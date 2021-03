Oficiales de California puestos en licencia por enviar mensajes de texto vulgares y violentos

Rodrigo Reyna Sánchez y Mark Meftah son dos agentes de policía de la ciudad de Eureka, al norte de California, que fueron puestos en licencia después administrativa pagada, de que el medio Sacramento Bee imprimiera y enseñara mensajes de textos que el periódico calificó de “violentos y vulgares”.

Los mensajes de texto incluían referencias sexuales y lenguaje despectivo, según Sacramento Bee. Según los informes, un texto calificó a un paciente de COVID-19 como un “mono brote” y sexualizó a las personas que se enfrentan a no tener una vivienda. Los textos llegaron meses después de un informe del gran jurado que condenaba las medidas de ejecución de la ciudad de Eureka. El jefe de policía de Eureka, Steve Watson, anunció que los oficiales fueron puestos de licencia el miércoles 17 de marzo de 2021 mientras un investigador externo examina los mismos. Rodrigo Reyna Sánchez, un sargento del departamento, y Meftah, un oficial, continuarán en licencia administrativa pagada durante el transcurso de la investigación, informó el periódico. Los mensajes de texto se enviaron en un grupo privado que incluía a unos seis oficiales, según el medio Sacramento Bee.

“Si bien dejamos espacio para que la investigación revele más información, también denunciamos plenamente el contenido de las comunicaciones que se han informado”, escribió Watson en un mensaje al público en Facebook. “Y le pedimos respetuosamente que se una a nosotros para hacer lo mismo. Este es, en mi opinión, el único camino correcto a seguir”.

Esto es lo que necesita saber:

El Sacramento Bee informó que el Jefe Watson actuó rápidamente cuando anunció la salida de Reyna-Sánchez y Meftah. La licencia administrativa pagada de los dos oficiales entró en vigor de inmediato. Watson señaló en su mensaje al público que se debe dejar espacio para las conclusiones desarrolladas durante la investigación, pero que cree que es fundamental actuar de inmediato.

Watson escribió que la investigación fue motivada por una llamada de un reportero del Sacramento Bee preguntando sobre los mensajes de texto. Los textos en cuestión fueron enviados entre enero y agosto del año 2020. Escribió que no estaba al tanto de los mensajes textos, ni tampoco su personal de asuntos públicos. Pidió copias de los mismos, que proporcionó el periodista.

“Al conocer los detalles del contenido de estas comunicaciones, yo, como usted, me sentí profundamente triste y perturbado. Si bien el intercambio que supuestamente ocurrió entre oficiales fue algo que parece haber tenido lugar en dispositivos móviles privados, el tema discutió deberes profesionales y fue profundamente perturbador”, escribió. “Como Jefe de Policía, estoy profundamente preocupado por cualquier acusación de comportamiento que ponga en duda el profesionalismo de nuestros oficiales, quienes son contratados, capacitados y de confianza para servir y proteger el interés público. El tipo de actitudes y comportamientos exhibidos en la transcripción que vi no reflejaban ni reflejaban los valores y estándares de la EPD”.

Watson continuó diciendo que el departamento ha estado trabajando durante años para fortalecer sus lazos con la comunidad. Esos pasos involucraron capacitar y apoyar a sus oficiales durante los últimos cuatro años en “prejuicio implícito, justicia procesal, diversidad racial y cultural, técnicas de desescalada y capacitación en equipos de intervención en crisis”. Dijo que han “enfatizado el alcance y los servicios sobre la aplicación de la ley para quienes experimentan la falta de vivienda, un enfoque que enfatiza la construcción de relaciones y colaboración dentro de nuestra comunidad de personas sin hogar y proveedores de servicios a través de nuestro innovador Equipo de Compromiso de Seguridad Comunitaria (CSET) y los programas de Intervención y Servicios Móviles (MIST)”.

“Lo que se ha informado, de manera inequívoca, NO cumple con los estándares profesionales a los que exigimos a nuestros servidores públicos”, dijo Watson en el comunicado”… Hemos trabajado duro juntos estos últimos años para crear una cultura orientada al servicio comunitario y para construir relaciones positivas con todos los miembros de nuestra comunidad basadas en una asociación comprometida, entendimiento mutuo, confianza y respeto”.

Concluyó pidiendo al condado de Humboldt y a la nación que apoyen a sus agentes de policía mientras trabaja para mantener la confianza de la comunidad a la que sirven.

“En nombre de los muchos hombres y mujeres de las fuerzas del orden que protegen y sirven honorablemente a sus comunidades todos los días, en el condado de Humboldt y en toda nuestra nación, busco su apoyo mientras hacemos todo lo que está a nuestro alcance para ganarnos y mantener su confianza”, escribió.

