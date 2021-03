Niño de 14 prendió fuego y mató a hombre de 53 con otro adolescente

Dos adolescentes de Nueva York, cuyas identidades no han sido reveladas por las autoridades, están siendo acusados de cometer un horrible crimen: prender fuego a un hombre de 53 años.

La noticia fue revelada por el periódico Democrat & Chronicle, de la localidad de Rochester, al norte del estado de Nueva York, donde se informó que los jóvenes, de 14 y 16 años de edad reciberon cargos por homicidio tras el ataque a la víctima, quien fue identificado como Steven Amenhauser.

De acuerdo con datos suministrados por el mencionado medio, los adolescentes echaron una sustancia inflamable al lado del cuerpo de la víctima, y luego, presuntamente le prendieron fuego.

Democrat & Chronicle aseguró que el brutal crimen ocurrió el 12 de marzo, en el apartamento de la víctima, en Lyell Avenue, en Rochester, y Steven Amenhauser falleció en el hosptal cuatro días después, debido a la gravedad de sus heridas, ya que el 70% de su cuerpo sufrió quemaduras muy serias.

El mencionado periódico agregó que el adolescente mayor confesó a la policía que puso el líquido inflamable alrededor de Amenhauser y su amigo, de 14 años lo prendió con un encendedor.

Teens admitted to killing man by setting him on fire, records allege #ROC #RochesterNY https://t.co/llMji48uM4 — Democrat & Chronicle (@DandC) March 17, 2021

Apenas cinco minutos antes, Amenhauser había ido a la tienda y al regresar a casa ocurrió el hecho. Se desconoce si los adolescentes señalados lo siguieron o si ya estaban dentro del edificio cuando él volvió de la calle.

Another Rochester teen arrested after man set on fire in Lyell Ave. apartmentA second Rochester teenager has been arrested in connection to an incident where a man was set on fire last week in his Lyell Avenue apartment. 2021-03-15T21:07:32Z

Vecinos dijeron que vieron salir del edificio ardiendo en llamas a Amenhauser y algunos intentaron apagarle el fuego.

Hasta el momento la policía no ha revelado la relación exacta que existía entre el hombre quemado y los dos victimarios, pero se mencionó que se conocían, pero no eran familiares.

Rochester teens charged with setting man on fire inside his own home https://t.co/cv4Bcy19mu via @nypost — Jorge Fitz-Gibbon (@jfitzgibbon) March 15, 2021

Sobre Steven Amenhauser, y de acuerdo a informes de las autoridades, el Democrat & Chronicle aseguró que se trataba de un adulto “algo vulnerable”, quen además tenía una salud venida a menos.

El oficial de la policía de Rochester, Frank Umbrino aseguró que el hombre de 53 años fue trasladado hasta el Strong Memorial Hospital, donde murió el pasado 16 de marzo.

The Voiceless Victim 3 16 21You tell me who the TRUE Racists are ! Steven Amenhauser lived in a duplex on Lyell Avenue. News10NBC listened to police radio calls from last Friday. Based on those calls, just before he was set on fire, we know Amenhauser went to a grocery store across the street from his apartment at around 12:20… 2021-03-18T04:52:17Z

News 8 aseguró que primero fue arrestado el adolescente de 14 años, y luego se vinculó al caso al joven de 16 años, al tiempo que están investigando si hubo otros jóvenes involucrados en el hecho.

El hombre asesinado fue descrito además como una persona sin familia, proveniente de Texas, quien el pasado mes de octubre perdió a su esposa y quedó solo.

Citado por el periódico, un trabajador de la tienda Polo’s Grocery Deli, frente al apartamento de Amenhauser, lo describió como “un buen hombre”.

Debido a que el hombre no tiene familiares, una mujer llamada Danielle Kyper creó una campaña en GoFundMe para reunir el dinero para el funeral y el entierro de Amenhauser.

Sigue a AhoraMismo en Instagram