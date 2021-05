Mujer de Illinois mató a su novio y a su hija en un incendio: Stefanie L. Sanders

Una mujer de Illinois, identificada como Stefanie L. Sanders, de 26 años, fue arrestada el pasado lunes 3 de mayo, después de haber sido acusada de ocasionar un incendio que cobró la vida de su novio y de su pequeña hija.

News-Gazette informó que Sanders enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado, dos cargos de homicidio involuntario, un cargo de incendio agravado y un cargo de incendio residencial.

El citado medio de comunicación agregó que un médico forense en el estado de Illinois dictaminó que las víctimas, identificadas como Michael y Nettie Phipps, murieron como consecuencia de un homicidio.

