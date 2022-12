Coyote atacó a niña en vecindario de Los Ángeles [VIDEO]

Una familia Israelí residente en los Estados Unidos vivieron el peor momento de sus vidas, cuando su hija de dos años Shira Eliyahu, fue atacada a plena luz del día por un coyote que merodeaba en su vecindario.

A 2-year-old girl is recovering after being attacked by a coyote Friday afternoon in front of her house in a Los Angeles neighborhood, her father told CNN. https://t.co/D4LJnF3voS — WBAL-TV 11 Baltimore (@wbaltv11) December 5, 2022

Según The Guardian, el ataque se produjo el viernes pasado, cerca de las 3:45 de la tarde, cuando el padre de la menor, identificado como Ariel Eliyahu llegaba en su auto junto con la pequeña, luego de recogerla de su jornada escolar, y al estacionar el carro frente a su casa, en el barrio de Woodland Hills, en Los Ángeles, California, el animal estaba vigilante a los movimientos de ambos. Puede ver el video de lo sucedido a lo largo de este artículo.

En la cámara de seguridad residencial de los ciudadanos extranjeros, se ve como Ariel, el padre de la niña busca los juguetes y las pertenencias de la niña en el asiento trasero del auto, mientras que ella desciende del vehículo, y lo espera en la parte de atrás del mismo, informó Vive USA.

La madre de la menor, declaró a los medios de comunicación locales, que vio cuando el voraz animal corrió y se abalanzó contra su niña, tirándola al suelo, arrastrándola por toda la acera, mientras le propinaba varias mordeduras y rasguños a su cuerpo. Dice la mujer que mientras todo esto sucedía su hija gritaba y lloraba pidiendo auxilio, informó Times of Israel.

Coyote attacks 2 year old in broad daylight – Woodland Hills, Los Angeles pic.twitter.com/6slzWJq1FD — natureismetal (@NIMactual) December 5, 2022

Indica que el padre al oír a la menor clamar por ayuda, corrió en su rescate, maldiciendo en hebreo, y luego logró safar al coyote de la humanidad de Shira. Ariel dice que nunca pensó en que ocurriera un ataque. “Oí los gritos y el llanto, y pensé que se había caído”, dijo. “Luego vi al coyote allí”.

El depredador fue ahuyentado con una botella de agua, y luego se internó entre los arbustos del sector, pero más tarde lo avistaron de nuevo por el lugar. Señala la madre de Shira Eliyahu, que cuando acudió para asistir a su niña vio que tenía los pantaloncitos manchados de sangre.

Explica que su esposo que “por un segundo, simplemente giró dentro del auto y solo la escuchó gritar y no vio al coyote, pensó que Shira se había caído. Así que corrió y vio al coyote”. Dice el hombre que la pequeña tenía muchos rasguños en la pierna izquierda, uno de ellos era en realidad bastante profundo. “Tuvimos que ir a la sala de emergencias para que le pusieran una vacuna contra la rabia. La estaba arrastrando, por lo que su rostro está un poco magullado”, aseguró el hombre, de acuerdo con El Jerusalem Post.

La familia Eliyahu dijo que están hartos de estos animales, que todos los días escuchan como aúllan muy cerca de su casa. “Aquí vemos muchos coyotes, pero generalmente se escapan”, dijo la madre.

🤯 WOW! Coyote attacks a 2 year old right in her front yard! pic.twitter.com/c330WPQjqh — I drink ur milkshake 🌊 (@perrycomo_) December 3, 2022

De otro lado, Patrick Foye, del Departamento de Información de Vida Silvestre de California, dijo que se está realizando una búsqueda del coyote para que coincida con el residuo de ADN que dejó cuando mordía al niño. “Los coyotes son un gran problema en esta área. También hemos recibido informes de que persiguen mascotas”, dijo de acuerdo con Israel Noticias.

Siete personas y mascotas fueron objeto de ataques de coyotes el año pasado. Las dos recomendaciones principales para evitar estos casos son construir una cerca más alta alrededor de su casa y evitar alimentar a los animales, ya que es más probable que los coyotes asocien a los humanos con la comida.

Un artículo del pasado lunes de la fuente de noticias local KTLA explicó que esta es la séptima vez que un coyote ataca a un humano en Los Ángeles en 2022. De hecho, una publicación anterior del medio MSN, informó que este año, la cadena afiliada NBC4 realizó una crónica sobre los ataques de coyotes a niños.

Las autoridades mataron al coyote que hirió a una niña de dos años en Fountain Valley, y más recientemente en Huntington Beach durante el verano, un coyote salió de la nada una noche en la playa y persiguió a otra niña de dos años. Posteriormente, el coyote fue asesinado a tiros.

Finalmente en referencia a este caso, el medio indico que en Woodland Hills, la pareja Israelí que había vivido en el lugar durante tres años, había podido experimentar lo que es la convivencia con la vida silvestre, informó YNET News.

Coyote attacks toddler in Woodland Hills A family is speaking out about the terrifying moment a coyote is seen attacking their 2-year-old daughter in broad daylight in Woodland Hills. KTLA's John Fenoglio reports on Dec. 2, 2022. Story: ktla.com/news/local-news/coyote-attacks-toddler-in-woodland-hills/ KTLA has been keeping Southern Californians informed since 1947. Here you will find clips from the KTLA 5 Morning News and other… 2022-12-03T07:17:33Z

