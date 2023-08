“Sound of Freedom”: Arrestan a patrocinador por secuestro de niños

Un hombre de Missouri que es uno de los patrocinadores de la película contra el tráfico de niños Sound of Freedom, fue acusado de secuestro de niños.

El 23 de julio, Fabian Marta fue arrestado por oficiales de St. Louis y acusado de cómplice de secuestro infantil por un incidente que supuestamente ocurrió el 21 de julio, según los registros judiciales de Missouri vistos por E! News.

El fue puesto en libertad por su propio reconocimiento y la próxima audiencia está fijada para el 28 de agosto. Hasta ahora no se han compartido otros detalles sobre el caso.

El abogado de Marta, Scott Rosenblum, le dijo a E! News, “Los cargos son infundados. El Sr. Marta no tuvo nada que ver con el secuestro bajo custodia. Era esencialmente un arrendador”.

El hombre de 51 años fue uno de los financiadores colectivos de la película Sound of Freedom, confirma su abogado.

“Sound of Freedom” lleva el mensaje en contra del tráfico infantil

La película Sound of Freedom fue estrenada el 4 de julio y basada en una historia real. La película cuenta la historia de un ex empleado del gobierno Tim Ballard (interpretado por Jim Caviezel) que lucha contra el tráfico sexual, con el objetivo de salvar a un hermano y una hermana de ser traficados en Colombia.

Para poder llevar a cabo la cinta, tuvo que recibir donaciones. Entre sus patrocinadores está Fabian Marta, quien ahora está involucrado en el secuestro de niños, informa El Comercio.

María Celeste Arráras denuncia el delito del secuestro infantil

Tras la noticia del arresto de Fabian Marta, la periodista María Celeste Arráras se expresó en las redes y dijo lo siguiente:

“Hace unos días les compartí un video dónde apoyo el mensaje que difunde la cinta ‘Sound of Freedom’ que es crear conciencia sobre el tráfico ilegal de menores, una triste realidad que no conoce de género, nacionalidad, ni afiliación política. Los secuestradores y depredadores están en todas partes. Y quiero decirles que mi postura no cambia, sigo apoyando el denunciar este delito rampante que se registra en todas partes del mundo. Más les comparto un sorpresivo giro.

Hoy me levanto con la noticia de que uno de los financistas de ‘Sound of Freedom’ , Fabián Marta, fue arrestado en Misuri nada menos que por secuestro infantil. Las autoridades estadounidenses lo acusan de participar en el secuestro de dos menores de 14 años. La naturaleza del incidente relacionado con su caso penal aún no está clara.

Su nombre aparece en los créditos del film y ahora también aparece en los titulares de varios periódicos internacionales que están reseñando el escándalo.

Hay que señalar que se trata de una acusación (Marta se ha declarado inocente a través de su abogado) y que las posibles acciones de un individuo no deben empañar el mensaje de salvar a los pequeños víctimas de trata humana-pero esto nos recuerda,precisamente, que el problema puede estar en cualquier parte”.