthship PR, que ofrece visitas educativas y alquileres de corta duración de sus casas sostenibles y aisladas de la red, construidas con materiales reciclados.

• 8. Oahu, Hawaii

La isla de Oahu es el epicentro del turismo de Hawaii, conocida por su naturaleza salvaje, volcanes increíbles y playas impresionantes. En la capital del estado y la ciudad principal de la isla, Honolulu, hoteles de lujo, restaurantes y las presentaciones de hula hula dominan el escenario. Pero para aquellos que gustan de la verdadera experiencia hawaiana, a pocos minutos en coche o en barco es posible alcanzar zonas casi desiertas, ideales para tomar el sol, surfear olas inmensas y bucear entre restos de naufragios.

• 9. Southampton y East Hampton, Nueva York

Gracias al fuerte calor y la humedad, Nueva York en el verano puede ser extenuante. Por lo tanto, los neoyorquinos más adinerados acuden a las ciudades de Southampton y East Hampton. Cariñosamente apodado los Hamptons, la región es el hogar de mansiones, tiendas de lujo y restaurantes con vistas privilegiadas del Océano Atlántico y sus playas de arena blanca y suave.

• 10. Nueva Orleans, Louisiana

La ciudad de Mardi Gras, el carnaval de los Estados Unidos, es donde la fiesta no acaba nunca. El verano, a pesar de ser caliente y húmedo, atrae a visitantes de todo el mundo en busca de los mejores festivales y eventos culturales. En julio, las celebraciones por la Revolución Francesa traen fiestas épicas que muestran toda la influencia francesa en Nueva Orleans. En agosto, festivales gastronómicos y musicales toman toda la ciudad, especialmente el Festival de Verano de Satchmo, que mezcla el jazz y la comida criolla en un gran homenaje al mayor ídolo de la ciudad, el trompetista Louis “Satchmo” Armstrong.

Cinco lugares del mundo para visitar en este verano 2023

Londres

Según Technocio, la capital británica se ha mantenido desde el 2022 en el primer puesto como una de las ciudades más buscadas por los viajeros globales. El Palacio de Buckingham predomina dentro de los atractivos preferidos; en sus alrededores se respira desde el primer momento la cultura de la realeza, además de transmitir la sensación de ser parte de uno los escenarios más utilizados en la industria cinematográfica. La exposición del Puente de la Torre es uno de los planes que se puede realizar en la ciudad, donde se recorre una pasarela de cristal a 42 metros de altura. El Fish & Chip es uno de los platos más icónicos de la ciudad y Poppie´s o Toff´s es solo uno de los bares recomendados para disfrutar del tradicional plato introducido en las islas británicas por judíos provenientes de España y Portugal.

Tokio

Después de la pandemia, esta ciudad se aperturó al mundo y los turistas llegan a ella como uno sus destinos turísticos favoritos. De acuerdo con Technocio,, los tours gastronómicos se han convertido en uno de los atractivos más relevantes de la ciudad debido al aumento de los mercados locales, en los que se puede encontrar encurtidos, vegetales y preparaciones típicas de la región. La visita a templos y santuarios como Sensoji, el templo budista más antiguo de Tokio es una de las actividades preferidas por los visitantes. El mayor atractivo de este lugar es su famosa puerta Kaminarimon al igual que las diferentes tiendas que lo rodean y en las que se pueden adquirir souvenirs.

Amsterdam

Los canales, calles empedradas y tiendas de ropa de segunda mano sin duda hacen parte de algunos de los planes más llamativos de este destino. La “Casa de Ana Frank” es una parada obligada en Ámsterdam para conocer la historia del holocausto judío. Los paseos en bote a través de los canales de la ciudad para observar de cerca la cultura holandesa también son un atractivo que llama la atención de los turistas. Para los apasionados del arte, el museo de Van Gogh y la tienda de tulipanes hacen parte de los planes ideales para terminar el día, y que pueden ser complementados con la experiencia de probar la postre insignia: los stroopwafels, galletas gigantes que son preparadas con diferentes toppings, según informa Technocio.

Berlín

El Muro de Berlín, el Barrio Judío y Check Point Charlie son uno de los puntos más relevantes para tener en cuenta a la hora de visitar este destino. La isla de los museos cuenta exactamente con seis centros y está ubicado en el corazón de la ciudad, ideal para los amantes del arte y la historia. La catedral es el edificio religioso más importante de la ciudad que vale la pena visitar y que alberga en su interior una cripta formada por noventa sarcófagos. Para finalizar la jornada los locales recomiendan probar el Currywurst, una salchicha alemana acompañada de papas a la francesa en salsa curry, según Technocio.

Choquequirao, Perú

Según National Geographic, Choquequirao es uno de los centros incas más remotos de los Andes peruanos y está reservado para quienes estén dispuestos a hacer el esfuerzo de alcanzarlo a pie. La única manera de llegar es caminando en zigzag por un terreno empinado, a lo largo de 28 km y ascendiendo hasta 3048 m de altitud. Suspendido entre los cerros andinos y las junglas que se extienden a sus pies, el visitante de Choquequirao siente que se halla en un mundo aparte.

Choquequirao recibe menos de 9.500 visitantes al año, un cifra muy alejada de los 1,5 millones de Machu Picchu. Pero esto podría cambiar si se lleva a cabo el plan previsto por el gobierno peruano, que incluye un funicular que suba desde el pueblo de Kiuñalla. Mientras tanto, Choquequirao sigue siendo un enclave que despierta la imaginación de los viajeros, informa National Geographic,

