Joven peruano fue lanzado de un puente por venezolanos en Colombia [VIDEO ]

Un joven peruano de 19 años, identificado como Silvano Oblitas Cántaro Tolentino, podría haber sido víctima de homicidio tras haber sido lanzado desde lo alto de un puente ubicado en la ciudad de Medellín, al noroeste de Colombia. Según sus familiares, quienes se encuentran en Huanacu, Perú, el joven había partido el pasado 25 de enero de 2021 hacia la ciudad colombiana, con el objetivo de comprar mercancía para revenderla en su Perú.

Según relató su hermana a medios colombianos, Janeth Cántaro, el joven salió desde Perú con 5.000 soles (4,8 millones de pesos colombianos) para invertirlos en la compra de ropa en Medellín, para después venderla en Huánuco, un negocio que le planteó un colombiano, compañero de trabajo, llamado Andrés, quien estaba radicado hacia siete meses en Perú, y quien lo convenció de viajar a Colombia para adquirir la mercancía.

Unos días después, exactamente el 10 de febrero del presente año, Janeth, recibió el que fuera el último escrito por parte de su hermano, cuando le contó que estaba en la capital de Antioquia, Medellín, y que necesitaba que le prestara 1.500 soles (más de 1,4 millones de pesos colombianos), y que le prometía devolverle 2.000 soles (1,9 millones de pesos colombianos). Ella le dijo que le consignaría el dinero, pero al día siguiente él dejó de responder los mensajes y las llamadas. Así aparece consignado en los pantallazos de los chats, revelados por el Publimetro.

La @CancilleriaPeru, a través de un comunicado, informó que continúa la exhaustiva investigación para determinar el paradero del ciudadano peruano Silvano Oblitas Cántaro Tolentino, desaparecido en Colombia. https://t.co/ICT5KUy9k9 pic.twitter.com/10jGlCANph — Agencia Andina (@Agencia_Andina) February 19, 2021

Me dijo: ‘Janet, por favor, me quedé sin nada acá. Envíame dinero, por favor’. Eran las 8:00 p.m. Le dije que mañana en la mañanita le depositaba, que me mande la cuenta que iba a hacer lo posible. Al día siguiente ya no se conectó. Le escribí, le llamé y ya no contestaba el teléfono”, relato la hermana para El Comercio de Perú, citado por Infobae. Es de anotar, que, en ese mismo día, Silvano le dijo a Janeth que había sido estafado por Andrés, y que este lo había dejado solo en Medellín.

“En el transcurso del viaje estábamos en constante comunicación, con fotos y videos. Hace una semana atrás me llamó diciendo que su amigo le había dejado solo, allá en Medellín, prácticamente sin nada, sin sus cosas”, dijo la mujer en declaraciones recogidas por el diario El Comercio, de Perú.

El vido se hizo viral en TikTok

Fuertes imágenes: video muestra cómo dos sujetos de evidente acento venezolano lanzan de un puente a un joven sólo por ser peruano…

Si usted es sensible, NO vea el video.

Gentileza @DuglasPalmar2… pic.twitter.com/dqS4gttisz — Vozz ® (@realVozzFire) February 15, 2021

Desde ese día la familia no supo más del joven, y solo hasta el 15 de febrero, se sorprendieron al ver en un video de la red social TikTok a un grupo de migrantes venezolanos sosteniendo un alegato con un joven, al que después lanzaron desde un puente, y que al parecer se trataba de Silvano. Sin embargo, al Janeth observar detenidamente la grabación, pudo establecer que efectivamente se trataba de su hermano.

“Se nota claramente que es él. Lo reconocemos: la voz, el rostro. Es él”, le dijo ella a Diario Correo, en declaraciones citadas por RCN Radio.

“Fue con el motivo de traer mercadería (…) ropa. Se llevó el monto de 5.000 soles para comprar ropa y traer a Perú”, dijo la mujer en una entrevista para un medio local. Los 5.000 soles, de los que habla la hermana del hombre fallecido, serían los mismos que menciona el joven en el video, antes de ser lanzado del puente, al parecer, alguien se los habría robado.

De inmediato, los familiares del joven se dirigieron a la División de Criminalística de la Fiscalía de Huánuco para radicar la denuncia de su desaparición y actualmente están pidiendo la colaboración de las autoridades para esclarecer el atroz crimen.

A través de un oficio, he solicitado al Canciller Alan Wagner, tome acciones inmediatas para que coordinadamente con el gobierno colombiano se pueda ubicar el cuerpo de Silvano Oblitas, quien en un acto de xenofobia fue arrojado de un puente en dicho país por extranjeros. pic.twitter.com/kcmCNHzpjZ — Alcides Rayme (@AlcidesRaymeM) February 17, 2021

Así mismo, dentro de todo este caso, ha salido a la luz pública otro video grabado en Colombia, en donde se puede ver a Silvano caminar de forma apurada arrastrando una maleta, cuando es abordado por un grupo de jóvenes, a los cuales la presunta víctima les sonríe.

¿Por qué lanzaron al joven desde el puente?

Justicia para Silvano Oblitas Cantaro Tolentino , difundan por favor no puede quedar impune , al venezolano lo mataron por no pagar cupo , en cambio al peruano lo mataron por ser peruano y xenofobia y odio a los peruanos , puede ser cualquier peruano difundan , que de haga tt pic.twitter.com/qbhY33OSmn — Ragnaruxc (@ragnaruxc) February 16, 2021

Ahora bien, de acuerdo con las primeras hipótesis, basadas en los hechos del video, se presume que el hecho criminal se habría tratado de un acto de xenofobia, pues, los agresores, insistentemente, le preguntan al joven sobre su nacionalidad. Mientras que los victimarios que lo increpaban, se presume, serían de nacionalidad venezolana. De hecho, hay un momento en la grabación del video que se escucha cuando el muchacho responde que es de “Huánuco, Perú”, y uno los agresores lo toman por una pierna y el pecho, y lo arroja desde lo alto de un puente.

El video, altamente sensible, deja ver como el cuerpo del joven cae al vacio y golpea contra el suelo y se escucha decir a uno de los atacantes: “Bórralo, se murió lo que se murió”, para luego lanzar al vacío el morral que llevaba “Jackiel” como también apodaban al joven.

En consecuencia, a todo lo acontecido, la Fiscalía de Medellín en Colombia, ha ordenado la búsqueda de Silvano, mientras que, en Huánuco, sus conciudadanos se movilizan para pedir que exista un control migratorio más fuerte y riguroso, y que además se busque y se entregue el cuerpo de su hermano.

Frente al hecho, la Fiscalía expidió la orden de trabajo a la policía Judicial del CTI para adelantar labores tendientes a esclarecer lo sucedido. La denunciante señaló que la última vez que tuvo comunicación con el joven fue el pasado 9 de febrero. — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) February 18, 2021

“Estamos preocupados, por favor. Necesitamos que se haga una investigación en Colombia. Estamos preocupados, hasta ahorita no se sabe si él falleció o sigue con vida”, dijo la hermana.

Hermana de joven peruano Silvano Cántaro exige justicia por lo ocurrido con su hermano en un puente en Colombia. Vía @lalupa_pe #15feb pic.twitter.com/2YBQbxPTrw — Sergio Novelli (@SergioNovelli) February 16, 2021

Por su parte, el alférez Claudia Chancafe Vallejos, jefa del Área de Trata de Personas del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la Policía del Perú, ha dicho que ya se tomaron medida para hacer la denuncia internacional: “Toda la documentación ha sido remitida a la central de Lima, en coordinación con la Fiscalía, para que formalice la denuncia internacional por el delito contra la vida y salud en agravio de Silvano Cántaro”, dijo Chancafe Vallejos, citada por Perú 21.

#Huanuco Huanuqueños solicitan a las autoridades competentes que venezolanos dejen su ciudad, luego de la muerte Silvano Oblitas Cántaro. #viral #venezuela pic.twitter.com/0WtWZOPwfh — Marden Monteluiza (@MMonteluiza) February 16, 2021

Finalmente, sus padres, el señor Félix Cántaro Vásquez y la señora Feliciana Tolentino Duran, le pidieron a las autoridades colombianas aclarar lo que pasó con su hijo y castigar a los responsables. “Mi hijo es inocente. Solo quiero recoger su cuerpo, velarlo y despedirme”, aseguró Feliciana.

Las preguntas en torno al caso de Silvano Oblitas Cántaro, peruano lanzado desde un puenteLa Fiscalía en Medellín activó un plan de búsqueda del extranjero y ordenó las primeras indagaciones, mientras en Perú reclaman justicia. La procedencia del video en el que se ve cuando Silvano Oblitas Cántaro es lanzado desde un puente y la fecha en la que se grabó son las primeras dudas que no han podido… 2021-02-18T20:08:47Z

