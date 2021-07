Reviven a una víctima de sobredosis en plena calle en New Hampshire

La acción rápida de la policía y los servicios de emergencias médicas fueron claves para revivir una víctima de sobredosis que se derrumbó en Main Street, justo frente a la biblioteca Kilton en West Lebanon, New Hampshire, la tarde del jueves 22 de julio.

Tanto los viandantes como los conductores vieron a un hombre de unos 40 años en muy mal estado poco antes de las 4:30 PM. Los transeúntes se alarmaron por su apariencia letárgica y aparente angustia y llamaron a una ambulancia.

Los agentes de policía de West Lebanon fueron los primeros en llegar y, aunque dijeron que no reconocían a la víctima, sí observaron lo que parecían ser varios signos de una sobredosis de heroína y rápidamente se apresuraron a administrar naloxona, un aerosol nasal anti-opioide.

“Tuvo la suerte de no estar solo porque cuando la gente está sola suele terminar bastante mal”, señaló el sargento de policía de West Lebanon, Adam Leland, después de reanimar al hombre, que se identificó ante la policía como Derrick Hill, de 46 años, de Maine.

Hill estaba consciente, pero los que respondieron estaban preocupados por su respiración

Al principio, Hill parecía inusualmente somnoliento, pero no recordaba su nombre y la policía no pudo lograr que moviera los brazos lo suficiente como para sacar una gran mochila negra de su espalda y ver si tenía alguna identificación dentro.

Un oficial finalmente cortó las correas de la mochila y la llevó a un lado para mirar qué había dentro, encontrando rápidamente una pipa grande de marihuana, varias agujas y lo que parecían ser bolsas de heroína y otros objetos relacionados con las drogas, pero no había ningún documento de identificación.

Basándose en la evidencia, un equipo de ambulancia del Departamento de West Lebanon que llegó a la escena decidió administrar una dosis de naloxona.

“Estamos tratando de ayudarte amigo. No estamos tratando de lastimarte”, le dijeron la policía y los bomberos una y otra vez a Hill mientras él yacía inquieto en el suelo. Su respiración se ralentizó tanto en un momento que los servicios médicos decidieron ponerle respiración asistida.

“Estás empezando a despertar. ¡Estas bien! Relajarse. Estamos aquí para ayudarlo. Estás bien amigo, te están ayudando. Estamos aquí para ayudarlo “, intervino la policía mientras buscaban tranquilizar al aturdido paciente mientras Hill comenzaba a acercarse y trataba de levantarse del lecho de mantillo. “No estamos tratando de lastimarte amigo. Te vamos a dar un poco más de medicina, ¿de acuerdo? Ahí tienes, toma esas respiraciones, amigo. Relájate un minuto. Solo recuéstese y oriéntese, ¿de acuerdo?”





Play



EMTs and police use NARCAN to revive an overdose victim EMTs and Lebanon police officers work to revive an overdose victim on Main Street in front of the Kilton Library in West Lebanon, New Hampshire on the afternoon of July 22, 2021. After two doses the man was successfully brought around but he declined further medical attention and eventually walked away. Read the story at:… 2021-07-25T19:41:13Z

Después de revivir a Hill, la policía se centró en la mochila

Después de que Hill finalmente pudo sentarse y tomar una botella de agua, los técnicos de emergencias médicas trataron de averiguar qué había tomado. Finalmente, Hill reconoció haberse inyectado heroína y luego tranquilizó al personal de la ambulancia, que todavía estaba preocupado por los efectos potenciales de otras drogas, diciendo que eso era todo lo que había tomado.

“Estabas bastante inconsciente”, explicó un paramédico. “Casi no respiraste durante un minuto”.

Después de insistir en que no quería que lo llevaran al hospital para una evaluación, Hill comenzó a recoger sus cosas y de repente se dio cuenta de que las correas de su mochila habían sido cortadas.

“¿Quién cortó la maldita bolsa?” preguntó en voz alta.

“Oye, Derrick, dejaste de respirar, hombre”, respondió un oficial de policía. “Tenía que sacarte la bolsa de encima”.

“Podrías habérmela sacado sin cortar, eso no es difícil”, respondió Hill.

“No, tus brazos no se movían”, respondió el oficial.

“Necesitamos sacar las drogas de su bolsa”, intervino otro oficial.

“No hay drogas en mi bolsa”, insistió Hill, y agregó: “Ya se llevó una bolsa, no se va a llevar otra”.

Cuando un oficial respondió que ya sabían que había drogas en la bolsa, Hill respondió airadamente: “¿Cómo puedes saber eso si no has abierto la bolsa?”

La policía le explicó a Hill que habían revisado su mochila cuando estaba inconsciente.

“No te van a arrestar”, dijo un oficial. Todo lo que queremos es tomar las drogas y destruirlas”.

“Podrías matarte”, agregó otro oficial. “Podemos quitarte toda la bolsa, pero no queremos hacer eso. Todo lo que queremos hacer es tomar las drogas y destruirlas”.

Hill se mantuvo firme en que no había nada más que agujas dentro de su mochila, pero la policía también insistió en que no iban a devolvérsela hasta que estuvieran seguros de que estaba limpia.

“¿Podemos revisarla muy rápido y devolveremos todo lo que no es ilegal?”, insistió un oficial. “Este es un problema médico. Simplemente tomaremos todo lo que tenga que sea ilegal y lo tiraremos, de verdad. No queremos que mueras hombre. Casi mueres. Queremos asegurarnos de que no mueras”.

“No, no puedes”, respondió Hill.

“Okey. Entonces la tomamos. Tomaremos toda la bolsa y la incautaremos para obtener una orden de registro”, respondió un oficial con firmeza.

“Entonces revísala ahora. ¡Daros prisa! Quiero irme”, cedió Hill.

Después de que arrojaran el contenido de la bolsa en la acera y la policía se llevara varios artículos, incluida una pequeña antorcha, cucharas y lo que parecía ser una pipa de vidrio, un técnico de emergencias médicas intentó una vez más convencer a Hill de que fuera con él al hospital, diciendo: “Escucha, depende de ti, hombre. Si decides cambiar de opinión, avísanos, ¿de acuerdo?”.

“Es bastante vergonzoso, hombre”, le dijo Hill a un oficial, quien respondió: “No tienes nada de qué avergonzarte”.