[VIDEO] La polémica acción de este policía de Wisconsin se vuelve viral

Un video viral mostró a un oficial de policía de Caledonia, Wisconsin, colocando una bolsita en el asiento trasero de un automóvil durante una parada de tráfico, lo que provocó una oleada de críticas online. La policía dice que no se trata de droga y que el oficial no estaba haciendo nada ilegal. Puedes ver el video a continuación.

El video se volvió viral en las redes sociales, donde las personas afirman que puede mostrar a un oficial con droga. Sin embargo, la policía de Caledonia dice que ese no es el caso, dicen que no había drogas en la bolsa. “Como NO HABÍA DROGAS, los oficiales desecharon el material de empaque vacío en el vehículo. Esto es lo que se observó en el video”, explicó la policía en un extenso comunicado en Facebook.

El video provocó críticas a la policía, incluso por parte del abogado de derechos civiles Ben Crump, quien escribió: “El Departamento de Policía de Caledonia ha iniciado una investigación sobre el incidente; sin embargo, ¡este es un CLARO ejemplo de cómo la policía abusa de su posición de poder!”. La policía no ha confirmado el nombre del oficial, aunque Crump nombró al oficial.

Esto es lo que necesita saber:

La policía dice que el “video muestra claramente que el oficial no está haciendo nada ilegal”

La policía de Caledonia publicó una extensa actualización sobre el incidente y dos videos de cámaras corporales. Aquí está el primer video de la cámara corporal:

La segunda cámara de video corporal se puede ver aquí en el hilo de comentarios de la publicación del departamento de policía.

Esta es su declaración completa:

El 21-07-21 aproximadamente a las 3:22 PM, los oficiales detuvieron el tráfico de un vehículo que viajaba a 63 mph en una zona de 45 mph. El vehículo estaba ocupado por un conductor junto con los pasajeros delanteros y traseros. La conductora fue identificada por su licencia de conducir. El pasajero delantero se negó legalmente a identificarse. Los pasajeros traseros no llevaban puesto el cinturón de seguridad y se les pidió que se identificaran. Una búsqueda posterior de uno de los pasajeros traseros supuso el hallazgo de una bolsa de plástico. NO contenía ninguna sustancia ilegal; sin embargo, este tipo de empaque es un método común para almacenar drogas ilegales. La bolsa fue entregada por el oficial de búsqueda a otro oficial que estaba en la escena. Ese oficial se lo entregó al oficial que se ve en video. Como NO HABÍA DROGAS, los oficiales desecharon el material en el vehículo. Esto es lo que se observó en el video.

El pasajero del asiento delantero le dice al oficial que sus acciones están siendo grabadas en video, y el oficial responde que también está grabando el incidente. El oficial reconoce al pasajero del asiento delantero que él (el oficial) puso el artículo allí y explica que se lo quitaron a uno de los pasajeros y que el oficial no quería ‘agarrarlo. No se realizaron arrestos en este incidente. La única consecuencia de este incidente fue una citación por exceso de velocidad emitida al conductor. Dado que cuatro oficiales estaban presentes en la escena, las imágenes de las cámaras totalizan más de 6 horas de video. Todavía estamos en el proceso de revisión de los videos. Todos los videos, en su totalidad, serán publicados en un futuro muy cercano.

La declaración fue firmada por Christopher Botsch, Jefe de Policía.

La policía instó al público a esperar más videos para conocer el contexto

Más temprano, cuando el video se volvió viral, la policía emitió la siguiente declaración:

Hoy, el Departamento de Policía de Caledonia tuvo conocimiento de un video de un teléfono celular que está circulando en redes sociales que muestra las acciones de un oficial de policía de Caledonia. Pudimos localizar la llamada de servicio asociada con el video del teléfono celular. El Departamento de Policía de Caledonia está realizando una revisión interna integral del incidente. Todos los oficiales asignados a tareas de patrulla están equipados con cámaras corporales, y la información preliminar indica que todos los oficiales en la escena de este incidente tenían activadas sus cámaras corporales. Como parte de la investigación interna, revisaremos esos videos. También necesitaremos recopilar información de todos los oficiales que estuvieron presentes. La revisión completa llevará algún tiempo, pero hemos revisado partes del video de la cámara que se usa en el cuerpo. Tenga en cuenta que el video del teléfono celular que está circulando representa solo una pequeña parte de todo el encuentro; mientras que todos los videos disponibles pueden proporcionar más contexto. El Departamento de Policía de Caledonia cree firmemente en la transparencia; por lo tanto, todos los videos de las cámaras corporales estarán disponibles en los próximos días. Tenga paciencia, ya que hay mucha información para revisar. Tenga en cuenta que nos estamos tomando este asunto muy en serio.

La gente llenó el hilo de comentarios de la policía con comentarios enojados. “Esto es desagradable. Esta respuesta es una broma no solo para la comunidad, sino también para el país y la LEY. Hacedlo mejor”, escribió una mujer.

Un hombre escribió: “Lo más probable es que no fue la primera vez que el oficial hace esto y, si no fuera por este video, no habría sido la última.”