Se busca a Qinxuan Pan: Persona relacionada en la muerte de Kevin Jiang

La policía de New Haven, Connecticut, anunció que están buscando a Qinxuan Pan como persona relacionada con la muerte de Kevin Jiang. Jiang era un graduado de la Universidad de Yale y un veterano del ejército que fue asesinado el sábado 6 de febrero.

Las autoridades no han nombrado a Pan como sospechoso, pero han dicho que lo buscan para interrogarlo. Pan es investigador en inteligencia artificial en el MIT.

Qinxuan Pan es una persona considerada “armada y peligrosa”

Las autoridades dijeron que Pan, de 29 años, es considerado armado y peligroso, informó NBC Connecticut. Se aconseja al público que tenga cuidado si lo ven.

La policía emitió una orden de arresto por posesión de un vehículo robado.

Cualquier persona con información sobre Pan debe llamar a la policía de New Haven al 203-946-6304.

La policía había interrogado a Pan antes de su desaparición

New Haven Independent informó que la policía en realidad había interrogado a Pan poco después de la muerte de Jiang, pero luego lo dejaron ir.

Jiang, de 26 años, fue encontrado muerto alrededor de las 8:30PM el sábado por la noche después de que varias llamadas al 911 informaran que se habían realizado disparos. Fue encontrado en la calle cerca de su Toyota Prius, que tenía daños en la parte trasera del automóvil, informó New Haven Independent.

Jiang recibió varios disparos y las autoridades están investigando si el tiroteo ocurrió después de una colisión con su automóvil, informó NBC Connecticut. Los vecinos dijeron que escucharon varios disparos.

Una vecina le dijo a New Haven Register que escuchó dos disparos, luego una pausa, seguida de cinco o más disparos.

Ella dijo: “Teníamos miedo de acercarnos a la ventana. Cuando finalmente miramos afuera, había alguien acostado en medio de Lawrence Street”.

La policía dijo que Pan se encontraba en las cercanías del tiroteo en ese momento, y se llamó a la policía porque Pan estaba en el área actuando de manera extraña, informó New Haven Independent. La policía lo interrogó y luego lo dejó en el hotel. Dijeron que luego huyó.

Fue visto por última vez en un Best Western en North Haven, pero ahora puede estar fuera del estado

Pan fue visto por última vez en North Haven en un hotel Best Western donde la policía lo había interrogado. Vivía en Malden, Massachusetts, informó NBC Connecticut.

Ahora podría estar fuera del estado, dijo el jefe de policía de New Haven, Otoniel Reyes, durante una conferencia de prensa, informó New Haven Independent. Sin embargo, Reyes tuvo claro que no están listos para identificarlo como el tirador, por lo que no ha sido nombrado sospechoso.

También asistieron a la conferencia de prensa representantes del FBI, la policía de Yale y representantes de la Fiscalía del Estado.