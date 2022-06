¿Quién es Shelley Ann Thornton, la hija que Jane Roe no pudo abortar en EE.UU.?

Shelley Ann Thornton es la hija de Norma McCorvey, demandante de Roe vs. Wade.

El embarazo de McCorvey condujo a la decisión Roe v. Wade en 1973 que encontró un derecho constitucional al aborto. Sin embargo, antes de que la Corte Suprema de los Estados Unidos decidiera el caso, ella tuvo al bebé. El nombre de ese bebé no se supo durante años, pero, en 2021, Thornton se adelantó para revelar su identidad.

El 24 de junio de 2022, la Corte Suprema de los EE.UU. anuló Roe vs. Wade y determinó que el derecho al aborto no está en la Constitución de los EE.UU. Eso hace que algunas personas se pregunten sobre el bebé Roe: Shelley Ann Thornton.

Esto es lo que necesita saber:

1. Thornton reveló su nombre en un extenso perfil de Atlantic y habló con ABC News

Thornton decidió revelar su identidad a The Atlantic en 2021 en una historia del periodista Joshua Prager.

“Norma McCorvey, la demandante en Roe v. Wade, nunca tuvo el aborto que buscaba. Ella dio a su bebé en adopción, y ahora ese bebé es un adulto. Después de décadas de mantener su identidad en secreto, la hija de Jane Roe ha elegido hablar sobre su vida”, escribió.

Durante años, escribió, el nombre del bebé Roe solo lo conocía un abogado en Dallas, Texas, llamado Henry McCluskey. Ella fue adoptada. Según el artículo de Atlantic, “La vida personal de Norma fue compleja. Tuvo aventuras casuales con hombres y un breve matrimonio a los 16 años. Tuvo tres hijos, cada uno de ellos puesto en adopción. Pero se acostaba mucho más a menudo con mujeres y trabajaba en bares de lesbianas”.

Según The Atlantic, McCorvey era “ambivalente sobre el aborto. “Ella pensó que debería ser legal durante los primeros tres meses. Ella no abortó debido a la “duración del proceso legal”.

Thornton también reveló su identidad en una entrevista televisada con ABC News.

2. Thornton nació en Dallas y no supo que era la bebé Roe durante años

En su primera entrevista televisada, Thornton dijo: “Mucha gente no sabía que yo existía”. Inicialmente, dijo el entrevistador de ABC News, ella “no se dio cuenta” del hecho de que ella era la bebé Roe.

“Entiendo que no tiene nada que ver conmigo. No gira a mi alrededor. Yo no fui quien creó esta ley. No soy yo quien creó este movimiento”, dijo Thornton a ABC News.

Ella dijo que ignora el problema, por lo que “desaparecerá, pero nunca lo hace”.

La entrevista, en 2021, decía que entonces tenía 51 años.

“Lo he ignorado durante tantos años y no ha desaparecido. Simplemente se hace cada vez más y más grande”, dijo sobre el hecho de que ella es la bebé Roe.

La periodista de Atlantic localizó a Thornton a través de su madre adoptiva, Ruth. Thornton llamó a la autora y le dijo que deseaba conocer a sus medias hermanas de Norma.

“Los secretos y las mentiras son, como, las dos peores cosas en todo el mundo”, dijo al Atlántico. “Estoy guardando un secreto, pero lo odio”.

Los padres adoptivos vivían en Dallas y se llamaban Ruth Schmidt y Billy Thornton. Fue Ruth quien eligió el nombre de Shelley Lynn. Al principio no tenían idea de que ella era la bebé Roe, según el artículo de Atlantic, que decía que la niña era “partidaria de los espaguetis y las chuletas de cerdo y la cazuela Cheez Whiz”.

Más tarde, su padre adoptivo abandonó a la familia. Thornton se interesó en sus padres biológicos. Luchó contra la ansiedad y le dijo a The Atlantic: “Cuando alguien está embarazada de un bebé”, reflexionó, “y no quiere a ese bebé, esa persona se desarrolla sabiendo que no la quieren”.

3. Thornton fue a la escuela de secretariado

Thornton se matriculó en Highline High y en la escuela de secretariado.

McCorvey reveló que ella era Roe en 1989.

Luego buscó encontrar a Thornton, según el Atlántico, recurriendo al National Enquirer.

La niña nació en el condado de Dallas el 2 de junio de 1970, según The Atlantic, lo que permitió a McCorvey rastrear a Thornton. Un investigador privado le dijo a Thornton: “Desafortunadamente, su madre biológica es Jane Roe”, recordó el Atlántico.

Thornton estaba “temblando y llorando”.

4. Thornton ha dado diferentes declaraciones sobre el aborto

Cuando se le preguntó si estaba a favor o en contra del aborto, Thornton, según el escritor de Atlantic, “finalmente ofreció, me dijo, que no podía verse abortando”. El investigador privado que la encontró recordó que era “pro-vida”.

McCorvey le dijo a Thornton: “Sabía que no podía cuidar de ti”. Y que “siempre” se había preguntado por ella, informó The Atlantic.

“Quiero que ella sepa”, dijo el Enquirer citando a Norma, según The Atlantic: “Nunca la obligaré. Puedo esperar hasta que esté lista para contactarme, incluso si lleva años. Y cuando ella esté lista, yo estaré listo para tomarla en mis brazos y darle mi amor y ser su amigo”.

Pero Thornton también dijo sobre el aborto: “Supongo que no entiendo por qué es una preocupación del gobierno”, señaló el artículo.

“¿Cómo podrías hablar con alguien que quería abortarte?” McCorvey dijo una vez, según el Atlántico.

5. Thornton tuvo una relación conflictiva con McCorvey

La relación de Thornton con McCorvey fue conflictiva en ocasiones.

Thornton describió una conversación enojada con el Atlántico, diciendo: “Le dije que nunca, nunca le agradecería por no abortarme”.

Thornton se casó y se convirtió en madre.

