¿Quién es Stephanie Zondervan Chatfield, la esposa de Lee Chatfield?

Stephanie Zondervan Chatfield es la esposa del asediado ex presidente de la Cámara de Representantes de Michigan, Lee Chatfield, quien está acusado de agredir sexualmente a su cuñada.

Lee Chatfield niega las acusaciones; él admite haber tenido una aventura, pero dice que fue consensual y ocurrió después de que la mujer cumpliera 18 años, según MLive. Ella dice que comenzó cuando era menor de edad. Heavy no nombra a la hermana porque es una acusadora de agresión sexual, pero los medios de comunicación de Michigan han informado ampliamente sobre la relación familiar.

“La cuñada de Chatfield presentó una denuncia penal contra él ante el Departamento de Policía de Lansing por presuntamente agredirla sexualmente cuando era una adolescente que asistía a su iglesia y a la escuela cristiana asociada”, informó Lansing Pulse.

Eso ha llamado la atención sobre Stephanie Chatfield, la esposa de Lee.

Esto es lo que necesita saber sobre la esposa de Lee Chatfield:

1. Stephanie y Lee Chatfield, que eran novios en la escuela secundaria, tienen cinco hijos juntos

La antigua biografía de House de Lee Chatfield dice que Stephanie era su novia en la escuela secundaria.

“Lee nació y se crió en el norte de Michigan y se graduó de la escuela secundaria de la Academia Cristiana del Norte de Michigan. Se casó con su novia de la escuela secundaria, Stephanie, en 2008 y viven en Levering con sus cinco hijos, cuatro hijos y una hija”, se lee.

En 2019, la Cámara de Representantes de Michigan escribió sobre los Chatfield: “El orador Lee Chatfield y su esposa Stephanie están con sus hijos en la oficina del orador esta noche antes del discurso sobre el estado del estado”.

La biografía dice que Lee Chatfield fue “el orador más joven en la historia de Michigan en más de 100 años, y actualmente el más joven en el servicio en el país. Fue elegido por primera vez para servir en el Distrito 107 en la Cámara de Representantes de Michigan en noviembre de 2014”.

Es hijo de un pastor de iglesia, Rusty Chatfield, según Bridge Michigan. “Creció inmerso en la fe, el servicio y la filosofía de un gobierno pequeño, que se volvería fundamental para su trabajo este año al frente de una cámara dominada por republicanos, una época en la que se hace poco sin el acuerdo de un gobernador demócrata”, informó el sitio.

El sitio informó que Lee y Stephanie “se casaron antes de graduarse de la universidad y tenían tres hijos cuando Chatfield tenía 26 años”.

2. En 2016, Stephanie compartió que tuvo un aborto después de que una persona sin nombre la amenazara con revelar la información

Stephanie reveló en 2016 que tuvo un aborto en la escuela secundaria, informó The Detroit News.

Ella dijo que una “persona no identificada” estaba amenazando con hacer pública la información; su marido está en contra del aborto. Así lo reveló en una publicación en la página de Facebook de su marido, que ahora está borrada. La publicación se dirigía directamente a la persona que amenazaba con revelar la información.

“Le informaste a mi esposo que habías escuchado un rumor y que seguirías investigando”, escribió Stephanie Chatfield. “Prometiste que te asegurarías de que esta historia se hiciera pública. De hecho, su deseo de ver esta historia hacerse pública me animó a hacer algo que debería haber hecho hace años. Después de hablarlo con mi esposo, sentí que contar mi historia era lo mejor”, escribió en Facebook, según The Detroit News.

Ella escribió que quedó embarazada tres semanas después de asistir a una fiesta de la escuela secundaria y escribió: “No recuerdo la mayor parte de esa noche, pero a juzgar por mi apariencia y condición física a la mañana siguiente, sabía que se habían aprovechado de mí. ” También escribió que experimentó una culpa extrema por el aborto.

“A todos los defensores de Pro-Vida, estén en contra del aborto, sí, pero sigamos siendo proactivos y busquemos a las niñas y mujeres jóvenes que sufren, sufren y están confundidas para poder ofrecerles ayuda”, escribió. “Seamos soluciones y mostremos el verdadero amor de Cristo a todas y cada una de las mujeres en nuestras comunidades y familias”.

3. Lee Chatfield es acusado de abusar de la mujer a partir de los 15 años e incluso en su noche de bodas

Lee Chatfield confesó haber tenido aventuras extramatrimoniales durante su matrimonio con Stephanie a través de una declaración proporcionada por su abogada Mary Chartier a MLive.

El comunicado decía que los asuntos estaban “incluyendo una relación sexual con la mujer que ahora afirma que fue violada”.

“Su relación duró años, pero ambos eran adultos que consintieron”, decía el comunicado, según MLive. “Sres. Chatfield lamenta profundamente las decisiones que ha tomado… Pero no agredió a esta mujer de ninguna manera durante su relación adulta de años. Tiene la intención de luchar enérgicamente contra estas afirmaciones falsas”.

Según The Detroit News, el abogado de la mujer alega que “el abuso sexual comenzó cuando ella tenía 15 años”, lo que sería un delito, y afirmó que Chatfield “manipuló” a la mujer a través de su iglesia de Michigan.

Su abogado acusó a Chatfield de continuar con el “abuso” cuando la mujer era adulta, incluso en su noche de bodas, informó The Detroit News. Ahora tiene 27 años.

Según la declaración que su abogado le dio al Detroit News, los Chatfield están “trabajando juntos en esto”.

“Sres. Chatfield lamenta profundamente las decisiones que ha tomado”, dijo Chartier en el comunicado. “Ha causado un gran dolor a su esposa y familia, y están trabajando juntos en esto. Pero él no agredió a esta mujer de ninguna manera durante su relación adulta de años. Tiene la intención de luchar enérgicamente contra estas afirmaciones falsas”.

La biografía de House continúa: “Lee y su familia son miembros activos en su iglesia local y él sirve a su comunidad de varias maneras. Es miembro de Right to Life of Michigan, National Rifle Association, Michigan Coalition for Responsible Gun Owners y Michigan Farm Bureau. Lee ha entrenado a varios equipos comunitarios y organiza campamentos deportivos de verano para su escuela secundaria y asociaciones atléticas locales”.

Agrega: “Lee se desempeñó como maestro de escuela secundaria, entrenador y director deportivo de tiempo completo en su alma mater, la Academia Cristiana del Norte de Michigan en Burt Lake”.

5. A lo largo de los años, Lee y Stephanie aparecieron juntos en eventos

En 2017, un club rotario local publicó la foto de arriba de los Chatfield y escribió: “El representante Lee Chatfield y su esposa Stephanie en el evento Diamonds & Denim de este año, en el Bay Harbor Yacht Club”.

