Steven Jenkins ha sido acusado de agredir a dos ancianos asiáticos

Steven Jenkins ha sido identificado como el hombre acusado de agredir a dos ancianos asiáticos en dos ocasiones diferentes, en San Francisco. Los ataques ocurrieron alrededor de las 10:00 a.m. del miércoles 17 de marzo cerca de la Plaza de las Naciones Unidas.

Jenkins enfrenta dos cargos de agresión que probablemente produzcan grandes lesiones corporales y dos cargos de abuso de ancianos, según un comunicado de prensa que Heavy recibió por correo electrónico del Departamento de Policía de San Francisco. Fue detenido e ingresado en la cárcel del condado de San Francisco.

Se le pidió a cualquier persona con información sobre cualquiera de las agresiones que llamara a la línea de información de SFPD al 1-415-575-4444 o envíe un mensaje de texto al TIP411 y comience el mensaje de texto con SFPD.

Esto es lo que necesita saber:

1. Jenkins fue encarcelado después de las agresiones y su fianza se fijará en $ 50,000 dólares

Jenkins fue trasladado al hospital después de que la policía llegara al lugar debido a una “condición médica previa no relacionada”, explicó el Departamento de Policía de San Francisco. Fue dado de alta del hospital unas horas más tarde y ingresado en la cárcel del condado de San Francisco.

Los registros de los reclusos muestran que Jenkins fue formalmente puesto bajo custodia a las 4:31 p.m. el 17 de marzo. La fianza se fijó en 50.000 dólares. El registro de reclusos en línea no incluía, al momento de escribir este artículo, un abogado que pudiera hablar en nombre de Jenkins. Aún no se ha programado una cita en la corte.

El departamento de policía no puso a disposición del público la foto policial de Jenkins. El departamento realizó un cambio de política a mediados de 2020 que exigía que las fotos policiales se hicieran públicas solo cuando al hacerlo ayudaría a la policía a localizar a un sospechoso que aún no está bajo custodia, como se explica en un comunicado de prensa de julio de 2020.

2. Steven Jenkins huyó de un guardia de seguridad después de agredir a un anciano asiático, dijo la policía

A 75-year-old Asian woman and an 83-year-old Asian man were attacked Wednesday morning near San Francisco's U.N. Plaza, and police say it appears to be another unprovoked attack.​ https://t.co/xjLlQOZeKq — KTVU (@KTVU) March 18, 2021

Los oficiales de policía de San Francisco respondieron al área de Market y 7th Street el 17 de marzo alrededor de las 10:10 a.m. después de recibir una llamada sobre un asalto agravado, confirmó un portavoz de la policía a Heavy por correo electrónico.

La policía explicó que el sospechoso, ahora identificado como Jenkins, inicialmente había estado “involucrado en un altercado físico en U.N. Plaza aproximadamente 30 minutos antes del incidente”. La policía dijo que Jenkins más tarde “se acercó a la víctima de género masculino y lo agredió”.

Jenkins huyó de la escena a pie. La policía dijo que un guardia de seguridad local fue alertado de la situación y persiguió a Jenkins. Mientras Jenkins huía, la policía dijo que atacó a una anciana que estaba parada en la intersección de Market Street y Charles J. Brenham Place esperando para cruzar la calle.

KTVU-TV, citando a la policía, informó que el guardia de seguridad detuvo a Jenkins después de los ataques hasta que los oficiales lo alcanzaron. Pero Jenkins también fue retenido por la segunda víctima, según testigos en la escena.

3. La segunda víctima se defendió con una palo de madera y envió al atacante al hospital

Just came upon an attack on an elderly Asian woman on Market Street San Francisco. Effort I got more details pic.twitter.com/5o8r0eeHE2 — Dennis O'Donnell (@DennisKPIX) March 17, 2021

Xiao Zhen Xi estaba apoyada contra un poste de electricidad esperando a que cambiara el semáforo cuando dijo que fue atacada repentinamente. Ella le dijo a la estación de CBS KPIX-TV que no conocía al hombre y que aparentemente la golpeó de la nada. Ella dijo que no hubo provocación.

Pero Xie se defendió. Con su hija sirviendo como traductora, Xie le dijo a la estación de televisión que tomó un palo y golpeó al hombre este. Testigos dijeron a KPIX-TV que Xie estaba “golpeando” al sospechoso después de que él la golpeó. Basado en un video de la escena, Xie había agarrado lo que parecía ser una tabla de madera o un palo.

Elderly Victim In San Francisco Anti-Asian Assault Recalls Fighting Back Against AttackerIn an exclusive interview, a woman attacked on the streets of San Francisco in an anti-Asian attack on Wednesday talks to KPIX 5 about what happened and how she fought back. Andrea Nakano reports. (3/17/21) 2021-03-18T06:24:13Z

El director deportivo de KPIX, Dennis O’Donnell, estuvo entre los testigos durante el sucedo. Grabó imágenes de Xie mientras sostenía una bolsa de hielo en la cara y agitaba la tabla con una mano. Claramente estaba muy molesta cuando le explicó a la multitud en chino que el hombre la había golpeado y lo había llamado matón y vagabundo, informó KPIX-TV. O’Donnell agregó: “Por lo que pude ver, ella quería pegarle más al tipo que estaba en la camilla y la policía la estaba reteniendo”.

El video de O’Donnell mostraba al sospechoso acostado en una camilla mientras los paramédicos se preparaban para llevarlo al hospital. Su rostro estaba ensangrentado y sostenía su brazo izquierdo en un ángulo extraño. Su mano derecha estaba esposada a la camilla. La policía le dijo a Heavy por correo electrónico que el sospechoso fue llevado al hospital debido a una “condición médica previa no relacionada”.

La familia de Xie le dijo a KPIX-TV que fue tratada en un hospital local. Sufrió dos moretones en sus ojos, uno de los cuales seguía sangrando. Su hija describió que Xie estaba “mareada, muy asustada, traumatizada y muy herida” después del ataque. Una campaña de GoFundMe lanzada por el nieto de Xie para ayudar a pagar los gastos médicos recaudó más de $ 130,000 en horas.

4. La policía dijo que ambos ataques no fueron provocados y que están investigando si el sesgo racial influyó

We are coordinating with our federal partners and local AAPI community organizations and stepping up our patrols in predominantly Asian neighborhoods. As you may know, the San Francisco Bay Area has been seeing an alarming spike in brazen anti-Asian violence in recent weeks. pic.twitter.com/xfDP2wMYsk — San Francisco Police (@SFPD) March 17, 2021

Xie le dijo a KPIX-TV que el ataque surgió de la nada. Según el Departamento de Policía de San Francisco, los investigadores creen que el ataque contra ella, así como el asalto al hombre de 83 años de edad, no fueron provocados.

Al momento de escribir este artículo, la policía aún no había determinado si Jenkins podría enfrentar cargos por delitos de odio. En el anuncio sobre el arresto de Jenkins, la policía señaló que “los investigadores están trabajando para determinar si el prejuicio racial fue un factor motivador en el incidente”.

Heavy hizo un seguimiento con el oficial de información pública del departamento para preguntarle sobre un posible motivo. También preguntamos si Jenkins había sido arrestado por el Departamento de Policía de San Francisco en el pasado; esta publicación se actualizará una vez que tengamos noticias.

5. Los ataques verbales y físicos contra personas de ascendencia asiática han aumentado durante el último año y la mayoría de las víctimas son mujeres, según un informe nacional

This morning we released our latest national report, tracking anti-AAPI hate incidents during the pandemic. From March… Publicado por Stop AAPI Hate en Martes, 16 de marzo de 2021

La violencia contra los de ascendencia asiática ha aumentado desde el inicio de la pandemia de coronavirus en marzo de 2020, según Stop AAPI Hate. El grupo fue fundado para rastrear y responder a “incidentes de odio, violencia, acoso, discriminación, rechazo y acoso infantil contra asiáticoamericanos e isleños del Pacífico en los Estados Unidos”.

Según un informe nacional publicado a principios de marzo, Stop AAPI Hate recibió casi 3.800 informes de “incidentes de odio” entre el 19 de marzo de 2020 y el 28 de febrero de 2021. Más de 1.600 de estos casos ocurrieron en California.

Una gran mayoría de los incidentes reportados involucraron acoso verbal. Aproximadamente el 11% de los informes involucraron agresión física. Otro 7% involucró casos en los que las víctimas fueron tosidas o escupidas.

Stop AAPI Hate también encontró que el 68% de las víctimas eran mujeres. El grupo también citó una encuesta que el Centro de Investigación Pew publicó en julio de 2020, que encontró que “tres de cada diez adultos asiáticos (31%) dicen que han sido objeto de insultos o bromas debido a su raza u origen étnico desde” el brote de coronavirus empezó.

En las horas posteriores a los ataques a las dos víctimas asiáticas ancianas, el Departamento de Policía de San Francisco anunció que aumentaría las patrullas en vecindarios predominantemente asiáticos en un intento por combatir el “alarmante aumento de la violencia descarada contra los asiáticos en las últimas semanas”.

