TikToker robó en Target y fue arrestada por el video que ella misma publicó

Dicen que el “Pez muere por su boca” y esto fue lo que le sucedió a la influencer y TikToker de Florida, Marlena Vélez, quien tras publicar un video en donde se ufanaba de robar en una tienda de Target, fue apresada el pasado 21 de noviembre de 2024, por las autoridades del Departamento de Policía de Cape Coral – CCPD, acusada por el robo de varios artículos estipulados en un monto de más de $500 dólares, según The New York Post.

“Ella básicamente se incriminó a sí misma”, dijo el portavoz del CCPD, el oficial Riley Carter, al Express Tribune.

De acuerdo con el Daily Mail, la joven de 22 años fue captada por una de las cámaras de seguridad del establecimiento comercial, cometiendo fraude al usar un código falso que registraba productos de belleza, ropa y accesorios, a un costo irrisorio de tan solo dos dólares.

“Nuestros oficiales obtuvieron un informe de Target sobre este robo al por menor. Revisaron el metraje de seguridad y tenían una imagen de esta mujer que básicamente estaba engañando el autoservicio en Target”, dijeron las autoridades.

La mujer logró ser identificada por las autoridades gracias al video viral en el que registró su hazaña. Un seguidor suyo que había visto el anuncio de la policía pidiendo información sobre la sospechosa, la identificó y dio aviso a las autoridades.

En las imágenes Marlena Vélez aparece con la misma vestimenta de la “ladrona”, lo que hizo que la policía rápidamente la fichara como la delincuente que cometió el hurto.

De acuerdo con Infobae, no es la primera vez que Marlena Vélez se encuentra en problemas con la ley. Según registros policiales citados por NBC, ya había sido arrestada anteriormente. En octubre de 2019, Marlena Vélez fue acusada de robo de un vehículo a motor cuando tenía diecisiete años.

Según la fuente citada anteriormente, esta acusación provino de un incidente que involucró a su entonces amiga del instituto, Amanda Santana, quien en una entrevista con el medio, relató cómo su amistad con Marlena Vélez se deterioró después de que esta última le robara su auto y lo destrozara contra un zanjón en un restaurante Dunkin, situado en Cape Coral Parkway. “Nos dimos cuenta de que se había estrellado con mi carro”, comentó Santana a NBC.

Santana, dijo que no le sorprende el arresto de su examiga, recalcando que esta es la hora que no le ha pagado los daños de su carro. “Yo estaba en la escuela de enfermería, trabajando duro, y ella por ahí, viviendo su mejor vida, derrochando. Hasta el momento ella no ha querido pagar la restitución. Ella ha estado viviendo imprudentemente, haciendo alarde de un estilo de vida que no coincide con sus acciones”, dijo.

En julio de 2023 también fue detenida por robar en un Walmart de Cape Coral. El reporte de la tienda indicó que ella colocó artículos debajo del aro “escaneando un artículo y luego colocando otro artículo debajo del artículo escaneado”, según NBC 2, citado por Daily Mail.

¿Quién es Marlena Vélez?

Marlena Vélez es una influencer y creadora de contenido que cuenta con más de trescientos mil seguidores. Sus publicaciones van dirigidas a estilo de vida, compras, y videos en el que abre paquetes de Target. Este incidente le costó caro, pues además de ser reseñada por el robo, en sus redes sociales fue duramente criticada por su actuación deshonesta y de mal ejemplo.

Su caso sigue bajo investigación, y por ahora, Marlena Vélez se enfrenta a los cargos de robo menor, categorizado en más de $100 USD pero menos de $750 USD.

“Los influencers deberían afrontar las mismas consecuencias que cualquier otra persona”, afirmó el oficial Carter. “Su imagen pública no los exime de la ley”.

