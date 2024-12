Niña murió encerrada en un armario donde sus padres la dejaron

Un caso terrible de abuso infantil tiene conmocionada a la comunidad de Indiana, luego de que se conociera el caso de la muerte de una menor de edad de tan solo dos años de edad, quien fue puesta por sus propios padres, dentro de un armario, donde perdió la vida, así lo reportó el medio Fox News.

Los hechos ocurrieron en Berne, Indiana, cuando la pareja de padres, identificados como Sintia Pérez de 21 años y Jace Hirschy de 23 años de edad, dejaron a su hija de dos años de edad, encerrada al interior de un armario, toda la noche, sin ningún tipo de cuidado, cuando al día siguiente, fue encontrada sin vida, con una temperatura corporal de 109 grados, según dijo la policía.

**📰 Heartbreaking Death of Two-Year-Old in Berne: A Community in Shock 🚨💔**

Debido a este caso de negligencia infantil, Sintia Pérez y Jace Hirschy fueron detenido el pasado 27 de noviembre de 2024, y acusados ​​de un cargo de negligencia hacia una persona dependiente con resultado de muerte, un delito grave de nivel 1, un cargo de negligencia hacia una persona dependiente, un delito grave de nivel 6 y otro cargo de negligencia hacia una persona dependiente, un delito grave de nivel 6, informó Fox News.

Según el medio USA Today, el Departamento de Policía de Berne respondió a los llamados de investigación por una muerte ocurrida en el complejo de apartamentos, Swiss Meadows Apartments. Al llegar al lugar, a eso de las 3:30 de la tarde, encontraron a Sintia Pérez y Jace Hirschy, sentados en la sala de la casa, junto con sus dos hijos, uno de cinco y otro de tres años.

El subjefe del Departamento de Policía de Berne, James Newbold, dijo en la declaración jurada del 2 de diciembre, que las autoridades llegaron, debido a que Jace Hirschy llamó a la Oficina del Sheriff del Condado de Adams para solicitar asistencia médica.

Al llegar a la casa, notaron que todo estaba desordenado, había basura en todo el lugar, pañales sucios y heces. De igual manera, habían cucarachas en la casa una olla en la estufa que contenía moho y varias moscas.

En cuanto a la niña, James Newbold dijo: “Sentí una diferencia de calor inmediata entre el dormitorio principal y el interior del armario. El calor era mucho más significativo en el armario pequeño que en el dormitorio principal. Una puerta separa el dormitorio principal y el armario, que estaba abierta cuando entré en la habitación”.

Una autopsia reveló que la niña murió por hipertermia como resultado de su extendida exposición al calor extremo, según KKTV.

En el obituario de la niña, Zaelynn Hirschy, se lee:

Zaelynn K. Hirschy de dos años, de Berne, entró en los brazos de Jesús el miércoles 27 de noviembre de 2024 en su residencia. Nació en Decatur, IN., el 27 de febrero de 2022, hija de Jace Hirschy y Sintia Pérez. Zaelynn estaba llena de amor y vida. Siempre parecía tener la lengua afuera, divertirse y ser feliz. Zaelynn tenía grandes y hermosos ojos azules cristalinos y pestañas largas y largas que iluminaban la habitación cada vez que sonreía. Toda su familia extrañará mucho a esta niña valiente.

Le sobreviven sus padres Jace Hirschy y Sintia Pérez de Berne, sus hermanos Kiyah y Jaxson Hirschy en casa, sus abuelos Kathy (Mike) Brainerd de Bluffton, IN., Todd Hirschy de Geneva, IN., Sharon García de Berne, IN., y varias tías y tíos. Se llevará a cabo un servicio familiar privado en una fecha posterior en la funeraria Haggard-Hirschy and Zelt. El pastor Rocky Evans oficiará el funeral.