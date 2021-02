¿Quién es la colombiana que narró en español la llegada del rover Perseverance a Marte?

En el día de ayer, jueves 18 de febrero, el mundo pudo presenciar uno de los momentos más sublimes de la historia espacial, con el aterrizaje del rover Perseverance de la NASA al planeta rojo. Una de las expediciones más ambiciosas la cual buscará responder la pregunta de que si existió alguna vez vida o no, en otro lugar que no haya sido el planeta Tierra.

Este aterrizaje, el cual fue nombrado bajo el eslogan “Juntos perseveramos”, aterrizó con total éxito a las 3:55 pm hora de Estados Unidos, y una colombiana, fue la encargada de narrar toda la experiencia en español, para todos los que estuvimos presenciando por medio de YouTube este momento. Fue una explicación detallada para todos los hablantes hispanos de la misión Mars 2020, la cuál estuvo a cargo de la ingeniera aeroespacial, Diana Trujillo.

Diana Trujillo nacida en la ciudad de Cali, Colombia, es una ingeniera aeroespacial, quién es la jefa de ingeniería del brazo robótico del Perseverance, de la misión Mars 2020. Ella, fue la persona designada para la transmisión virtual del aterrizaje del robot.

Diana Trujillo contó al periódico El Espectador, que a sus 17 años de edad, ella y su mamá decidieron emprender su camino hacía los Estados Unidos, con tal solo 300 dólares y sin saber inglés. Al llegar al país norteamericano, trabajó limpiando casas y en una panadería, para poder costearse sus estudios de inglés por tres años.

Al concluir sus estudios, llegó para ella el momento más difícil y determinante de su vida, escoger una carrera profesional. Diana, optó por estudiar en Universidad de Florida en el año 2007 e ingresar al programa de la Academia de la Nasa. Ella, fue escogida como una de las mejores 18 estudiantes de la institución, de 3.000 aspirantes, de acuerdo al El País de Cali, citado por Infobae.

“Sabía que aunque no hablaba bien inglés, mis matemáticas eran muy buenas, así que decidí que eso era lo que quería hacer. Me sentía vieja, porque en Estados Unidos las personas terminan la universidad entre los 21 y 23 años, y yo la iba a terminar a los 26. Me matriculé en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de la Florida. Eso ahora suena normal, pero en aquel momento mi mayor acercamiento a los computadores habían sido las clases del colegio, con 20 minutos a la semana frente a equipos sin internet”, aseguró Diana Trujillo, según La Nación.

Luego, continuó sus estudios en la Universidad de Maryland, para poder trabajar como gerente de operaciones del departamento de educación de la Nasa.

“Cuando yo llegué, era la única y se sentía raro, pero en ese momento yo todavía estaba en una situación en la que yo no tenía trabajo con mi carrera, entonces era una situación en la que funciona o no funciona, y esto para mí tiene que ser una pasantía en la que tengo que demostrar que yo me merezco estar aquí”, dijo la colombiana a El Espectador.

De acuerdo con Diana Trujillo, en 2011, hizo parte del grupo de diseño del brazo robótico de la misión Curiosity, lo que la catapultó a ser jefa de ingeniería del brazo robótico del Perseverance – – misión Mars 2020.

“Todavía como que no me lo puedo creer, por el covid-19 no pudimos celebrar como siempre abrazándonos, pero me siento muy feliz porque así haya sido diferente he recibido muchos mensajes de personas que vieron este acontecimiento por primera vez y agradeciéndome”, dijo la caleña a Noticias Caracol, declaraciones citadas por Infobae.

Ahora, la colombiana se ha convertido en una de las mujeres más admiradas en el país y entre los hispanohablantes, quien ha sido exaltada por varias organizaciones oficiales, por su trabajo en esta misión y también por el emocionante momento vivido con el aterrizaje del Perseverance.

