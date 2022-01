Muere la tiktoker Candice Murley tras publicar inquietante vídeo [VER]

Candice Murley fue una estrella de TikTok que murió a los 36 años de edad. Puedes ver su último video más adelante en este artículo.

Su obituario, publicado por Wiseman’s Funeral Homes, confirma que Candice Iris Murley murió el domingo 2 de enero de 2022.

Una página de GoFundMe en memoria de Murley ha recaudado más de $17,000 dólares. La causa de la muerte no ha sido revelada.

“Odio cuando las voces en mi cabeza se silencian porque entonces no sé qué están haciendo esos malditos”, dijo en su último video de TikTok, que puedes ver a continuación. Tenga en cuenta que ella usa lenguaje gráfico en él.

Esto es lo que necesita saber:

El obituario dice que “con profunda tristeza, la familia de la fallecida Candice Murley de Marystown anuncia su fallecimiento en su casa en Lewin’s Cove el domingo 2 de enero de 2022 a la edad de 36 años”.

El obituario continúa:

Su visita estaba programada para el 6 y 7 de enero de 2022.

beer or no beer ?

“Debido al nivel de alerta 4, esta será solo una visita guiada. Solo una burbuja doméstica puede visitar a la vez. También tenga en cuenta que se deben usar máscaras en la funeraria en todo momento y todos deberán presentar su VaxPass para ingresar al edificio y, debido a las regulaciones de covid-19, no se permite comida en la funeraria”, continúa el obituario.

Iba a ser enterrada en la Iglesia Católica Romana del Sagrado Corazón en Marystown el sábado 8 de enero.

Aunque la página de GoFundMe no da una causa de muerte, describe su muerte como muy inesperada. La página dice:

Hemos recibido una noticia que nadie quiere escuchar, esta noche perdimos una gran parte de nuestra familia, mi hermana Candice. Esto fue muy inesperado, y nuestros corazones están destrozados. Candice estaba tan llena de vida y siempre vivió la vida a su manera. Estaba llena de energía y le encantaba bailar y escuchar su música; no puede olvidarse de su bingo, oh, cómo amaba su bingo. Pero más que nada en su mundo, amaba mucho a su hijo y a su familia, tampoco podemos olvidar a su gato Stash. Solo sabemos que ahora está bailando en el cielo, todos sabemos cuánto creía en el Cielo, ciertamente está allí. Esperamos que sea feliz y libre por fin lejos de todas sus luchas y que sea su yo feliz y despreocupado para siempre en la eternidad. Quizás las estrellas no son las estrellas, sino aberturas en el Cielo por donde el amor de nuestros seres perdidos se derrama y brilla sobre nosotros para hacernos saber que son felices.

La mayoría de la gente la conocía como Candi, famosa por sus TikToks. Tenía una base de fans como ninguna otra, era entretenimiento en su mejor momento, con su baile y su cocina, y no olvidemos su canto disperso con su micrófono. Miremos ahora hacia atrás en todos sus videos y conservémoslos como nuestros recuerdos para mantenernos sonriendo mientras lidiamos con esta pérdida, muchos la extrañarán terriblemente.

El fallecimiento de Candice fue un gran impacto para nuestra familia y no estamos financieramente preparados para ello. Le pedimos que done lo que pueda para ayudar a darle a Candice el funeral que se merece y ayudar a nuestra familia a sobrellevar esta trágica pérdida. Agradecemos a todos de antemano.