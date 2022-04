Soldado de la Guardia Nacional desaparecido en rescate en el Río Grande: Bishop Evans

Como el soldado especialista Bishop Evans ha sido identificado el uniformado de la Guardia Nacional de Texas que desapareció mientras intentaba rescatar a dos inmigrantes del Río Grande cerca de la frontera entre Estados Unidos y México el viernes 22 de abril de 2022, según lo reveló el Departamento Militar de Texas en un comunicado de prensa el domingo 24 de abril.

El soldado Evans, fue descrito como un militar de 22 años de edad, natural de la ciudad de Arlington, estado de Texas.

“El Departamento Militar de Texas continúa la búsqueda del Bishop E. Evans, especialista de la Guardia Nacional del Ejército de Texas. Una búsqueda interinstitucional integral comenzó el viernes por la mañana cuando el SPC Evans desapareció, luego de sus esfuerzos desinteresados ​​​​para rescatar a dos inmigrantes que parecían ahogarse mientras cruzaban el río de México a los EE.UU”, dice el comunicado de prensa.

Play

Officials release name of Texas soldier who went missing near Eagle Pass Specialist Bishop Evans went missing on Friday. 2022-04-24T23:04:15Z

“Con los Texas Rangers como líderes de la investigación continua, el Departamento Militar de Texas, el Departamento de Seguridad Pública de Texas, Parques y Vida Silvestre de Texas y la Patrulla Fronteriza, han trabajado incansablemente a través de equipos de búsqueda y rescate en un esfuerzo por localizar al SPC Evans”, mencionaron en la misiva.

El Departamento Militar de Texas agregó: “Los equipos de buceo se vieron obligados a detener sus operaciones ayer por la noche ya que la corriente del río continuó a un ritmo mayor, lo que hizo que las operaciones de buceo fueran muy desafiantes. Las operaciones de búsqueda y rescate comenzaron nuevamente el domingo por la mañana temprano, con la adición de tres botes de aire del Departamento de Seguridad Pública de Texas”.

Play

Texas Army National Guard soldier from Arlington missing following mission-related incident A Texas Army National Guard soldier assigned to Operation Lone Star has gone missing along the river during a mission-related incident, the Texas Military Department says. 22-year-old Specialist Bishop E. Evans went missing on Friday in Eagle Pass. The Texas Rangers are leading the search efforts, assisted by the Texas Department of Public Safety, Parks… 2022-04-24T23:01:12Z

Evans fue asignado a la Operación Lone Star, un esfuerzo del gobernador de Texas, Greg Abbott, para abordar lo que él llama una crisis en la frontera. Abbott tuiteó el domingo: “Bishop Evans, especialista de la Guardia Nacional de Texas, es un héroe que arriesgó su vida al servicio de Texas y Estados Unidos. Los equipos de rescate y aplicación de la ley continúan buscándolo sin descanso. Únanse a nosotros en oración por una recuperación exitosa”.

Evans se unió a la Guardia Nacional del Ejército de Texas en 2019 y se desplegó en Kuwait en 2020, donde fue asignado para apoyar a las Fuerzas de Operaciones Especiales en Iraq

El SPC Bishop Evans, un artillero de campo, se unió a la Guardia Nacional del Ejército de Texas en mayo de 2019, según dijo el Departamento Militar de Texas en su comunicado de prensa.

Evans está asignado a la A Battery, 4-133 Field Artillery Regiment, con sede en New Braunfels, Texas, según el comunicado de prensa.

La página de Facebook de Evans asegura que asistió a la escuela secundaria Ben Eielson Jr/Sr y a la escuela secundaria Mansfield.

“Regresó en el otoño de 2020 de la movilización a la Operación Spartan Shield en Kuwait. Durante esta movilización, su dedicación, talento y destreza táctica llevaron a su liderazgo a asignarlo regularmente a operaciones en Iraq, en apoyo de las Fuerzas de Operaciones Especiales por períodos cortos de tiempo, mientras luego regresaba a Kuwait”, agregó el Departamento Militar de Texas.

En octubre de 2021, Evans publicó en su Facebook una foto de la bandera estadounidense en su uniforme y escribió: “Si alguna vez te he ayudado, de alguna manera. Necesito que me pagues, moviéndolo hacia adelante. Ayudar a los demás y hacer mi trabajo un poco más fácil”.

Cuando un amigo le preguntó cómo hacer eso, Evans, que había estado trabajando en sitios de donación de alimentos durante el apogeo de la pandemia de COVID-19, respondió: “simplemente hagan la vida más fácil para los demás si pueden… cuantas menos personas necesiten ayuda de los demás, menos necesitan que la gente los ayude. Si donas alimentos, agua o ropa a quienes los necesitan, menos personas necesitarán alimentos, agua o ropa”.

Los 2 migrantes salvados fueron detenidos bajo sospecha de ‘tráfico transnacional ilícito de narcóticos’

Evans fue reportado como desaparecido por primera vez alrededor de las 9:45 a.m. hora local del viernes 22 de abril. El Departamento Militar de Texas dijo en su primer comunicado de prensa: “Un soldado de la Guardia Nacional del Ejército de Texas asignado a la Operación Lone Star desapareció a lo largo del río durante una misión relacionada. Incidente, viernes 22 de abril de 2022 en Eagle Pass, Texas. El Soldado no ha sido encontrado. Estamos al tanto de los informes de una fatalidad, aunque esos informes son inexactos. El Departamento Militar de Texas, el DPS de Texas y la Patrulla Fronteriza están trabajando rápidamente para encontrar al soldado. Se darán a conocer más detalles a medida que estén disponibles”.

En otro comunicado de prensa, el Departamento Militar de Texas dijo sobre Evans: “El miembro del servicio intentó desinteresadamente ayudar a dos migrantes que parecían ahogarse mientras cruzaban ilegalmente el río, desde México a los Estados Unidos. Los informes iniciales de los Texas Rangers determinaron que los dos migrantes estaban involucrados en el tráfico ilícito transnacional de narcóticos. Permanecen bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de los Estados Unidos”.

Según el Texas Tribune: “Dos soldados, que solicitaron el anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los medios, dijeron a Military Times y al Tribune que, a raíz del incidente, algunos comandantes en el sector emitieron órdenes prohibiendo a las tropas entrar al agua sin un dispositivo de flotación. Otras unidades han prohibido entrar al agua por completo”.

El sitio de noticias informó que se vio a Evans quitándose el chaleco antibalas antes de meterse en el río. Después de hundirse, Evans nunca volvió a salir, informó el Tribune.

Mira aquí la nota original en Heavy.